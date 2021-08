China susține acum că SARS-CoV-2 a scăpat dintr-un laborator american

O bază a armatei americane din Maryland este vizată de eforturile de propagandă obscure și coordonate de către Ministerul de Externe din China și mass-media de stat, dar este posibil ca teoria alternativă să nu fi fost concepută cu obiectivul principal de a convinge publicul străin.

Beijingul respinge o nouă investigație a OMS

China susține că SARS-CoV-2 a scăpat dintr-un laborator american

Secretarul de presă de la Casa Albă, Jen Psaki, a confirmat luni că raportul comandat de președintele Joe Biden va fi gata până la data limită de 90 de zile, pe 24 august, cu o versiune neclasificată care va fi prezentată la scurt timp după aceea.Anunțând în luna mai că a cerut comunității americane de informații un raport lămuritor , Biden a spus în luna mai că nu există un consens între agenții cu privire la originile virusului care a cauzat peste 630.000 de decese în America.Raportul „ne-ar putea apropia de o concluzie definitivă”, a spus el, la acel moment.Beijingul a criticat deschis raportul din ziua în care a fost cerut de președintele american, descriindu-l ca pe o manipulare politică a SUA în procesul de identificare a originii virusului.Marți, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, Wang Wenbin, a numit analiza administrației Biden drept „anti-științifică”, spunând că „nu se va baza pe adevăr”.„Studiile privind originea necesită date științifice, nu un raport al serviciilor de informații”, a declarat el reporterilor, la o conferință de presă, la Beijing.Administrația Biden a moștenit subiectul fierbinte al ipotezelor diferite referitoare la originile SARS-CoV-2.Administrația Trump, în special fostul secretar Mike Pompeo , a favorizat teoria conform căreia virusul s-a scurs de la Wuhan Institute of Virology (WIV) - accidental sau intenționat - cel puțin din primăvara acelui an.Odată considerată o teorie a conspirației marginale, posibilitatea erorii umane este tratată acum ca o linie legitimă de anchetă de către Organizația Mondială a Sănătății, alături de teoria „originilor naturale”, pe care majoritatea oamenilor de știință par să o creadă mai probabilă, având în vedere izbucnirea unor focare recente de natură similară.În ultimele săptămâni, OMS a încercat, dar nu a reușit să convingă Beijingul să accepte următoarea fază a planului său de urmărire a originii, care, printre alte etape, implică o altă investigație în orașul Wuhan și a zonei înconjurătoare, inclusiv WIV, unde se desfășurau cercetări asupra coronavirusului.Administrația Biden și-a folosit influența pentru a primi sprijin din partea OMS și a directorului său general, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a cerut în mod repetat mai multă transparență și cooperare din partea Chinei.Secretarul de stat Anthony Blinken a declarat că este fundamental în interesul Chinei să facă acest lucru.Între timp, China a respins deja propunerea OMS , spunând că nu va fi de acord cu niciun studiu care implică ipoteza scurgerilor de laborator.Beijingul dorește menținerea concluziilor unui raport comun OMS-China, care a concluzionat că teoria posibilelor scurgeri ale virusului de la WIV a fost „extrem de puțin probabilă”, în ciuda faptului că forul de sănătate al ONU a afirmat lipsa accesului la date brute în cursul celor patru săptămâni ale misiunii, între ianuarie și februarie.Acum, cu raportul de informații al lui Biden la orizont , Beijingul ripostează susținând propria sa teorie a scăpării SARS-CoV-2 din laborator, care, semnificativ, nu a câștigat niciun sprijin din partea epidemiologilor de top sau a oamenilor de știință din țară, dar a câștigat teren în rândul publicului chinez.Luni, Wang, de la Ministerul chinez de Externe, a cerut o anchetă asupra Fort Detrick, baza armatei SUA din Maryland, unde oamenii de știință au efectuat cercetări biomedicale pentru Ebola și variolă.Agențiile de știri din China au preluat teoria alternativă și publică un conținut similar aproape zilnic. Asta, sub forma citării Ministerului de Externe, a lansării de benzi desenate sau a inițierii unor petiții pentru ca OMS să investigheze baza din SUA.Teoria scurgerilor de laborator a Beijingului atrage puțină atenție în afara țării și ar fi cu ușurință ratată de cei care nu urmăresc îndeaproape declarațiile zilnice ale guvernului.Cu toate acestea, examinarea obscură a bazei Fork Detrick poate că nu a avut în vedere atenția publicului străin, ci mai degrabă ar putea avea drept scop punerea sub semnul întrebării a raportului SUA, înainte ca acesta să fie publicat.Este dificil de măsurat eficiența campaniei de propagandă în rândul utilizatorilor platformelor de socializare foarte reglementate din țară, dar fiecare nouă referință la Fort Detrick este amplificată cu succes în online datorită publicațiilor media gestionate de stat și a hashtag-urilor curente atent gestionate.Efortul coordonat ar putea să nu aibă susținători în cadrul comunității științifice din China dar ar putea ajuta la însămânțarea unor îndoieli suficiente pentru a discredita orice descoperiri viitoare ale SUA sau ale OMS.Articol tradus de Rador.