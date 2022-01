Ce mesaj are Cristiana Murgoci, olimpica la fizică acceptată la Harvard cu bursă integrală, pentru fetele pasionate de știință: „Să nu se lase intimidate. Nu există barieră de gen” / De ce ar vrea să revină în România

​INTERVIU

Liceu departe de casă - Cristiana a plecat în București în clasa a noua și locuiește în cămin

De ce Harvard? / „M-au convins cu bursa lor generoasă”













Activism și sfaturi pentru alte fete care vor să studieze știința

Sistemul privat de educație îmi permite să mă dezvolt așa cum vreau

Cel mai bun proiect de cercetare din țară - ce aplicații ale ingineriei electrice în medicină a descoperit













„La Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Inginerie Electrică, sub îndrumarea domnului inginer Mircea Ignat am dezvoltat un proiect cu aplicații ale forțelor electromagnetice în microfluide. Am construit în laboratorul din cadrul Institutului microcanale și microsisteme pentru a modela vasele de sânge și am obținut după multe experimente trei aplicații independente în medicina.

Prima este că un câmp electromagnetic îmbunătățește circulația și ajuta la combaterea colesterolului. În cea de-a doua aplicație, cu ajutorul câmpurilor electromagnetice, se pot transporta mai repede medicamente către tumorile canceroase.

Iar ultima metodă este faptul că un câmp magnetic aplicat asupra vaselor de sânge reprezinta o modalitate mai buna de fluidizare a sângelui decât cea clasică, adică prin aspirină.”

Cum a apărut dragostea pentru fizică?

„Putem schimba România, dacă ne punem mintea”

CV-ul Cristianei Murgoci:

