BREAKING NEWS Școlile să rămână deschise și peste pragul de 6 la mie - Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor. Ministrul Educației: Adoptarea deciziilor de suspendare a prezenței fizice se face în funcție de cazurile confirmate la nivel de clasă/școală

În plus, se va solicita introducerea testelor non-invazive cu salivă, care până acum nu au fost omologate.











2. Adoptarea de măsuri suplimentare având ca obiectiv amplificarea testării in scoli, prin formularea unei solicitări către Agenția Națională a Medicamentului cu privire la aprobarea utilizării testelor non-invazive pe baza de salivă, cu rol de screening.

Tot acest proces se va finaliza pana vineri, 1 oct., in vederea stabilirii modului de funcționare al școlilor începând cu ziua de luni, 4 oct. 2021.”





Redăm declarația transmisă de ministrul Educației:„Referitor la scenariile de functionare a școlilor, astăzi, 29.09.2021, Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României a adoptat in unanimitate (exclusiv membri cu drept de vot, avand competente medicale/epidemiologice):1. Decuplarea scenariilor de funcționare a școlilor de rata de infectare din localitate și, în paralel cu intensificarea măsurilor de control din partea autorităților competente, in vederea respectării stricte a regulilor de protecție sanitară în școli.După această prima etapa urmează adoptarea unei Hotărâri CNSU, apoi validarea prin Hotărâre de Guvern si abilitarea miniștrilor educatiei si sanatatii in vederea modificării ordinului comun in concordanța cu hotărârile adoptate.