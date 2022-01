​INTERVIU Astronomie în acorduri de pian. Daria Hărăbor, eleva din Galați admisă la Harvard: „În România nu există o catedră de astrofizică și mi-ar plăcea să creez una”

De știut:



Singura fată din lotul României la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică din 2021, Daria Hărăbor a obținut medalia de bronz, după ce la concursul precedent - Olimpiada Internaţională de Astronomie 2021 - a reușit tot un bronz. Ambele au avut loc în luna noiembrie.

Ea a câştigat, în 2019, Medalia de Aur la cea de-a XXIV-a ediție a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie.

Cea de-a doua medalie de aur internaţional a fost la Olimpiada Internaţională de Astronomie din Sri Lanka, în 2018.

Daria Hărăbor a mai fost recompensată cu o medalie de bronz la Olimpiada Internaţională de Astrofizică, ediţia a XIII-a, desfăşurată în Ungaria, în august 2019.

Pe 17 mai, de Ziua Astronomiei, Daria Hărăbor și lotul olimpic al României pentru Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică au fost invitați la Palatul Cotroceni de președintele Klaus Iohannis. Au mai participat Dumitru Prunariu și Alexandru Mironov.

Pentru olimpiadele de astronomie, Daria a fost pregătită în liceu, gratuit, și de profesoara Nicoleta Becheanu, din Brăila, care a murit în octombrie 2022 după ce s-a îmbolnăvit de Covid-19. "Dumneaei este cea cu care m-am pregătit pentru olimpiade şi mi-a spus întotdeauna că locul meu e la Harvard, alături de alt fost coleg de-al ei, Radu Andrei, care şi el m-a ajutat foarte mult. De aceea, admiterea mea la Harvard i-o dedic memoriei dascălului care m-a susţinut tot timpul să visez să ajung aici", a declarat ea, citată de publicația locală Viața Liberă.











La Cotroceni, alături de Klaus Iohannis, la un eveniment dedicat astronomiei.

Redăm dialogul cu Daria Hărăbor:



Eu și fratele meu suntem gemeni. El este mai priceput decât mine la limbi străine, istorie, politică, în schimb el vrea să facă inginerie mecanică, este pasionat de motoare.











Da, una dintre fostele eleve de la liceu, cu patru ani mai mare decât mine, mi-a scris undeva prin luna martie și m-a întrebat dacă vreau să lucrez cu ei, cu cei de la Vreau să studiez în America. Mai primisem oferte de consiliere înainte, însă aceasta era și gratuită pentru că în general consilierea este foarte scumpă. Din luna mai nu a mai rămas organizație non-profit, dar prețurile au rămas mici în comparație cu alte agenții de consiliere. A mers totul foarte bine, m-au consiliat și când a trebuit să dau examenele SAT, și pentru eseuri, am făcut pregătire și pentru interviu și cu aplicația pentru ajutorul financiar.

Pianul m-a ajutat să nu îmi mai vărs emoțiile negative pe alte persoane

NASA sau SpaceX ar fi un vis frumos

Nu, Doamne ferește, aici am începuturile.















Daria Hărăbor și fratele său geamăn, la clubul LEO din Galați. Foto: Arhiva Personală



Momentul în care am început să iau în serios să merg la această universitate a fost când un prieten de-al meu de la olimpiadă, mai mare decât mine cu patru ani, pe care l-am cunoscut chiar la olimpiada de astrofizică. Era chiar idolul meu, avea rezultate excelente și rămăsese la el în oraș, nu plecase la București să studieze mai aprofundat. Și când am văzut că este cineva din Brăila, chiar lângă mine, care a putut să studieze și să și reușească mi-a dat așa încredere. Și mi-a fost și mie profesor, un an aproape am lucrat pe zoom la fizică. Și el fiind student la Harvard, mi-a povestit tot ce era de știut și așa am vrut, să îi urmez pașii. Și așa am început să consider serios.