Cristiana crede că, pe lângă rezultatele impresionante la olimpiadele de la fizică, pentru cei de la Harvard a contat implicarea ei civică - numai la ea în școală (Liceul Internațional de Informatică București - ICHB) a înființat trei cluburi diferite.Unul dintre ele se adresează chiar fetelor care studiază în domeniile STEM, unde „se strâng mai multe fete din științe și împartașim fiecare dacă are o greutate”.„Făcând parte dintr-un mediu atât de competitiv și nivel înalt, uneori lumea nu avea încredere că o să reușesc, am fost sfătuită chiar să nu aplic la Harvard și așa mai departe. Sau faptul că sunt fată și sunt foarte puține fete în fizică. Cred că ce m-a ajutat foarte mult a fost familia care a fost mereu alături de mine și m-a susținut în tot ceea ce fac și m-a încurajat să cred în mine și chiar așa am făcut. Am fost conștientă de forțele mele. Dacă am simțit că am șanse să intru la Harvard, am aplicat indiferent de ce spuneau alți oameni”, ne-a mărturisit Cristiana în interviul acordat, întrebată ce i s-a părut cel mai dificil în acest proces.Dar drumul către Harvard a început din clasa a noua, atunci când, ca urmare a faptului că a luat aurul la olimpiada națională de fizică, Cristiana Murgoci, care este din Galați, a primit o bursă din partea Liceului Internațional de Informatică București, un liceu privat de elită, și a decis să o accepte. A plecat astfel departe de familie la 15 ani și a locuit la cămin.„Am zis că în orașul meu în sistemul de stat nu voi putea să fac performanță, cel puțin nu la fizică și matematică. Și m-au încurajat și profesorii. A fost cea mai bună alegere să merg într-un loc unde sunt printre cei mai buni elevi și profesori din țară la fizică și matematică. Într-adevăr era un risc, veneam dintr-un oraș unde eram cea mai bună în București, unde nu am fost la început cea mai bună. Au fost ceva emoții la început. Dar mie îmi place să fac parte dintr-o comunitate cu aceleași pasiuni cu ale mele, m-am integrat repede, mi-am făcut prieteni și am evoluat exact la ceea ce îmi place mie cel mai mult”, ne-a spus ea.Pentru a putea învăța cu bursă în fiecare an, Cristiana a trebuit să își păstreze rezultatele. „Dacă eram printre primii cinci la olimpiada națională sau mă cailficam la olimpiada internațională îmi prelungeau bursa pentru încă un an. Și în fiecare an am reușit să îmi mențin bursa”.„Ce am observat eu e că m-am maturizat mult mai repede în acest sistem, stând la cămin, am devenit mai responsabilă, mai ordonată, gestionez mai bine timpul și banii”, mărturisește ea, întrebată dacă departe de părinți a fost mai motivată să învețe decât acasă.Până când a început pandemia, Cristiana a stat în cameră, la cămin, cu alte două fete, olimpice la matematică. „Ne potriveam că aveam pasiuni comune, oricum e o comunitate extraordinară în cămin”.Faptul că a rămas singură în camera de cămin i-a permis ca, în noaptea de 17 decembrie când a primit e-mail-ul de la Harvard, să poată fi împreună cu mama sa. „Nu am vrut să primesc vestea singură așa că i-am spus mamei să vină și cu ea am primit vestea. Aveam emoții foarte mari, m-am bucurat extrem de mult, era un vis devenit realitate și tot ce a urmat a fost ireal. Toată lumea mă felicita în școală, apoi când m-am întors în Galați de sărbători la fel, toată familia era foarte fericită.”„Am aflat de Harvard de la eleve mai mari pasionate de fizică care mi-au spus că este foarte bine acolo. Este lângă Boston, un oraș mare în care se întâmplă multe lucruri, este aproape de MIT și aș avea posibilitatea să iau cursuri și de acolo. Și acum, pentru că eu merg pe fizică, chiar toamna aceasta s-a deschis cel mai nou centru de știință și inginerie care arată fenomenal, mi-ar plăcea foarte mult să fac cercetare acolo”, ne-a explicat ea.„Și m-au și convins cu bursa lor generoasă, mi-au oferit bursă integrală de 80.000 de dolari și pe lângă asta mi-au oferit și un grant de 2000 de dolari. Deci chiar m-au convins”.„Am intrat la Harvard pentru pasiunea mea pentru fizică. Am luat locul întâi pe țară la Olimpiada Națională de Fizică, apoi am avut locul trei pe Europa la Olimpiada Europeană de Fizică unde am și primit premiul pentru cea mai bună fată din Europa.. Sunt foarte bucuroasă că există astfel de premii. Și pe lângă fizică am făcut și cercetare în medicină și inginerie.”Pe lângă olimpiadele internaționale la care a participat (palmaresul impresionant, la finalul articolului), Cristiana Murgoci crede că a fost acceptată la Harvard și pentru că s-a implicat în multe activități și a înființat trei cluburi în școală, a oferit meditații voluntar elevilor mai mici, a organizat un Model United Nations.