Eleva care a dezvăluit câți bani se strâng la un liceu din Constanța a fost certată de părinții din Consiliul Școlar al Elevilor

Într-o postare pe Facebook, Roxana Șerban spune că părinții au cerut revocarea ei din funcția de reprezentant al elevilor in Consiliul de Administrație, "întrucât a pătat imaginea liceului"."Eu venisem la ședință cu scopul de a discuta despre modurile de rezolvare a problemei, nu venisem ca să fiu jignită și batjocorită în fața a 30 de colegi. În plus, mi s-a cerut revocarea din funcția de reprezentant al elevilor in Consiliul de Administrație, întrucât am pătat imaginea liceului. Se pare că scopul ședinței nu a fost găsirea de soluții, ci discreditarea mea. Revin la vorbele reprezentantului părinților: DA, îmi este rușine că am ales să fac publică o neregulă de la mine din liceu, îmi este rușine de faptul că încercând să rezolv o problemă, nu sunt ascultată de persoanele care ar fi trebuit să-mi fie alături și care aleg să ma atace, în loc să se axeze pe găsirea unei soluții pentru binele nostru, al tuturor", a scris eleva.Reamintim că în urma dezvăluirilor elevei, Asociația Elevilor din Constanța (AEC) i-a cerut primarului Decebal Făgădău să asigure bani pentru paza școlilor, amenințând că, în caz contrar, va da în judecată Consiliul Local.