Vorbesc public despre pasiunea mea pentru că vreau să inspir și alte fete. Știința nu face discriminare

Materia la școală este prea stufoasă, ar trebui să se mai scoată din ea

Eu am avut încredere și mi-am făcut toate cele trei doze.









Palmaresul Dariei:



● medalie de aur la International Astronomy Olympiad 2018, grupa alpha (sub 16 ani)

● mențiune la Concursul Național de Fizică ,,Evrika” 2018

● mențiune la Concursul Interjudețean de Fizică și Matematică ,,Vrănceanu-Procopiu” 2018

● mențiune MEN și medalie de aur SRF la Olimpiada Națională de Fizică 2019

● premiul I și medalie de aur SRF la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică 2019 + calificare în lotul lărgit

● calificare la International Astronomy Olympiad 2019 (grupa beta, peste 16 ani) și la International Olympiad of Astronomy and Astrophysics 2019 (echipa a doua a României)

● premiul I la Concursul Național de fizică online ,,Phi” 2019

● premiul I la Concursul Interjudețean de Fizică ,,Mircea Amarine” Iulie 2019 – iunie 2020

● medalie de bronz la International Olympiad of Astronomy and Astrophysics 2019

● medalie de aur la International Astronomy Olympiad 2019

● Premiul I la Concursul Interjudețean de Fizică ,,Mircea Amarine” + am corectat lucrări la clasa a 6-a la același concurs (6h)

● Premiul I la Concursul Național de Astronomie și Astrofizică ,,Astrofiz Challenge” organizat de Cercul de Astronomie și Astrofizică Constanța

● premiul I la Concursul Național de fizică online ,,Phi” 2020

● Gold Honour la International Astronomy and Astrophysics Competition 2020

● High Distinction la Celestia 2020 (concurs internațional de astronomie organizat de Nalanda College Astronomical Society)

● Medalie de argint la Global e-Competition in Astronomy and Astrophysics

● 2nd Prize 2020 Online Piano International Competition (category C, 15-18 ani)

● mențiune la concursul național Science On Fizică 2021

● premiul I la concursul național Science On Astronomie și Astrofizică 2021

● medalie de bronz la International Zhautykov Olympiad (secțiunea fizică)

● medalie de argint la Olimpiada Nationala de Fizica 2021

● calificare in lotul national largit al Romaniei pentru olimpiadele internationale de fizica

● Gold Honour la International Astronomy and Astrophysics Competition 2021

● medalie de aur la Olimpiada Nationala de Astronomie si Astrofizica 2021

● medalie de bronz la International Astronomy Olympiad 2021 (grupa gamma)

● medalie de argint la International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2021



