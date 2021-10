Surse: Toți elevii ar putea intra într-o vacanță prelungită, de luni - variantă luată în calcul de guvern / Ce spune ministrul Educației​

”În situația în care se suspendă și alte activități, în interesul protejării dreptului la sănătate al elevilor și cadrelor didactice, susținem adaptarea structurii anului școlar la situația epidemiologică extrem de gravă”, a afirmat Cîmpeanu.

”Este alarmantă lipsa de acţiuni concrete din partea autorităţilor şi cifrele de astăzi confirmă, din păcate, că nu s-a făcut ceea ce ar fi trebuit până acum. Am decis să convoc mâine o şedinţă cu toţi responsabilii guvernamentali implicaţi în gestionarea pandemiei, pentru instituirea unor măsuri clare, restrictive, singurele care mai pot diminua în acest moment răspândirea infectărilor (...)

În acelaşi timp, pentru a opri acest val pandemic foarte agresiv, sunt necesare măsuri urgente care să stopeze transmisia comunitară intensă şi este nevoie de ele acum. Fie că vorbim de Certificatul verde adoptat în regim de urgenţă de către Parlament sau de alte măsuri capabile să reducă pe termen scurt mobilitatea şi interacţiunea umană, nu trebuie să mai pierdem nicio clipă în a le asuma şi pune în aplicare, indiferent cât de nepopulare ar părea.

Orice zi pierdută sau de ezitare poate avea efecte dramatice pentru noi toţi, ca societate”, a declarat preşedintele marți, în ziua cu cel mai grav bilanț al îmbolnăvirilor de COVID.





Vacanța prelungită și prelungirea anului școlar, măsură luată și în anul școlar trecut

Structura anului școlar 2021-2022

Când au elevii vacanță

Când intră elevii în vacanța de Crăciun

Când se ia vacanța de Paște

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

În plus, această vacanță s-ar putea prelungi și dincolo de data de 31 octombrie, potrivit informațiilor HotNews.ro.Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat pentru HotNews.ro că „toate variantele sunt deschise, în condițiile în care nu înțelegem să ne vaccinăm”.Ministrul interimar al Educației va participa la ședința de la ora 17.30 de la Palatul Cotroceni. Numele său nu se afla inițial pe lista invitaților transmisă de Administrația Prezidențială. Preşedintele Klaus Iohannis a convocat la Cotroceni responsabilii în gestionarea pandemiei şi a anunţat că se pregătesc restricţii pentru limitarea răspândirii virusului.Impunerea certificatului verde în toate instituţiile publice, reducerea deplasărilor şi permiterea telemuncii, acolo unde acest lucru este posibil, ar figura printre măsurile discutate.Amintim că soluția unei vacanțe prelungite pentru a fi redusă mobilitatea populației a fost luată și în anul școlar trecut.Astfel, elevii au avut o vacanță de primăvară prelungită, din 2 aprilie până în 4 mai, iar anul școlar a fost la rândul său prelungit în vară, astfel că s-a luat vacanța de vară pe 25 iunie (este vorba de elevii care nu erau clasa a opta și a XII-a).Anul școlar 2021 - 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre (34 de săptămâni), după cum urmează:- 14 săptămâni de cursuri: 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021- 20 săptămâni de cursuri: 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022,Vacanțele elevilor și preșcolarilor sunt programate astfel:Semestrul întâi se va finaliza pe data de 22 decembrie, astfel că 23 decembrie este prima zi a vacanței de iarnă. Vacanța de Crăciun este și vacanța intersemestrială. Aceasta se încheie pe 9 ianuaurie - pe 10 ianuarie este prima zi de cursuri din semestrul al doilea.Vacanța de primăvară include și perioada de Paște și sărbătoarea „Ziua muncii” - 1 mai.Paștele ortodox pică în 2022 pe 24 aprilie, iar cel catolic pe 17 aprilie. Ambele sărbători sunt cuprinse în intervalul de vacanță de primăvară - 15 aprilie - 1 mai.Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.