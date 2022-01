Sorin Cîmpeanu, despre anularea unor olimpiade şcolare: Nu s-a anulat nicio olimpiadă, este un fake news. A fost o urgenţă să aprobăm lista celor care sunt legate de internaţional

„Mâine voi discuta cu colegii mei pentru a selecţiona atent a doua listă, în care vor fi incluse aceste olimpiade despre care s-a spus această bazaconie, această aberaţie, că vor fi tăiate, din care vor face parte în mod evident olimpiada de istorie, română, engleză, cele care nu au etape internaţionale”, a declarat Sorin Cîmpeanu.









„Nu s-a anulat nicio olimpiadă, este un fake news pe care mai bine nu îl calific. Am făcut o promisiune de recunoaştere a olimpiadelor de robotică, unde elevii români au obţinut rezultate remarcabile, pentru că nu erau recunoscute, a celor de creaţie şi de inovare. Am avut nevoie să reluăm olimpiadele după doi ani de întrerupere pentru că avem elevi foarte buni care au dorit să participe la olimpiade internaţionale şi nu au fost recunoscute doi ani în România”, a declarat Sorin Cîmpeanu, joi seară, la Digi24, potrivit News.ro.Ministrul Educaţiei a precizat că a fost o urgenţă în a aproba lista de olimpiade şcolare ce sunt organizate și internaţional.„A fost o urgenţă să aprobăm lista olimpiadelor care sunt legate de internaţional. Au fost aprobate în acea listă 76 de olimpiade internaţionale, plus 34 de olimpiade internaţionale care au etapă naţională, pentru a pregăti selecţia loturilor elevilor care participă la olimpiade internaţionale. Această primă listă a fost determinată de a pregăti etapele internaţionale. Toate cele 76 plus cele 34 sunt legate de internaţional. Olimpiade precum cea de limba română nu au etape internaţionale, nici olimpiada de istorie nu are etapă internaţională şi, oricât v-ar surprinde, nici olimpiada de limba engleză nu are etapă internaţională”, a declarat Cîmpeanu.Urmează ca la nivelul Ministerului Educaţiei să fie aprobată o a doua listă a olimpiadelor şcolare.