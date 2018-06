Cu cine vrea PSD sa facă revoluție în educație: Cristian Socol, Răzvan Theodorescu, Vasile Dâncu și Ioan Aurel Pop, alături de experți străini

Amintim că ministrul Educației, Valentin Popa, a spus în repetate rânduri că vrea o nouă lege a educației. În urmă cu 3 luni și jumătate, Popa declara următoarele: "In aceste zile voi definitiva o lista a unui consiliu consultativ, care sa se ocupe de cele mai importante probleme ale educatiei romanesti, inclusiv o lege a educatiei (...) Am vazut deja propuneri de strategii, sa implementam invatamantul din Finlanda sau cel din Singapore, sau o combinatie intre acestea. Aceste personalitati din consiliul acesta consultativ, sigur, vor propune probabil o lege pentru ca doresc ca de data aceasta sa avem o lege in consultare publica, sa fie larg dezbatuta". Detalii aici