Vacanța forțată de două săptămâni: Ce spun reprezentanții părinților și elevilor și liderii sindicali / „Ministerul nu a făcut nimic să sprijine școala online”/ „Dacă s-ar merge pe predare online, copiii ar fi ocupați și ar sta mai mult în casă”

DEZBATERE

„Evoluția epidemiologică din școli ne arată că din punct de vedere al numărului de elevi infectați avem o stagnare la 16.000 de elevi și preșcolari infectați. Exact atâția aveam și cu o săptămână în urmă, deci ar trebui să fie mai mic numărul de infectări.

Ne vom consulta cu experți în epidemiologie pentru a avea răspunsul exact”, a afirmat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, la Digi 24, întrebat cum ar trebui să arate situația epidemiologică la sfârșitul acestor două săptămâni pentru ca elevii să se întoarcă la școală.

Iulian Cristache: Ministrul acceptă că nu a făcut nimic. Nu suntem de acord cu decizia



„Este o decizie cu care nu suntem de acord, care contravine tuturor punctelor de vedere pe care le-a avut ministrul Educației de a face școală oricum și oricând fără să țină cont măcar de deciziile DSP-urilor sau de deciziile la nivel de CNSU, adică să treci de la școală oricum și oricând și la incidență de 20 la mie, fără să iei în calcul școala online, și acum să închizi școala, este ceva ce nu se leagă”, a declarat Iulian Cristache.

Cristache afirmă că la baza deciziei ar sta componenta financiară, „și anume de a nu da indemnizațiile pentru părinții care stau cu copiii acasă pentru școala online” sau faptul că unele școli nu au căldură.





El acuză ministerul Educației de „incompetență generală, pentru că „nu fost în stare să pregătească niște conținuturi adaptate pentru școala online, să pregătească profesorii, testarea în masă și testările”.







Această decizie „nu face altceva decât să acopere inacțiunea de la ministerul Educației din ultimele luni, practic ministerul nu a făcut nimic care să sprijine școala online”.





Consiliul Național al Elevilor: „Ne manifestăm dezacordul cu privire la o prelungire a acestei vacanțe”

Consiliul Național al Elevilor a transmis în cursul zilei de joi un comunicat în care cere o ședință de urgență convocată de către ministerul Educației, „astfel încât să se poată stabili modificările survenite ca rezultat al impunerii unei vacanțe de două săptămâni.”





„De asemenea, solicităm ca, în orice fel de ipoteză de lucru, să se aibă în vedere menținerea calendarelor examenelor naționale în forma cunoscută în prezent, precum și a datei de finalizare a cursurilor în anul școlar 2021-2022.”

















„Este evident că autoritățile trebuie să clarifice modul în care va fi modificat anul școlar în curs, dar și să prezinte de urgență situația infrastructurii din unitățile de învățământ (dotarea cu teste non-invazive), precum și alte eventuale măsuri complementare care pot suferi modificări, incluzând calendarul susținerii examenelor naționale.

Dacă semestrul I va fi micșorat cu două săptămâni, iar orele se vor recupera în semestrul al II-lea, Ministerul Educației trebuie să adopte o derogare de la dispoziția referitoare la numărul minim de note la o disciplină, pentru a nu aduce elevii și profesorii în ipostaza de a forța metodele de evaluare în mod inutil, având în vedere că nu vor fi fost parcurse toate conținuturile curriculare.

Pe de altă parte, solicităm în mod ferm ca, după cele două săptămâni de vacanță, autoritățile să asigure un cadru legal unitar și predictibil pentru funcționarea școlilor, precum și să asigure testarea non-invazivă a elevilor și a personalului din învățământ de cel puțin două ori pe săptămână, fără să mai tergiverseze în mod vădit procedura de licitație și de achiziție. Nu ne putem asuma ca, după o astfel de măsură de compromis,școlile să fie în continuare nepregătite pentru desfășurarea actului educațional față în față.

Totodată, ne manifestăm dezacordul cu privire la o prelungire a acestei vacanțe de două săptămâni sau cu o trecere unitară, la nivel național, în scenariul online, având în vedere faptul că pierderile generate de astfel de măsuri vor fi imense, imposibil de recuperat pe parcursul acestui an școlar.”

Ce spun liderii sindicali din Educație

Marius Nistor, președinte al FSE Spiru Haret: Nu văd bine nicio variantă. Toată lumea trebuia să fie mult mai responsabilă in vară

„Un cadru didactic poate face efortul de a recupera, ținând cont de planurile cadru și de programe. Pot fi identificate soluții. Avem și săptămâna de „școală altfel”, care poate ajuta. Dar este o incertitudine totală legată de ce va fi peste două săptămâni.”

