ULTIMA ORĂ Vaccinul Pfizer-BioNTech, autorizat pentru UE de Agenția Europeană a Medicamentului / Ursula von der Leyen: Vom acționa rapid

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a autorizat luni primul vaccin împotriva Covid-19 care ar urma să fie folosit în Uniunea Europeană, cel produs de Pfizer-BioNTech, informează AFP.



Marea Britanie a fost prima țară din lume care a aprobat utilizarea vaccinului celor două companii în regim de urgență la 3 decembrie, aceasta fiind urmată apoi de Canada în 9 decembrie și de Administrația pentru Medicamente din Statele Unite în 11 decembrie.



EMA a afirmat anterior că intenționează să finalizeze revizuirea datelor privind vaccinul Pfizer-BioNTech până la finalul anului și cele pentru vaccinul dezvoltat de Moderna până la începutul lui ianuarie.



Comisia Europeană va avea ultimul cuvânt în ceea ce privește aprobarea vaccinului, însă aceasta urmează de regulă recomandările EMA.



UPDATE: Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat anunțul Agenţiei Europene pentru Medicamente drept „un moment decisiv” și spune că unda verde din partea Comisiei ar putea veni chiar în această seară: „Vom acționa rapid”



It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!



The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.



Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.