Însă spune că școala i-a permis să aibă și hobby-uri în timpul liber. De altfel, Murgoci și-a adus și pianul în camera de cămin.„Cânt de mică la pian, îmi place foarte mult. Am luat ore până în clasa a opta, de atunci am scos partiturile și am început să le învăț singură. Nu am făcut performanță, nu am mers la concursuri dar e un hobby pentru când am puțin timp liber. E clar că mă ajută foarte mult. Țin minte că primul semestru am dus un mare dor de pian și i-am convins pe părinții mei să aducă pianul la București și chiar au făcut asta. A avut loc. Apoi a venit pandemia, am dus pianul înapoi la Galați. Acum a rămas la Galați. Pianul plimbător”, spune ea.Cristiana ne-a povestit că în liceu a devenit interesată de activism pentru încurajarea femeilor în știință, iar în clasa a 11-a reprezentat Europa într-un program de cinci luni de mentorat pentru fete.„În clasa a 11-a am fost acceptată la un program național de mentorat pentru fete și femei în știință din cinci continente și eu am reprezentat practic Europa. Organizația se numește PENTA și acolo mi-am format niște legături foarte puternice. Am avut întâlniri săptămânale cu lideri femei în industrie. Această comunitate m-a ajutat să am mai multă încredere în mine pentru că aveam mereu modele de la care să mă inspir”, a povestit ea. „Și lor le-a plăcut foarte mult de mine și m-au invitat să iau parte din Comitetul de organizare de anul viitor.”Ce ar sfătui fete de gimnaziu care au înclinație spre zona STEM?„Cel mai important este să fie conștiente că și alte fete au reușit înainte lor, nu sunt singure în asta, eventual să apeleze la comunități de femei în știință cum am înființat și eu în școala mea. Chiar am început să aduc asta și în România, cred că sunt pionieră, clar cred că avem potențial să facem cât mai multe comunități. Deci asta aș recomanda, să apeleze la fete care au avut succes și să nu se lase intimidate de faptul că sunt o minoritate. Să știe că nu există o barieră de gen, asta e doar în mintea noastră, avem toți același potențial și asta e tot ce contează.”„Pot spune că îmi place mai mult sistemul privat decât cel de stat pentru că îmi permite să mă dezvolt așa cum vreau eu, în special la olimpiadele internaționale de fizică la care am continuat (după ce a început liceul - n.r.)”, spune ea.De ce crede că sistemul de educație de stat nu lasă un elev să se dezvolte și ce ar trebui schimbat?„Faptul că este o discrepanță foarte mare între nivelul de cunoștințe al elevilor din aceeași clasă. E clar că noi suntem diferiți ca elevi. Cel puțin când eram eu la gimnaziu, ce se lucra la clasă era mereu prea ușor pentru mine, pentru că eu mă pregăteam mereu pentru olimpiadele naționale și internaționale.„Cred că ce s-ar putea face și s-ar putea schimba în bine ar puteaAșa cum este la liceul nostru. Și de asta și sunt rezultate și e o comunitate așa competitivă. Cred că asta ar fi valabil pentru fiecare materie. Ca să merite orele alea, să nu mă bazez doar pe ceea ce fac după ce termin orele de la școală. Să lucrez și la școală. Pentru că eu mă bazam pe pregătiri, ceea ce nu s-a mai întâmplat după ce am ajuns în clasa a noua. Și sunt foarte recunoscătoare că nu a mai fost nevoie să fac pregătiri în particular. Am avut timp de alte lucruri, să fac sport, să citesc”, spune ea.Cristiana povestește că, în primii doi ani de liceu, a terminat la clasă, la fizică, „toată materia de liceu și poate chiar mai mult decât atât.”„Este benefic, de ce să mă simt trasă în urmă, să nu îmi ating potențialul?mai crede ea.Ar trebui elevii să își aleagă materiile pe care să le învețe în liceu?”Da, categoric, ar trebui, pentru căsigur că este nevoie de o cultură generală dar cred că asta se poate obține și prin alte metode, dacă este pasionat de un lucru poți citi în timpul liber. Dar nu cred că trebuie să ai 13 materii la școală. Cred că în America sunt pe jumătate. În România sunt prea multe materii, nu toate relevante pentru o singură persoană, ele sunt importante toate. Eu personal aș alege doar materii de științe și ceva pe uman care îmi place mie. Pentru că timpul este limitat.”Deși e abia la liceu, Cristiana poate spune deja că a făcut „cercetare în medicină și inginerie”. Este vorba de un proiect pentru un concurs - Olimpiada Nationala de Stiinta si Inginerie 2021 (Romanian Science and Engineering Fair) – unde a luat locul 1 și s-a calificat la cea mai mare competitie de cercetare din lume, International Science and Engineering Fair 2022 și la European Union Contest for Young Scientists 2022.Am rugat-o să îmi explice exact ce a descoperit.Se gândește că este ceva i-ar plăcea să facă și în viitor.„Dacă găsesc aplicații mai multe în medicină cum am făcut acum, da aș vrea să continui proiectul de cercetare, dar domeniul principal aș vrea să fie fizica și asta vreau să fac la Harvard”, spune ea.