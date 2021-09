DEZBATERE E o decizie bună păstrarea școlilor deschise peste pragul de 6 la mia de locuitori? Profesor: Mă bucur să predau față în față, dar nu pot să nu spun că mi-e frică / Reprezentant părinți: De acord, doar cu condiția testării obligatorii periodice

„Mă bucur să predau față în față, dar nu pot să nu spun că mi-e frică, deși sunt vaccinată”, ne-a spus o profesoară de limba română din București, întrebată cum privește decizia ca școlile să rămână deschise și dincolo de pragul de 6 la mia de locuitori. Despre teamă vorbește și liderul FSLI, dar și despre testarea periodică la școală pentru elevi și profesori, condiție văzută necesară de toate părțile implicate pentru siguranța în școli. Află din material pozițiile exprimate de Federația Asociațiilor de Părinți, Consiliul Național al Elevilor, liderul FSLI, dar și de o profesoară de școală gimnazială din Capitală.











Redăm poziția celor consultați de HotNews.ro:





Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți: „Suntem de acord, cu condiția testării obligatorii pentru oricine intră în școală”













Consiliul Național al Elevilor: Saltul peste pragul de 6 infectări de COVID-19 la mia de locuitori nu poate fi adoptat de autorități de pe o zi pe alta, ci ar trebui să vină ca rezultat al unor analize ample













Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ: Părerile sunt împărțite, cei care vor față în față vor testare



















