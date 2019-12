Directorul liceului din Constanța unde elevii au reclamat că se strânge fondul școlii a fost demis

Directorul Liceul Teoretic „Traian” din Constanța în care se strângeau sume de bani pentru fondul școlii a fost demis de Inspectoratul Școlar Județean. Scandalul a izbucnit încă din luna octombrie, atunci când o elevă a făcut publică o listă cu banii strânși de fiecare clasă, relatează Mediafax.

În luna octombrie, Roxana-Ioana Șerban, elevă a Liceului Teoretic „Traian” din Constanța, a postat pe pagina de Facebook o listă în care apăreau sumele de bani strânse de asociația părinților, defalcate pe fiecare clasă în parte și evidențiate cheltuielile realizate: consumabile, serbare Crăciun, pază. Cea mai mare sumă de bani era folosită pentru asigurarea pazei liceului.

„Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, în 25 octombrie 2019, a efectuat o anchetă și a emis o Recomandare către directorul Liceului Teoretic Traian din Constanța, în care solicită: trecerea celor două posturi de paznic, existente deja, din regim de noapte în regim de paznic de zi şi renunţarea la cotizaţia Asociaţiei de părinţi pentru asigurarea pazei; organizarea concursului pentru ocuparea celui de al treilea post de paznic și montarea unui sistem de alarmă centralizat”, se arată în recomandarea transmisă de Avocatul Poporului pe 29 noiembrie 2019.

Și reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța au reacționat printr-un comunicat de presă, în care arătau că aceste colecte de fonduri sunt o normalitate în școli, deși sunt interzise de lege.

„<Fondul şcolii> şi <fondul clasei> sunt deja fenomene bine împământenite în sistemul de învăţământ românesc, astfel că deja s-a creat o regulă nescrisă ca părinţii să plătească lunar, semestrial sau anual sume de bani din bugetul propriu pentru ca asociaţiile de părinţi să achiziţioneze materiale ce ţin de actul didactic (markere, bureţi, foi A4, etc.), materiale de curăţenie, contractarea firmei de pază a liceului, precum şi alte cheltuieli pe care unii directori le cer din partea asociaţiei de părinţi ce gestionează fondurile. Conform Legii educaţiei, cheltuielile de acest tip sunt asigurate pe deoparte din bugetul de stat al Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru bunuri şi servicii, iar pe de altă parte, cheltuielile ce ţin de renovări, asigurarea pazei, precum şi investiţii în clădirea şcolii, banii trebuie să fie asiguraţi din bugetul local, de către primărie”, au transmis reprezentanții AEC după ce eleva de la liceul „Traian” a publicat lista cu „fondul școlii”.

În urma acestui scandal, Gabriela Costea, directorul Liceului Teoretic „Traian”, a fost demisă de conducerea Inspectoratului, iar în locul ei a fost numită, luni, Gabriela Bucovală, fostul inspector școlar general al județului Constanța.

„Ieri, 02.12.2019, am aflat din presă că echipa ISJ, care, aparent, promovează transparența, a luat decizia de a-mi înceta contractul de management”, a informat Gabriela Costea, printr-un comunicat transmis marți presei.

Fostul director al liceului susține că nu a solicitat niciodată bani și că este victima unor „prezentări tendențioase”.

„La data de 13.10.2019, după doar o lună de mandat, am aflat că reprezentantul elevilor în Consiliul de Administrație a postat un tabel cu sume plătite în anul 2018 de părinți pentru asigurarea pazei. (Menționez că în 2018 nu eram directorul instituției și niciodată, dar niciodată, nici în calitate de simplu profesor, nici de diriginte, nu am solicitat și nu am primit bani sau alte favoruri din partea părinților sau din partea elevilor. Ca director, nici atât!!!). (...) Apoi a început bâlciul deșărtăciunilor cu diferite incitări și am înțeles scopurile, motivele și mijloacele folosite. Din cauza prezentărilor tendențioase sau chiar mincinoase uneori, cei care nu au înțeles dedesubturile s-au inflamat de parcă eu personal eram vinovată de modul deplorabil de subfinanțare al învățământului, în general, și al Liceului Teoretic Traian, în particular”, mai susține directorul demis al Liceului teoretic „Traian”.