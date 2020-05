Coronavirus: Bilanțul deceselor în New York ar putea fi mult mai mare decât numărătoare oficială - CDC

Coronavirus New York

Oficialii americani responsabili de sănătatea publică au identificat peste 5.000 de decese în orașul New York care au avut loc între luna martie și aprilie și ar fi putut fi cauzate de noul coronavirus dar nu au fost incluse în bilanțul total al deceselor, a anunțat luni Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC), potrivit CNBC Autoritățile din New York au raportat 18.879 de decese cauzate de COVID-19 între 11 martie și 2 mai, 13.831 dintre acestea fiind confirmate de teste în laborator iar 5.048 au fost clasificate drept cazuri probabil pe baza simptomelor pacienților și a altor factori, potrivit raportului CDC. Însă au avut loc 5.293 de decese adiționale care nu au fost identificate anterior ca fiind confirmate sau probabil care „ar putea avea legătură directă sau pot fi atribuite indirect pandemiei”, a anunțat Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor.Numărul deceselor confirmate sau probabile ar putea să nu includă fatalitățile în rândul persoanelor care „nu au avut acces la testare, au fost testați în mod fals negativ sau au contractat virusul după ce au fost testați negativi, au murit în afara unui spital sau pentru care COVID-19 nu a fost suspectat drept cauză a decesului de către un medic”, notează CDC. Orașul New York este epicentrul pandemiei în Statele Unite.Din momentul raportării primului caz în 1 martie, oficialii au confirmat peste 184.000 de infecții cu COVID-19 iar numărul deceselor a ajuns la 19.789, potrivit raportărilor care nu includ cazurile semnalate de CDC.