*Pe Daria Hărăbor o puteți urmări pe conturile sale de YouTube și Instagram Știam când va fi, că va fi în noaptea de joi spre vineri la 2 dimineața. Și am stat trează, era ca o seară de Ajun, cu fratele meu am stat și am citit împreună cu el scrisoarea de acceptare pentru că mie îmi era teamă că o să citesc greșit. Și până nu mi-a citit el că am intrat, eu nu am crezut. Și a fost un moment foarte fericit, imediat i-am scris consilierei mele, câtorva prieteni și mi-am trezit părinții. Și mie nu îmi venea să cred, eram așa puțin amorțită, era vestea prea proaspătă. Și cu timpul, cu zilele care treceau, am început să îmi dau seama, văzând poze de acolo - nu că nu le știam - dar gândindu-mă că eu o să merg în Boston, atunci mi-am dat seama.În SUA se da ajutor financiar pe nevoi. Harvard este o universitate need-blind, cred că sunt 6, adică ei te acceptă sau nu doar pe baza aplicației și abia apoi se uită la aplicația pentru ajutorul financiar. Și te ajută cu câți bani ai nevoie. Eu a trebuit să trimit mai multe date personale și ei calculează cam cât pot eu să plătesc și în funcție de asta îmi vor da restul de bani, adică pot să îmi plătească de exemplu 75% sau 100%.La Harvard îmi pot alege de cursuri vreau și dacă îmi iau mai multe cursuri dintr-un domeniu, atunci pot să îmi iau diploma în acel domeniu. Și aș vrea să îmi iau în fizică, primul și al doilea în astrofizică, matematică, ceva care să se potrivească bine cu fizica. Iar cursurile pe lângă, pentru că voi avea și cursuri obligatorii de umane, vor fi poate de muzică, de literatură, mi-ar plăcea să învăț spaniola spre exemplu, poate și unele practice, precum economie și business.Da, eu sunt pasionată de pian și mi-ar plăcea să învăț mai multă teorie muzicală. Fac pian de la patru ani, pianul e în camera mea de când mă știu.Da, mi-am făcut timp chiar dacă nu am avut întotdeauna. Simțeam nevoia. Fiind așa aproape de mine tot timpul, când eram frustrată sau supărată, sau fericită, atunci când voiam să împărtășesc o emoție și nu îmi găseam cuvintele sau nu aveam cu cine, mă duceam să cânt la pian. Și m-a ajutat foarte mult lucrul ăsta, pentru că nu îmi mai vărsam emoțiile negative pe alte persoane, ci dacă era nevoie le cântam.Și m-a ajutat pianul și în aplicație (la Harvard - n.r.) pentru că a fost una dintre activitățile extracurriculare pe care le-am scris acolo și am trimis și un portofoliu de arte cu patru piese audio cântate de mine la pian, între care una compoziție proprie.Am o profesoară la care merg de la patru ani, aceeași profesoară. Este o rudă mai îndepărtată, așa am cunoscut-o, Angelica Capră. Este profesoară la Centrul Cultural Dunărea de Jos din Galați. Înainte să încep școala mergeam la ea acasă, apoi din clasa întâi am mers acolo la centrul cultural. Știu locul ăla mai bine decât orice școală la care am fost.Da, l-am ascultat recent la o olimpiadă la Piatra Neamț (Olimpiada Internațională de Astronomie - n.r.) și cânta superb. Am făcut așa un fel de recital împreună, el cânta o piesă, apoi eu. Și ne-am ascultat reciproc. Dar cântă superb. El este autodidact de câțiva ani din câte am înțeles, dar se descurcă excelent.Da, mi-ar plăcea în viitor și este motivul pentru care m-am uitat la facultăți din străinătate pentru că în țară nu prea se studiază astrofizica, am avut și noroc să am observator la mine în oraș și am putut să fac și partea practică, alături de domnul Ovidiu Tercu.Dar începutul meu a fost în clasa a opta, când ni s-a schimbat profesoara de fizică, a venit o profesoară nouă care era pasionată de astronomie și ne-a chemat la cursuri gratis. Și m-am dus cu colegii la început să vedem ce e cu asta, pentru că avea „fizică” în titlu și mie deja îmi plăcea fizica. Mergeam și seara ieșeam în oraș, nu o luam ca pe ceva foarte serios, până când a zis că urmează olimpiada și am zic să lucrez și mi-a plăcut. Mi s-a părut fascinant cum pot eu în câteva probleme sau ecuații să țin în mâinile mele lucruri pe care le credeam atât de complexe.