Nistor face referire la rândul său la posibilitatea ca această vacanță să ducă de fapt la amplificarea numărului de cazuri, dacă elevii vor merge în diferite locuri precum mall-uri sau cluburi.







Discuțiile au fost în felul următor - dacă s-ar merge pe predare online, copiii ar fi ocupați și ar sta mai mult în casă. Dacă este doar vacanță, totul ar depinde de responsabilitatea părinților, pentru că un copil în vacanță are tendința să circule, prin mall-uri, cluburi, sau orice alte spații. Și atunci în loc să împiedicăm extinderea acestei pandemii din contră, o vom amplifica.

Ce spun profesorii?





Părerile sunt împărțite. Colegii din urban și-ar dori școală online, colegii din zonele unde știu că online-ul funcționează deficitar nu și-ar dori. Cu online-ul la învățământul preșcolar sunt probleme. Nu pot să îl învăț pe cel mic să scrie să citească online. Apar problemele de natură psihică.

Simion Hăncescu, președinte FSLI: „Guvernul nu a făcut nimic pentru școala online; O variantă de recuperare - să se renunțe la o parte din vacanța de primăvară”

„Părerile sunt împărțite. Argumentul prezentat de ministerul Educației este acela că în momentul de față jumătate dintre elevii din țară pot beneficia de predare online. Ceea ce este impardonabil. Nu pot să spun decât că vinovat de treaba asta este Guvernul României, pentru că se știa că riscul este foarte mare să mai vină un val și să se ajungă din nou la școală online și nu a făcut nimic Guvernul să gasească o soluție”, a declarat și Simion Hăncescu, pentru HotNews.ro.







Acesta susține că în continuare 30% dintre elevi nu au echipamentele necesare pentru școala online.







Cum s-ar putea recupera orele? „Din datele pe care le avem, se pare că nu se pune problema să se decaleze în vară cursurile, pentru că ar fi probleme cu examenele naționale, sunt și alte activități care nu pot fi duse către 1 septembrie și s-ar găsi o soluție renunțarea la o săptămână din vacanță de primăvară și renunțarea la „Școala Altfel”, în așa fel încât să nu scadă numărul de săptămâni.”

„Dar întrebarea pe care și-o pun mulți, inclusiv eu: ce se va întâmpla peste două săptămâni? Pentru că așa cum spun specialiștii nu s-a atins nivelul maxim de infectare. Dacă vedem că în 5 noiembrie nu s-a atins încă nivelul maxim, ce facem îi aducem pe copii la școală sau luăm iar vacanță?

Este clar faptul că au ajuns 16.000 de copii să fie infectați și 6000 de profesori este o mare problemă. Și faptul că sunt copii la terapie intensivă este chiar alarmant.”

Președintele FNAP, Iulian Cristache, a spus pentru HotNews.ro că decizia contravine tuturor punctelor de vedere avute până acum de ministrul Educației.„O vacanță pe termen nedefinit (nu avem siguranța că peste 2 săptămâni situația epidemiologică se va îmbunătății semnificativ și elevii vor putea reveni în bănci), în mijlocul primului semestru şcolar, înseamnă o întrerupere bruscă a ritmului de învățare al elevilor, anulându-se, practic, tot efortul depus de dascăli de la începutul anului școlar”, mai spun aceștia.„Nu văd bine nicio variantă - și varianta online are deficiențe, și varianta aceasta cu vacanța forțată. Dar cine a forțat-o? Noi am forțat-o, pentru că nu am respectat niciun fel de regulă în această vară, pentru că nimeni nu ne-a pregătit pentru valul patru deși se știa că vine așa ceva. Iar acum încerci să găsești o soluție dar niciuna nu este suficient de bună. Pentru că dacă ar fi să mergem pe predarea online, vor fi favorizați elevii care provin din medii favorizate, cei care au acces la internat, familii care își permit să îi ducă la afterschool, iar cei provenind din medii defavorizate vor fi privați de acest drept. Cu alte cuvinte unii vor evolua, alții vor stagna”, afirmă Marius Nistor, liderul Federației „Spiru Haret”, pentru HotNews.ro.Se poate recupera perioada aceasta?„Cred că soluția este una de avarie. Da, și eu primesc semnale ca ar fi fost bine să se învețe online, alții sunt că este bine să fie vacanță”, a spus acesta.