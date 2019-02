UPDATE Prima reacție a ministrului Sănătății în cazul italianului cu opt clase care a reușit să opereze în mai multe clinici private din București

"Nu a adus toate documentele. Ministerul Sănătății a analizat documentele pe care le-a adus, de fapt nu le-a adus personal, a avut o împuternicire avocațială. Și pentru că nu avea toate documentele nu a primit avizul de la minister, adică echivalarea diplomei", a declarat, marți dimineață, ministrul Sănătății, Sorina Pintea.Ea a spus că o pune pe gânduri că bărbatul a putut profesa în clinici private, unde ar trebui să existe un sistem de verificare la angajare și să fie cerute mai multe documente."Sunt și alte țări care s-au confruntat cu acest tip de probleme, dar mă pune pe gânduri o problemă. Și sistemul public, și sistemul privat trebuie să aibă aceleași reguli de funcționare, de organizare, de raportare, mai ales. Da, a operat în clinici private fără a avea dreptul de liberă practică, cu o parafă, dar parafa nu este suficientă să te poți angaja în spital. Pentru a te putea angaja într-un spital, sunt necesare mai multe documente", a mai afirmat Pintea.Ea a spus că documentele pe care cineva trebuie să le prezinte la angajare sunt aceleași și în sistemul medical de stat, și în cel privat, dar diferă modalitatea de concurs, la privat nefiind necesar să dai concurs. Timp de un an, un italian cu opt clase condamnat la închisoare cu suspendare în Italia după mai mulți ani în care a mințit că este medic profitând că avea același nume de familie cu al unui cardiolog, a reușit să opereze în patru clinici din București, inclusiv la Spitalul Monza . După ce a fost condamnat, bărbatul a fugit din Italia, venind în România, sub o altă identitate, și a primit aviz de la Ministerul Sănătății pentru a profesa ca chirurg plastician, scrie Libertatea.Din martie 2018, Matthew Mode a început să opereze în București, în patru clinici: Euromedical, Prestige, MH Medical Group și Monza, unde a făcut zeci de operații, fiind depistat de asistente că nu știa să-și pună mănușile sau să se spele corect pe mâini. El a venit în România sub o falsă identitate, "fabricându-și" o carte de vizită impresionantă. Bărbatul, care a pretins că este chirurg plastician, este Matteo Politi, un italian condamnat în țara lui la un an și jumătate de închisoare cu suspendare, după mai mulți ani în care a mințit că este medic profitând că avea același nume de familie cu al unui cardiolog cu o reputație bună din Modena. "Hoţul de identitate, devenit medic fără să facă liceul. Clonând viaţa unui medic real, şi-a bătut joc de pacienţi şi spitale timp de doi ani", titra La Stampa, în septembrie 2010. "Nu are nici măcar bacul, dar a păcălit şase spitale din patru regiuni că este medic şi a reuşit chiar să-şi deschidă propriul centru de estetică", scria şi cotidianul local Nuova Venezia.