„În acest moment este un haos creat de cele două ministere. Atâta timp cât tu nu consulți absolut deloc societatea civilă- neînsemnând numai Federația, ci și elevii și sindicatele - și îți asumi o cifră din simplul motiv că se considera că nu se ajunge la ea, raportându-ne la celelalte ordine comune, acum nu facem altceva decat sa culegem roadele unor documente făcute doar în laboratoarele acestor două ministere fără să consulte la modul real și părinții care au experiența necesară prin simplul fapt că își trimit copiii zi de zi la școală și puteam veni cu tot felul de îmbunătățiri.Ca punct de vedere la nivelul Federației, eu pot să vă spun că putem gândi și peste 6 la mie o școală tradițională dar cu condiția să se testeze obligatoriu toți cei care intră în școală indiferent că vorbim de vaccinați sau nevaccinați. Și când vorbim de incidențe care depășesc cu mult 6 la mie, să se dea posibilitatea să testeze chiar de două ori pe săptămână așa încât să se elimine riscul pe cât posibil, pentru că perioada de incubație este de până la 72 de ore. Și nu vorbim de teste PCR, care au niște costuri mari. Testele rapid antigen care costa 5 euro, probabil la nivel de guvern se pot procura cu 2-3 euro, niște costuri mici comparativ cu ceea ce ne dorim noi și anume să facem școala față în față.Suntem de acord cu condiția ca toată lumea care intră într-o școală - elevi, profesori, părinți - să se testeze. Cu un semn de întrebare pentru ciclul primar și preșcolar, acolo unde într-adevăr nu este chiar așa să testezi acei copii, de două ori pe săptămână sub nicio formă, poate o dată pe săptămână, sau dacă experiții spun că nu există niciun pericol pentru acești copii, să nu fie testați. Dar de la clasa a cincea, obligatoriu testare așa încât să putem începe școala, dar cu garanția să nu figureze doar pe hârtie aceste lucruri ci să pună la dispoziție personal calificat și teste pe stoc la nivelul unităților de învățământ.”Ulterior,„Având în vedere recentele declarații ale Domnului Ministru al Educației, Sorin-Mihai Cîmpeanu, privind intenția de a propune reanalizarea, în vederea modificării, prevederilor Ordinului 5.196/1.756/03.09.2021, în sensul continuării activităților didactice de predare cu participarea zilnică și prezența fizică a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar chiar și la depășirea unei incidențe cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor pozitive cu covid 19 din localitate mai mare de 6/1.000 de locuitori, FNAP face următoarele precizări :1. În contextul epidemiologic actual, avem nevoie, mai mult ca oricând, de predictibilitate și coerență în privința regulilor și măsurilor sanitare aplicabile sistemului de învățământ, de reglementari clare, fara pasaje obscure sau echivoce care să le afecteze precizia şi claritatea, si cu stabilirea consecinţelor ce decurg din nerespectarea acestora;2. Este imperios necesar să nu mai schimbăm regulile peste noapte și să avem decizii ferm, bazate și argumentate de specialiști recunoscuti în domeniul sanitar/epidemiologic;3. Este primordial ca între instituțiile cu responsabilitate în implementarea și respectarea măsurilor să existe o comunicare interinstituțională permanentă și eficientă astfel încât în unitățile de învățământ să ajungă, la timp, informări, instrucțiuni și proceduri coerente, și acestea să beneficieze de sprijin operational permanent și în timp real pentru problemele cu care se confruntă;4. În situația în care se va decide continuarea activităților didactice de predare cu prezență fizică, peste pragul de 6/1000, solicităm ca aceastea să se facă în următoarele condiții:Redăm mai jos poziția oficială CNE, transmisă miercuri:„Consiliul Național al Elevilor își exprimă îngrijorarea cu privire la modificarea scenariilor de funcționare ale școlilor din România, având în vedere că actualele prevederi ale ordinului comun emis de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății au o bază științifică, asumată de către experții în sănătate publică și epidemiologie. De aceea, considerăm că școlile ar trebui deschise cât mai multă vreme, chiar și peste pragul de 6 infectări la mia de locuitori, însă, fără o analiză reală a situației din teritoriu, decizia nu va fi sub nicio formă în beneficiul elevilor.În acest sens, este absolut necesar ca Ministerul Educației, prin aria sa decompetență, să analizeze obiectiv starea de fapt din teritoriu și să comunice public situația măsurilor igienico-sanitare din unitățile de învățământ, cum ar fi numărul școlilor care nu dispun de măști, dezinfectant, apă curentă sau teste rapide antigen pentru detectarea COVID-19. De asemenea, Institutul Național de Sănătate Publică ar trebui să fundamenteze o eventuală modificare a scenariilor de funcționare a școlilor pe cifre reale, cu referință la posibilitatea transmiterii virusului în comunitățile școlare, cu diferite metode de calcul, luând în considerare atât ratele de infectare de la nivelul localităților, cât și situația elevilor și profesorilor vaccinați împotriva COVID-19.Astfel, Consiliul Național al Elevilor dezaprobă o eventuală modificare a modalității de funcționare a școlilor din România fără o serie de date statistice fundamentate, emise de către experții în domeniul sănătății publice.Considerăm că saltul peste pragul de 6 infectări de COVID-19 la mia de locuitori nu poate fi adoptat de autorități de pe o zi pe alta, ci ar trebui să vină ca rezultat al unor analize ample realizate de către epidemiologi,alături de consultarea elevilor, părinților și profesorilor.În același timp, este imperios ca elevii și profesorii, atât cei vaccinați cât și cei nevaccinați, să aibă posibilitatea de a se testa în școli, la solicitarea acestora, în mod nemijlocit.Dintr-o consultare internă a Consiliului Național al Elevilor la care au răspuns reprezentanți din peste 500 de unități de învățământ preuniversitar, mai mult de două treimi dintre elevi au declarat faptul că, în școala lor, nu există posibilitatea testării rapide sau că nu au știință de acest lucru.De asemenea, atragem atenția asupra necesității unor controale ample în școli, de către direcțiile de sănătate publică și de către corpurile de control ale instituțiilor prefectului, prin care să se verifice respectarea măsurilor sanitare și, după caz, prin care să se aplice sancțiuni.”Profesor de română în București: „Mă bucur să predau față în față, dar nu pot să nu spun că mi-e frică, deși sunt vaccinat㔄Eu mă bucur foarte mult că pot să predau și să fiu cu copiii mei față în față, mai ales că anul acesta am clase de-a cincea. Dar pe de alta parte, pentru ca la mine în școală sunt deja multe clase care au trecut în online, asta mă ingrijorareaza pe mine, deși sunt vaccinată și deși îmi iau toate măsurile de siguranță și eu și copiii, nu pot să nu spun ca mă duc la școală cu puțină frică. Și îmi doresc în continuare să merg la școală și să face școală față în față, pentru că nimic nu o poate înlocui, deși copiii mei intră, sunt foarte bine pregatiti pentru orele online, copiii au toti tablete sau telefon, conexiune bună la internat, stiu să folosească platforma pe care lucrăm, știu să ridice mana, să aștepte să vorbească un coleg. Se descurcă foarte bine, cu toate astea lipsesc extrem de multe pe care le avem doar față în față”, ne-a spus profesoara de limba română, care a dorit să rămână anonimă.„Incertiduinea este de luat în seamă, nu aș spune între copii cât mai ales între adulți, când sunt în cancelarie vad asta. Frica, poate la mine este mai puțin insemnată pentru că nu am comorbidități, sunt o persoană tânără relativ sănătoasă și m-am vaccinat, dar sunt colegi de-ai mei mai în vârstă și ei chiar sunt îngrijorați și nu știu cum va evalua situația de la o zi la alta. Chiar luni discutau, oare câte zile mai venim la școală?”Întrebată dacă s-ar simți în siguranță dacă s-ar face testare săptămânală la școală, aceasta a răspuns: „Testarea cred că ar fi utilă”.„Părerile sunt împărțite, primim de la o parte din oameni că ar veni la școală față în față, dar vor să fie testați gratuiti frecvent. Sunt și mulți colegi speriați, le e teamă să vină la școală la peste 6 la mie având în vedere că sunt cu probleme de sănătate, unii nu se pot vaccina pentru că nu le permite treaba asta.Trebuie toată lumea testată, și cei vaccinați.”În ceea ce privește un eventual certifiat verde pentru profesori, Hăncescu a declarat: „Realitatea este următoarea, dacă s-ar face un inventar corect, sunt puțini cei care nu vor să se vaccineze. Avem 61% vaccinați, foarte mulți care au avut deja covid, foarte multi cu afectiuni care nu le permit să se vaccineze, daca ii adunam pe toți ne apropiem de 90%. Iar varianta asta este, oamenii să fie testați gratuit, conform Codului Muncii angajatorul este cel care trebuie să suporte astfel de cheltuieli.”