Și după ce am fost la olimpiadă am văzut ce comunitate strânsă este acolo, pentru că olimpiada este mai mică, dar ei sunt prietenoși, a fost ca o familie pentru mine.Da.NASA sau SpaceX ar fi niște visuri frumoase, inginer aerospațial la NASA spre exemplu, însă ca să faci parte din aceste organizații trebuie să ai cetățenie americană, trebuie să fi locuit în SUA măcar cinci ani. Acuma o să văd dacă voi locui eu atât în State, pentru că patru ani este numai facultatea. Dar mai este și Agenția Europeană Spațială la care aș putea lucra.Eu după facultate mă văd făcând un master sau un doctorat, ca să îmi continui studiile cât de mult se poate, și să devin cercetător sau inginer, inginer aerospațial ar fi perfect, mi-ar plăcea să lucrez la rachete. Mi-ar plăcea și să zbor în spațiu. Sunt atât de multe lucruri pe care mi-ar plăcea să le fac, inclusiv să devin profesor universitar la una din aceste materii. În România nu există o catedră de astrofizică și mi-ar plăcea să creez una.Am început să ascult sfaturi de peste tot, eu știind mai mulți colegi mai mari decât mine de la olimpiade, pe măsură ce creșteau aplicau și ei la facultate, intrau, și aflam cum este procesul ăsta. Și m-am interesat, am văzut că nu îți trebuie numai olimpiade, trebuie și activități extracurriculare, trebuie să fii un om complex, să se vadă și lucruri personale. Cam știam ce aplicația îmi trebuie în SUA spre deosebire de ceea ce îmi trebuie în Marea Britanie.Nu întotdeauna am făcut lucrurile doar pentru aplicație, dar procesul lor mi s-a părut unul dintre cele mai drepte, mai corecte, mai complexe, și m-a făcut să mă îndrept către domenii noi. Și a fost frumos să îmi exersez skill-urile de public speaking, să organizez eu un proiect, să fiu coordonatoarea. A fost o perioadă evolutivă.La pian m-a dus mama de când eram mică. Mai este un ONG din care fac parte. În clasa a noua când intri la liceu aproape toate lumea face voluntariat și îmi căutam și eu un astfel de loc din care să fac parte, nu am găsit ceva care să îmi placă așa de mult. Și până la urma m-a găsit ea pe mine. Sunt președinte clubului LEO Alpha Danubius Galați. Am găsit acolo o comunitate mai restrânsă, dar frumoasă, anul ăsta am avut ocazia să particip la o tabără națională. Este o familie acolo și activitățile pe care le-am făcut mi-au plăcut, am intrat cu gândul „vreau să fac și eu voluntariat” și am rămas cu gândul „vreau să ajut”, chiar să fac ceva.În fiecare an de Ziua Diabetului facem o activitate de conștientizare. Am făcut un debate televizat despre vaccinare (anti-Covid - n.r.), unde am invitat-o ca medic pe mama mea. Am strâns bani pentru un festival de știință. Am strâns bani pentru un caz umanitar de care eram eu atașată.Am aplicat în Marea Britanie și am intrat deja la trei facultăți, la două dintre ele aștept răspunsuri. Am intrat la Southampton, Bristol și Warwick. Dacă nu aș fi intrat acum la Harvard, la early application, aș fi aplicat la mai multe universități din Europa. În State am mai aplicat și la Stanford și mai vreau să mai aplic la vreo trei, patru, să mă știu cu toate cărțile pe masă atunci când iau decizia. Dar sunt aproape sută la sută sigură că voi merge la Harvard.Doamna profesoară era din Brăila. Era pensionară și am cunoscut-o tot prin colegii mei de la Olimpiada de Astronomie, în clasa a noua. A vrut să mă pregătească la astronomie și astrofizică pentru că profesoara mea din gimnaziu pregătea doar pentru gimnaziu. Mergeam la cercurile de astronomie și astrofizică vinerea, care erau gratuite, și stăteam câteva ore și lucram împreună, ceea ce era superb că te plictiseai să lucrezi singur la birou. Și mă chema la pregătiri la dânsa acasă. A fost și profesoara lui Radu Andrei, băiatul care era la Harvard și care m-a inspirat să merg și eu. Era o persoană respectată peste tot în țară, știută