Însă pe lângă fizică, Cristiana spune că ar vrea să urmeze și cursuri de antreprenoriat.„Pentru că mi se pare uimitor cum poți cu o echipă de oameni să faci ceva de la zero și asta mi-ar plăcea să fac, să fac. Și să implementez ceea ce descopăr eu în fizică și inginerie, ca să implementez eu asta la o scară largă evident că îmi trebuie o echipă, un business și cred că m-ar ajuta să iau cursuri în domenii dintr-o arie cât mai largă și sistemul de la Harvard m-ar ajuta enorm”, spune ea.Întrebată ce ar alege între un start-up sau o instituție mar pentru cercetare, Cristiana spune că nu se grăbește cu decizia. „Încă nu m-am gândit care dintre opțiuni mi s-ar potrivi mai bine. Am patru ani să îmi dau seama.”„A pornit de la matematică. Eu din clasa a doua particip la toate concursurile de matematică și apoi am descoperit fizica. La început nu am luat-o foarte în serios, dar apoi am văzut că mă descurc foarte bine fără să depun efort și atunci am zis „ce s-ar întâmpla dacă aș depune eforturi?” Și asta am făcut.M-a surprins în foarte multe moduri. Îmi place că pot să înțeleg cu ajutorul matematicii ce se întâmplă în lumea reală. Pentru prima dată, matematica avea o aplicabilitate în lumea noastră.”Ce altceva îți mai place să faci?„Sunt o persoană foarte activă. Schiez de la cinci ani și fac asta de performanță. Cred că orice sport am încercat mi-a placut. Am făcut tenis, snowboard, inot, balet, dans sportiv, chiar îmi place să încerc cât mai multe sporturi. Alergatul. Scufundări când merg în Grecia.”Am întrebat-o și care este planul său legat de revenirea în România, după studii.„Mi-ar plăcea să mă întorc în țară și să contribui la schimbarea sistemului de învățământ, ce vorbeam mai devreme, și în același timp și sistemul de sănătate, cred că sunt multe lucruri de îmbunătățit. Nu știu dacă voi putea pe ambele, dar mi-ar plăcea să contribui la schimbarea lor în bine. Împreună cu alți tineri ca mine care au aceeași viziune cred că putem schimba România dacă ne punem mintea. Nu exclud această posibilitate.”Mai întâi însă, după cei patru ani de studiu pentru care a fost acceptată, care vor include și masterul, vrea să urmeze un doctorat și să facă cercetare. „Deci mai târziu, să fiu pregătită”.Nu știe încă cum va acționa pentru a aduce aceste schimbări.„Nu pot să spun ceva concret. Aș vrea să fac în așa fel încât sistemul de educație să fie focusat mai mult pe elev. Nu cred că aș fi profesor. Poate mai mult de atât.”1. Olimpiada Europeană de Fizica 2021 – Medalie de Aur, locul 3, Premiul pentru cea mai buna fata2. Olimpiada Asiatica de Fizica 2021 – Mentiune de Onoare3. Olimpiada de Fizica a Tarilor Baltice 2021 – Medalie de Aur4. Olimpiada Internationala de Matematică, Fizica și Informatică din Zhautykov (Kazahstan) 2021 – Medalie de Aur5. Physics Unlimited Premier Competition (organizat de Universitatea Princeton) – Mentiuni de Onoare in 2020, 20216. Physics Unlimited Explorer Competition (organizat de Universitatea Princeton) - Mentiune de Onoare in 2021 pentru design-ul unui laser cuantic in cascada (Team leader) si Premiu Special in 2020 pentru modelarea rezonantei orbitale7. Romanian Master of Physics 2021 – Medalie de Bronz1. Olimpiada Nationala de Fizica – Medalii de Aur in 2021, 2019, 2018, 2017. Locul 1 in 2021 si Locul 5 la Selectia Lotului Largit pentru Olimpiada Internationala de Fizica din 2021.2. Olimpiada Nationala de Stiinta si Inginerie 2021 (Romanian Science and Engineering Fair) – Locul 1 si calificare la cea mai mare competitie de cercetare din lume, International Science and Engineering Fair 2022, si la European Union Contest for Young Scientists 20223. Locul 1 la Concursul National „eFizică”, Rundele Septembrie 2021 si Noiembrie 20214. Olimpiada Nationala de Matematica – Mentiune de Onoare in 2021, Medalie de Aur in 2019, Medalie de Argint in 2017 si Medalii de Bronz in 2016 si 20185. Concursul National de Fizica "Evrika" – Locul 3 in 2019, Locul 1 in 2018 si “Marele Premiu Evrika” pentru singurul punctaj maxim din competitie6. Concursul Naţional Interdisciplinar de Matematică şi Fizică „Vrănceanu Procopiu” – Locul 1 in 2019 si Locul 2 in 20181. Club de Matematica si Fizica in ICHB – Președinte2. Club de Relativitate in ICHB – Presedinte3. Club pentru Fete în STEM – Președinte4. Programul internațional de mentorat PENTA pentru Femei in STEM – membru reprezentant al fetelor de liceu din Europa in prima ediție si membru în comitetul de organizare al ediției viitoare5. International Bucharest Model United Nations 2021 – Presedinte al Adunarii Generale si Organizator6. Absolvent al Programului DebateX7. Debate Club ICHB8. TED-Ed Student Talks ICHB