Ministrul Educatiei vrea o noua reforma a invatamantului care sa dureze 20 de ani. Valentin Popa pregateste si un consiliu al inteleptilor

Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca in urmatoarele zile va definitiva o lista a unui consiliu consultativ care ar urma sa se ocupe inclusiv de elaborarea unei noi legi a educatiei, Agerpres.





"In aceste zile voi definitiva o lista a unui consiliu consultativ, care sa se ocupe de cele mai importante probleme ale educatiei romanesti, inclusiv o lege a educatiei, o noua lege a educatiei, dar si celelalte probleme, care sunt legate de numarul de ore pe saptamana ale elevilor, de numarul de discipline, de controversa 'cresterea numarului de discipline sau mai putine discipline cu mai multe continuturi', dar si de cea mai importanta problema legata de continutul fiecarei discipline in parte", a precizat ministrul, la Parlament.





El a spus ca acest consiliu va fi format din academicieni, profesori universitari, profesori de liceu, specialisti din domeniul educatiei, atat din tara, cat si din strainatate.





"Sunt sigur ca vor analiza strategiile care sunt in momentul de fata si pe masa ministerului, sunt furnizate si de societatea civila, sunt concluzionate si in marele proiect care este coordonat de Presedintia Romaniei. Vor avea la dispozitie si mai multe legi din cele mai evaluate sisteme de educatie din lume. Am vazut deja propuneri de strategii, sa implementam invatamantul din Finlanda sau cel din Singapore, sau o combinatie intre acestea. Aceste personalitati din consiliul acesta consultativ, sigur, vor propune probabil o lege pentru ca doresc ca de data aceasta sa avem o lege in consultare publica, sa fie larg dezbatuta", a spus ministrul Educatiei.





Valentin Popa a sustinut ca isi doreste ca noua lege a educatiei "sa dureze 20 de ani si sa nu fie schimbata in sapte ani de mai mult de 20 de legi".