Chirurgul Adina Alberts, despre italianul cu 8 clase care s-a dat drept medic: Este extrem de talentat / Discuțiile erau la nivel academic

Chirurgul Adina Alberts, care l-a cunoscut pe italianul cu 8 clase care s-a dat drept medic, susține că Matteo Politi este ”extrem de talentat” și că ”discuțiile cu el erau la nivel academic”, deși nu are diplomele necesare.

”A venit printr-o firmă de imobiliare. Am avut discuții pe teme medicale. Discuțiile cu el te făceau să nu ai niciun dubiu cu privire la pregătire. Erau de nivel academic. Avea o personalitate puțin ciudată, bipolară, nu am dat atenție, până când am văzut câteva mici intervenții, injectabile, nu prea are maniera unui chirurg, dexteritatea. Era ceva ciudat. Mi-a trebuit o perioadă până când am realizat”, a declarat Adina Alberts la Digi24.

Aceasta spune că în momentul în care au apărut îndoielile, a întrebat Colegiul Medicilor dacă are drept de liberă practică în România. ”Mi s-a zic că nu. M-am dus la poliție. (...) Se întâmpla în noiembrie, au început cercetările”, susține chirurgul, care spune că Politi are ”escrocheria în ADN-ul lui”.

”A excrocat sistemul medical din Italia, cât și pe cel din Anglia, este extrem de talentat. Nu este total zero. Are o experiență, în Italia a lucrat ani buni până să fie descoperit. El are experință, deși nu are diplomele de rigoare”, a mai spus Alberts.