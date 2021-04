Spitalul Foișor, transformat în spital Covid. Opt pacienți așteptau sâmbătă dimineață să fie evacuați

Opt pacienţi ai Spitalului de Ortopedie Foişor așteptau sâmbătă dimineaţă să fie evacuați, după care vor începe pregătirile în vederea transformării unităţii medicale în spital COVID, relatează News.ro

Ultimii opt pacienţi ortopedici sunt evacuaţi sâmbătă dimineaţa din Spitalul Foişor, au declarat pentru News.ro reprezentanţi ai unităţii sanitare, urmând astfel să se încheie acţiunea începută vineri seară, care a provocat critici şi proteste la poarta spitalului.

Conform protocoalelor, urmează să fie validate şi pregătite circuitele de spital in format COVID.

De asemenea, vor fi organizate filtrele pentru pacienţi şi va fi instruit personalul, vor fi organizat turele.

Urmează primirea şi monitorizarea pacienţilor COVID, care sunt aşteptaţi în cursul zilei de sâmbătă.

"Nu erau locuri în Bucureşti, oriunde a sunat Centrul de Comandă a fost răspunsul clar, nu sunt locuri, nici la Terapie Intensivă, nici în alte secţii, nici în zonele limitrofe Bucureştiului. Spitalul Foişor are o secţie de Terapie Intensivă de 21 de paturi şi are 200 de paturi pe oxigen. Avea sub jumătatea secţiei de Terapie intensivă ocupată", a declarat vineri seară Raed Arafat.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, în Spitalul de Ortopedie Foişor erau internaţi, în momentul deciziei de a-l transforma în spital COVID, un număr de 105 pacienţi. 13 dintre aceştia au fost transferaţi cu ambulanţe SMURD şi SABIF: 1 la Elias, 4 la Floreasca, 5 la Universitar, 1 la Bagdasar, 1 la SJU Buzau, 1 cu ambulanţa la domiciliu în Galaţi. Dintre ceilalţi 92 pacienţi, 25 erau programaţi pt intervenţii chirurgicale iar 67 erau pacienţi deja operaţi, care urmau sa fie externaţi la domiciliu.

Decizia transformării Spitalului Foişor în spital COVID a fost soluţia identificată de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi avizată de Ministerul Sănătăţii în cursul zilei de vineri, pentru că avea 26 de locuri la ATI, 6 medici şi doar 3 pacienţi, iar sarcina transferării celor internaţi revine DSU, precizează Ministerul Sănătăţii referindu-se la ”situaţia regretabilă” creată la Spitalul Foişor.

Conform MS, deşi spitalul fusese informat încă de dimineaţă despre transformarea în COVID, la ora 11:00, managerul încă nu întocmise documentele necesare eliberării avizului temporar. ”Modul cum a decurs evacuarea este regretabil şi ne-am dori ca aceste imagini să nu mai fie vreodată repetate”, subliniază reprezentanţii ministerului, adăugând că va fi solicitată o analiză amănunţită a cauzelor pentru situaţia creată şi pentru modul în care s-a desfăşurat intervenţia pentru evacuarea pacienţilor.

Raed Arafat spune că ordinul de evacuare s-a dat de dimineață, că au fost prezenți pentru transferul pacienților, dar că managerul spitalului și anumite cadre medicale s-au opus și a fost nevoie de explicații suplimentare care au întârziat transferul. În schimb, managerul spitalului spune că ordinul de evacuare a venit în jurul orei 15.00.