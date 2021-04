Primăria Capitalei a câștigat primul proces împotriva celor care doreau să suspende hotârârile de suspendare a PUZ-urilor de Sector care permiteau betonarea a sute de hectare de spațiu verde

Asociația pentru Dreptul Urbanismului a fost înființată în urmă cu câteva luni și este condusă de Alexandru Pânișoară. Acesta a fost membru al Asociației Salvați Bucureștiul.







două procese pentru anularea hotărârii CGMB 65 de suspendare pe 1 an a PUZ Sector 2, unul inițiat de Asociația pentru Dreptul Urbanismului, altul de Asociația Art Metropolis.

unul pentru anularea hotărârii CGMB 66/2021 de suspendare pe 1 an a PUZ Sector 3, inițiat de Asociația pentru Dreptul Urbanismului.

unul pentru anularea hotărârii CGMB 67/2021 de suspendare pe 1 an a PUZ Sector 4, inițiat de Asociația pentru Dreptul Urbanismului.

două procese pentru anularea hotărârii CGMB 68 de suspendare pe 1 an a PUZ Sector 5, unul inițiat de Asociația pentru Dreptul Urbanismului, altul de Asociația Art Metropolis.

două procese pentru anularea hotărârii CGMB 69 de suspendare pe 1 an a PUZ Sector 6, unul inițiat de Asociația pentru Dreptul Urbanismului, altul de Asociația Art Metropolis.





PUZ-ul Sectorului 2 a fost aprobat pe 13 august 2020.



Pentru PUZ Sector 2 există mai multe plângeri prealabile de suspendare de la Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, Monica Anisie, Asociația Salvați Bucureștiul, Asociația Ecocivica.



Motivul invocat de primarul Nicușor Dan pentru suspendare este reducerea suprafeței de spațiu verde.



”Bilanțul propus prin PUZ prevede o suprafață de 422,53 ha de spații verzi, în scădere fața de suprafața de spații verzi publice înregistrată în Registrul Spațiilor Verzi, care era de aproximativ 444 ha. Reducerea suprafețelor verzi este sancționată, pe lângă nulitatea actelor, prin art. 96 din OUGnr. 195/2005 și prin art. 23 din Legea nr. 24/2007 cu amendă pentru fiecare metru pătrat de spațiu verde afectat. Reducerea spațiilor verzi nu este oportună nici prin prisma procedurii de infringement pe calitatea aerului deschisă față de România de către Comisia Europeană pentru calitatea precară a aerului din capitală. În concluzie, schimbarea destinației spațiilor verzi prevăzute că atare în PUG și, în final, diminuarea spațiilor verzi din Sectorul 2 reprezintă o vătămare adusă dreptului locuitorilor Municipiului București la un mediu sănătos, astfel că PUZ Coordonator Sector 2 nesocotește un interes public major”, se arată în referatul de aprobare semnat de Nicușor Dan.



HotNews.ro a scris încă din faza de dezbatere publică că documentul permite transformarea a peste 30 de hectare de teren de pe malul Lacurilor Colentina, Tei, Plumbuita și Fundeni, dar și de la parcul de lângă Arena Națională din spații verzi în zone unde se pot construi blocuri și case.



Printre zonele unde s-a aprobat schimbarea destinației de spațiu verde se numără: fosta bază sportivă a RADET de pe Calea Floreasca, o zonă de la intersecția bd. Barbu Văcărescu cu strada Țițeica, zona unde este construit Clubul Bamboo, zona fostelor pepiniere din Petricani, Insula Tibiscum de pe Lacul Fundeni și o bucată din spațiul vedre de la Arena Națională. Aceste terenuri sunt proprietate privată, majoritatea fiind retrocedate.



De, asemenea, în anumite cartiere de case, de exemplu Andronache, este crescut regimul de înălțime până la 14 etaje. La fel între zona dintre Lacul Fundeni și Lacul Dobroiești. Asta înseamnă că persoanele care au case în aceste zone se pot trezi oricând cu blocuri la fereastră.



PUZ-ul Sectorului 3 a fost aprobat pe 31 ianuarie 2019 de majoritatea PSD ALDE din CGMB. Acesta permite construirea unor blocuri de 10 etaje în Parcul C-tin Brâncuși și menține regulamentul care permite edificarea unor blocuri de până la 45 m înălțime pe bucata retrocedată în Parcul IOR. Totodată permitea construirea de blocuri între case, în mai multe zone din Sectorul 3.



Tribunalul București a anulat la începutul lunii februarie Planul Urbanistic Coordonator al Sectorului 3 care permitea betonarea mai multor spații verzi. Procesul a fost intentat de mai muți cetățeni, iar decizia poate fi atacată cu recurs. Planul Urbanistic Coordonator al Sectorului 3 a fost elaborat de Primăria Sector 3 și aprobat de Consiliul General în ianuarie 2019.



Și aici motivul invocat de Nicușor Dan pentru suspendare este distrugerea spațiilor verzi.