de mulți profesori de fizică și de astronomie. O persoană modestă, un model pentru mine și de o femeie în acest domeniu al STEM. Mi-a devenit așa o a treia bunică parcă.Depinde ce înseamnă un domeniu al băieților. Că ei sunt majoritari la toate olimpiadele și în tot ce înseamnă STEM da, asta e adevărat, dar nu înseamnă că domină întotdeauna. De multe ori da, iau printre primele premii, dar asta și pentru că sunt mulți, dar să știți că și fetele țin piept cu brio cred eu. Eu de asta și sunt de acord să dau interviuri și să vorbesc public despre pasiunea mea pentru că vreau să inspir și alte fete.Știința nu face vreo discriminare de gen, toată lumea e bine primită.Pe mine nimeni nu m-a discriminat, poate doar m-am simțit eu singură uneori.Folosesc destul de des și facebook, și instagram, și snapchat. Nu folosesc twitter sau tiktok. Dar cred că sunt folositoare, pe facebook am și o pagină cu pianul, la fel și pe instagram. Sunt și nu sunt interesată de ele. Vă dați seama că atunci când cânt și postez vreau să am și un public, să împărtășesc niște emoții și să am un feedback.Este o discrepanță imensă între social media și realitate și din acest motiv nici nu postez vreodată ceva cu filtre, nu editez pozele și încerc să postez nu cele mai bune poze sau unghiuri întotdeauna, ca să aduc dreptate realități pentru că este prea toxic uneori. Mă uit uneori pe pagina aceea explore page pe instagram și mă plictisesc de câte lucruri la fel găsesc și ce standarde ireale sunt, nu pot să creditez acele postări.Îmi place să fiu activă. Am făcut tenis șapte ani, dar ca o investiție cum îmi place să spun pentru olimpiade am renunțat. Dar îi simt lipsa și am încercat să mă păstrez activă prin alte lucruri, fie că am mers la sală, fie că am făcut handbal, înot, jogging. Acum că am intrat la facultate mai devreme și nu mai am aceeași presiune aș vrea să mă reapuc de tenis, pentru că este una dintre pasiunile mele pe care a trebuit să uneori o privez de atenție ca să excelez în alte domenii.În rest îmi place să îmi ocup timpul stând cu fratele meu, prietenii mei, mă uit la multe filme, mi-ar plăcea într-o zi să compun coloana sonoră pentru un film.Cred că un lucru pe care l-am observat este că materia este prea stufoasă și probabil ați mai auzit. Este prea multă materie, nu se poate face, sunt prea multe ore la care profesorii ne spun că trebuie să facem pentru că trebuie să termine materie. Nu cred că cineva ar trebui să fie obligat să facă atât de multă materie numai ca să umple orele, pentru orele se pot umple și cu discuții inteligente, și cu alte activități. Spre exemplu la limba română, chiar ieri am stat numai și am lucrat, chiar dacă era cu trei patru zile înainte de Crăciun, dar în clasa a noua, când nu era atât de multă materie, am avut timp și să facem o scenetă de teatru, sau alte activități. Asta cred că trebuie, să se mai scoată din materie pentru că este prea mult pentru elevi.Sunt multe lucruri, nici nu știu ce să zic. Acum am înțeles să vor să schimbe sistemul cu evaluare națională, să se introducă examen de admitere. Mie mi se părea bun acest sistem, făceai cât de bine poți și apoi intrai la liceu în funcție de cât de bine ai făcut. Poate copiii în clasa a opta sunt prea mici să se autoevalueze și să aleagă un liceu și atunci ce faci cu cei care nu intră, îi lași pe tușă? I-aș încuraja să păstreze sistemul acesta.Iar în ceea ce privește felul în care au gestionat perioada de pandemie, mi se pare că și-au bătut puțin joc, ne-au dat două săptămâni de vacanță când ar fi putut să ne treacă măcar una online. Să fi fost mai înțelepți poate cu educația.Eu nu pot să zic că înțeleg articole științifice despre vaccinare, în schimb ca un viitor - sau sper eu - om de știință trebuie să am încredere în colegii mei pentru că voi avea nevoie de același nivel de încredere. Știința de multe ori reușește pe cont propriu dar nu și la nivel public.