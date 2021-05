CEO-ul Institutului Serum, cel mai mare producător de vaccinuri din lume, a fugit din India din cauza amenințărilor: „Nici măcar Dumnezeu nu ar fi putut prevedea că lucrurile se vor înrăutăți atât de tare”

Adar Poonawalla a relatat într-un interviu acordat The Times of London că s-a refugiat în Anglia pentru a scăpa de amenințările venite din partea unor oameni care cred că producătorul de vaccinuri nu pune la dispoziție toate dozele de care dispune.„'Amenințări' ar fi puțin spus”, a relatat Adar Poonawalla, precizând că „nivelul de așteptări și agresiune este cu adevărat fără precedent. Ei nu pot înțelege de ce ar primi oricine (vaccinul) înaintea lor”.„Ei spun că dacă nu ne dai vaccinul nu va fi bine. Nu este vorba de limbajul injurios. Este tonul. Este sugestia a ceea ce ar putea face dacă nu mă conformez”, afirmă Poonwalla.Institutul Serum este cel mai mare producător de vaccinuri din lume, producând peste 60 de milioane de doze ale Vaccinului AstraZeneca în fiecare lună.Poonawalla le-a declarat jurnaliștilor de la The Times că va rămâne în Marea Britanie pentru „o perioadă extinsă de timp deoarece nu vreau să mă întorc la acea situație”, adăugând că „totul cade pe umerii mei dar nu pot s-o fac de unul singur”.Însă la câteva ore după publicarea interviului Poonawalla pare să se fi răzgândit, afirmând pe Twitter că se va întoarce în India „în câteva zile”.Crematoriile din întreaga țară sunt copleșite de numărul mare al morților iar unii oameni mor în stradă după ce spitalele pline le refuză internarea. Sistemul spitalicesc se confruntă de asemenea cu o criză acută de oxigen necesar pentru ventilarea cazurilor grave de COVID-19.O investigație publicată de New York Times pe 24 aprilie a descoperit „tot mai multe dovezi” că decesele sunt „trecute cu vederea sau minimalizate” de către guvern.Poonawalla a declarat pentru The Times of London că situația privind pandemia s-a înrăutățit atât de tare încât oamenii au înconjurat de mai multe ori unități ale companiilor sale și au scandat că este „un profitor” de pe urma vaccinurilor.„Cred că nici măcar Dumnezeu nu ar fi putut prevedea că lucrurile se vor înrăutăți atât de tare”, a declarat CEO-ul Institutului Serum.