”PUZ Coordonator Sector 3 încalcă prevederile art. 71 din OUG 195/2005 care interzic schimbarea destinației, strămutarea sau diminuarea spațiilor verzi, indiferent de regimul de proprietate.Mai precis, șase terenuri, în suprafață totală de aprox. 43 de hectare, își schimbă funcțiunea din spațiu verde în spațiu construibil prin H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, și anume:. Terenul cu funcțiunea V1A de la intersecția Calea Vitan - str. Niță Elinescu, în suprafață de aprox. 2 hectare; Terenul cu funcțiunile parțiale V1a și V1b de str. Postăvarul - Bd. 1 Decembrie1918 - str. Soldat Ghiță Șerban, în suprafață de aprox. 4 hectare;. Parte din terenul aferent Park Lake Plaza situat în str. Liviu Rebreanu, cu funcțiunea V1a, în suprafață de aprox. 1 hectar;. Terenul de lângă Drumul Gură Crivățului (la intersecția cu Drumul Gură Putnei), cu funcțiunea V1a, în suprafață de aprox. 1 hectar;. Terenurile situate la nord de Drumul Lunca Cetății, pe toată lungimea acestuia, cu funcțiunea v1a, în suprafață de aprox. 30 de hectare;. Parte din Parcul Pantelimon, situat între Șoseaua Gării Cățelu și Lacul Pantelimon, cu funcțiunea V3a, în suprafață de aprox. 5 hectare. Pe toate cele șase terenuri de la punctul anterior au fost deja autorizate construcții pe spațiul verde. Prin urmare PUZ Coordonator Sector 3 are că scop intrarea în legalitate a acestor imobile construite nelegal. Cinci terenuri, în suprafață totală de 63,5 hectare, iși schimbă funcțiunea din L în M2 și trec astfel, de la înălțimi maxime de P+2-P+4 la înălțimi maxime de P+14, ceea ce reprezintă o majorare a CUT-ului cu mai mult de 20%, aspect interzis de art. 32 alin. (7) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul”, se arată în referatul de aprobare semnat de Nicușor Dan.



Pentru Sectorul 4 a fost aprobat prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 443/2018 - Planul Urbanistic Zonal - Zona de Sud a Sectorului 4.



Potrivit raportului semnat de primarul Nicușor Dan acesta trebuie suspendat din următoarele motive:



”PUZ Zona de Sud a Sectorului 4 este o documentație de urbanism care derogă de la Planul Urbanistic General. Acesta prevede o dezvoltare urbană a zonei de sud a sectorului 4 care nu este echilibrată in privința funcțiunii de spațiu verde, în condițiile în care Bucureștiul are o problema pe calitatea aerului, fiind deschisă de către Comisia Europeană procedura de infringement față de Romania pentru aerul din București. 0 suprafață considerabilă care avea funcțiunea de sere și care este oportun a fi exploatată ca spatiu verde devine construibilă. (...) Având în vedere faptul că documentațiile de tip PUZ, întocmite pentru teritoriul unui singur sector al Municipiului București, nu pot asigura o viziune unitară asupra dezvoltării urbane a teritoriului Municipiului București;Având în vedere faptul că o documentație de tip PUZ, întocmită pentru teritoriul unui singur sector al Municipiului București, nu poate ilustra corect disfuncționalitățile la nivelul întregului oraș”.



PUZ-ul Coordonator al Sectorului 5 a fost aprobat prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 242/2020. Pentru acest document s-au înaintat 3 plângeri prealabile de suspendare/anulare: USR, Naciu Vladimir și Soare Elena.



Motivele de suspendare arătate în referatul semnat de Nicușor Dan sunt:

PUZ Coordonator Sector 5 propune o reducere cu 41% a spațiului verde de la 369,6 ha la 219,77 ha.

PUZ SECTOR 5 reduce suprafața fondului forestier național, operațiune care se poate face doar prin Hotărâre de Guvern. Amplasamentul de 103 ha (reprezentând peste 3,33% din suprafața sectorului 5), încadrat conform PUG în UTR V6 -pădure de agrement, își schimbă funcțiunea fie în V1a, V3b (funcțiune de spații verzi), fie în L sau M (funcțiuni construibile).

PUZ Sector 5 modifică pentru anumite UTR-uri coeficientul de utilizare a terenului (CUT),mărindu-l pe acesta cu mai mult de 20% cât permite art. 32 alin (7) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritorială și urbanismul; PUZ Coordonator Sector 6 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 68/14.02.2020 și modificat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 336/2020.



