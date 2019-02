Ministrul Educaţiei: Regula mediei de 8 excede legea educației. Colegiile din Braşov trebuie să-şi schimbe regulamentele şcolare

Secţiune susţinută de MedLife

Colegiile naţionale din Braşov trebuie să-şi modifice regulamentele şcolare prin care elevii care nu obţin cel puţin media 8.50 sunt obligaţi să se transfere la alte şcoli. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat că a vorbit cu directorul Colegiului Naţional "Andrei Şaguna" şi cu inspectorul general din Braşov cărora le-a transmis că prevederile încalcă legea educaţiei şi regulamentul cadru pentru funcţionarea unităţilor de învăţământ."Regulamentul de funcţionare pentru unitatatea şcolară se aplică, local, pentru unitatea şcolară. El nu poate să exceadă, prin prevederile pe care le are, acte normative cu putere de reglementare mai mare, cum ar fi ordinele de ministru prin care se aprobă metodologii sau regulamentul naţional, hotârâre de guvern sau lege. Cum niciunul din aceste acte normative, cu putere mai mare, nu cuprind o asemenea prevedere, evident că regulamentul nu poate să exceadă această prevedere. Am discutat şi cu doamna inspector general şi domnul director al Colegiului Naţional Andrei Şaguna, sper că m-am făcut înţeleasă şi au înteles să corecteze", a declarat Ecaterina Andronescu.Declaraţiile ministrului Educaţiei vin în contextul în care atât directorul Colegiului "Andrei Şaguna" din Braşov, cât şi asociaţia de părinți a liceului au adus precizări privind prevederea din regulamentul şcolar potrivit căreia elevii cu medii sub 8 la matematică şi la limba română sunt nevoiți să se transfere la alte școli.Regulamentul Colegiului "Andrei Şaguna" prevede ca elevii claselor de gimnaziu, care la sfârşitul anului şcolar nu obţin media generală de minimum 8.50 şi mediile generale la limba română şi la matematică de minimum 8.00, trebuie să se transfere la altă şcoală.Într-un comunicat de presă remis HotNews de reprezentanţii liceului se arată că prevederea din regulament a fost introdusă în urmă cu 18 ani şi de fiecare dată când regulamentul şcolar a suferit modificări au fost consultaţi atât elevii, cât şi părinţii şi profesorii. „Nu a existat nicio situaţie în care această prevedere să fi fost contestată de către cei implicaţi în procesul educaţional”, arată comunicatul liceului.MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!