Printre motivele invocate pentru suspendarea PUZ-ului se numără:

PUZ sector 6 propune 1000 ha spațiu verde, calculând o valoare de 28,56mp de spațiu verde pe cap de locuitor, însă valoarea această a rezultat că urmare a unei raportări la populația stabilă a sectorului din 2009, deci de acum 12 ani. De asemenea, dintre cele 1000 de ha de spații verzi, 600 de ha sunt însumate din presupusul procent de 30% spații verzi pe care fiecare UTR ar trebui să îl aibă, dar care în realitate este fie mai mic, fie nu există. Mai mult, din acest procent teoretic de 30% pe care PUZ Sector 6 îl contorizează drept spațiu verde existent, doar 20% este amenajat obligatoriu la sol, 10% putând fi amenajat pe terasele construcțiilor, peste subsol sau realizat din fațade verzi.

Schimbă destinația unor UTR-uri prevăzute s că spații verzi în PUG și Ie face construibile (M3, M3a2, M2). Se întâmplă această în: Zona Arenei Giulești unde o zona V1a devine M3; Zona foarte mare din Parcul Grozăvești unde zona care în PUG este V1a devine M2 (P+14); Pe prelungirea Ghencea, în zona Grunenpark, o zona V1a devine M2.

De asemenea, sunt transformate anumite UTR-uri cu funcțiuni de locuire în UTR-uri cu locuire mai densă, fără nicio justificare. Se întâmplă această prin: Extinderea unei zone M3 pe Drumul Sării; Pe Bdul Timișoara/Str. Sibiu o zona M3 devine M2; Pe stradă Brașov, vizavi de Parcul Drumul Taberei, o zona CB1 se extinde; Pe str. Valea Doftanei anumite parcele LI a devin M3; Pe str. lalomiței, zone L1a devin M3

Tribunalul București a anulat PUZ-ul pe 17 noiembrie 2020.



”Instanța admite cererea formulată de reclamanţii ASOCIAȚIA „SALVAȚI ZONA VERDE DOMNIȘOARA POGANY" şi Chiricescu Sabin Doru în contradictoriu cu Consiliul General al Municipiul Bucuresti, Primarul Sectorului 6 București, Agenția pentru Protecția Mediului București şi Primarul General al Municipiului Bucureşti. Admite excepţia de nelegalitate în ceea ce priveşte Decizia etapei de încadrare nr.116/19.12.2018. Anulează Hotărârea Consiliului General nr.68/14.02.2020. Anulează Certificatul de Urbanism nr. 862/1513388/12.07.2017.(...) Dispune suspendarea executării HCGMB nr.68/14.02.2020 şi nr.336/14.08.2020 până la soluţionarea definitivă a cauzei. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare”, a decis Tribunalul București pe 17 noiembrie.



În decembrie 2020, Primarul Sectorului 6, proiectantul și Agenția pentru Protecția Mediului au făcut recurs.

Până acum, Primăria Capitalei are 8 litigii pentru suspendarea hotărârilor de anulare a PUZ-urilor.Pe 26 februarie 2021, majoritatea PNL-USR din Consiliul General, la propunerea primarului Nicușor Dan, a aprobat suspendarea cu 1 an a Planurilor Urbanistice Zonale pentru Sectoarele 2,3,4,5 și 6.”Este un punct de cotitură în dezvoltarea urbană a Bucureştiului. Ani de zile au prevalat interesul privat şi diferite reţele de interese în faţa interesului public. Am spus şi o repet: urbanismul ultimilor ani a fost o golănie. Majoritatea din Consiliul General, USR- PNL, a luat azi o decizie curajoasă, corectă şi a dovedit că este o adevărată autoritate publică, adică cineva care acţionează în interes public, şi nu în interes privat. Prin aceste PUZ-uri de sector, într-o capitală sufocată de poluare, în care copiii au boli respiratorii şi vârstnicii au boli cardio-vasculare generate de această poluare a aerului, urmau să dispară sute de hectare de spaţiu verde, care aveau acest statut de spaţiu verde în Planul Urbanistic General. Îi felicit pe consilierii municipali din partea majorităţii că s-au prezentat toţi la vot şi au rezistat presiunilor pe care le-au avut, fiecare dintre ei, de la toate aceste reţele care au făcut rău. Bucureştiul pierdea oportunităţi de dezvoltare, cum sunt metroul de suprafaţă, salba de lacuri din nordul Bucureştiului. Este un semnal pentru toţi investitorii de bună credinţă, pentru arhitecţi, pentru constructori că oraşul acesta are nevoie de dezvoltare, iar această dezvoltare trebuie să fie sustenabilă şi mai ales trebuie să fie făcută pentru cetăţean şi nu pentru nişte interese speculative. Este, deci, o victorie a societăţii civile, care reclamă de ani de zile aceste abuzuri urbanistice împotriva unor reţele de interese. O victorie materializată de această coaliţie PNL-USR, care are majoritatea din Consiliul General”, a declarat Nicușor Dan după suspendarea PUZ-urilor.Pentru Sectorul 1 nu a fost aprobat un PUZ Coordonator de Sector, acesta fiind blocat în instanță de societatea civilă pentru numeroase nereguli.De ce a fost suspendat fiecare PUZ de Sector