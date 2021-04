10 întrebări și răspunsuri esențiale despre tragedia de la Spitalul Victor Babeș și de ce ea "se poate repeta în orice moment"

1. Ce spitale COVID-19 folosesc în acest moment unități mobile de Terapie Intensivă - TIR-uri dotate cu aparatură ATI - și pe unde au mai trecut aceste TIR-uri?





Un al patrulea TIR se află la Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași, iar un al cincilea este în Turcia, pentru revizie, și urmează să fie alocat, au precizat astăzi reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență, la solicitarea HotNews.ro.







2. De ce drama de la Victor Babeș "se poate repeta în orice moment"?

Pe lângă clădirile și instalațiile vechi și pe lângă deficitul de personal medical, unul dintre motivele mai puțin cunoscute public este și faptul că spitalele au foarte multă aparatură, iar ultimul an de pandemie a însemnat pentru spitalele COVID dotarea cu aparatură în plus, mai ales în secțiile de Terapie Intensivă, pentru că în multe spitale era deficit. Cu toate acestea, numărul angajaților care asigură suportul tehnic a rămas același, a explicat Beatrice Mahler, medic pneumolog și managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, pentru HotNews.ro. Beatrice Mahler atrage atenția că personalul și partea tehnică a unui spital "trebuie ajustate în concordanță cu dotarea pe care o are un spital și cu nevoia pe care o are echipa medicală, pentru a avea întotdeauna aparatură funcțională, care să lucreze în parametri, dar pentru care medicul să nu fie nevoit să devină și inginer. Trebuie să aibă inginer în echipă, care să îl ajute să își desfășoare activitatea medicală conform dotării pe care o are spitalul și să utilizeze aparatura respectivă."





Beatrice Mahler



3. Cine a achiziționat TIR-urile dotate cu aparatură ATI?

4. Cum ajunge un astfel de TIR dotat cu aparatură ATI în curtea unui spital COVID-19, cum este pus în funcțiune, cine face mentenanța?



Ulterior, spitalul este cel care face toate demersurile pentru ca unitatea mobilă să fie racordată la rețeaua de oxigen, la rețeaua de apă, de canalizare, la realizarea circuitelor epidemiologice care să fie avizate de Direcția de Sănătate Publică, pentru ca ea să devină funcțională, spune Beatrice Mahler. Instalarea unității mobile în curtea unui spital este exclusiv în grija și în cheltuiala spitalului, nu a Departamentului pentru Situații de Urgență.









Unitate mobilă de Terapie Intensivă







Departamentul pentru Situații de Urgență ajută cu repartiția/detașarea de personal, știut fiind faptul că suplimentarea numărului de paturi de Terapie Intensivă necesită și suplimentarea liniilor de gardă. Institutul Marius Nasta a făcut inclusiv angajări de personal și în continuare are nevoie de personal, spune managerul spitalului.

5. Cine a livrat ventilatoarele din unitatea mobilă de la Spitalul Victor Babeș și cine a asigurat mentenanța?

6. TIR-ul ATI de la Spitalul Victor Babeș, scena dramei de ieri, avea toate avizele necesare în ordine?

7. TIR-urile ATI sunt conectate la instalația de oxigen a spitalului sau există o sursă separată?

8. TIR-ul din curtea Spitalului Victor Babeș, unde au murit 3 pacienți, a mai avut probleme în trecut?





Raed Arafat



9. Cum explică instituția condusă de Arafat problemele tehnice ale TIR-urilor ATI?

10. Ce căuta reprezentantul firmei Medist în curtea spitalului la momentul incidentului de luni?









În total, în România avem 5 unități mobile de Terapie Intensivă - TIR-uri dotate cu aparatură ATI. 3 dintre ele sunt în acest moment instalate în curtea unor spitale din București: TIR-ul de la Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș, sigilat după incidentul de aseară, în care au murit 3 pacienți, cel din curtea Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta și TIR-ul din curtea Spitalului Sfântul Ioan.TIR-urile ATI au fost alocate, în funcție de cerere, și altor spitale COVID din țară, iar ulterior relocate acolo unde a fost criză de paturi: Timișoara (unde a fost nevoie, la un moment dar, chiar de două TIR-uri, spitalele fiind arhipline), Botoșani, Galați, Ploiești sau Pitești sunt doar câteva exemple.Drama petrecută ieri la Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș din București "se poate întâmpla în orice moment, oricând", avertizează surse medicale din spitale COVID-19 care au avut sau au în curtea lor astfel de TIR-uri, dar și în interiorul spitalelor.De asemenea, "este nevoie de modificarea legislației, care să permită ajustarea schemei de personal în zona tehnică, în concordanță cu dotarea spitalelor și tipurile de secții pe care le au spitalele - pentru că una este să ai secție de Terapie Intensivă sau bloc operator și alta este să fii un spital de recuperare respiratorie sau de boli cronice. Și acolo ai nevoie de aparatură și de personal tehnic, dar nu atât de numeros", subliniază Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, spital suport COVID-19.TIR-urile au fost donate vara trecută Inspectoratului pentru Situații de Urgență în urma unei campanii umanitare derulate de Fundațiile SMURD și Mereu Aproape. Pentru dotarea lor s-au alocat și bani de la Guvern, potrivit informațiilor făcute publice de Departamentul pentru Situații de Urgență în iunie anul trecut. ISU, aflat în subordinea DSU, se ocupă de distribuirea şi plasarea lor "strategică la nivel naţional, pentru o reacţie rapidă în caz de pandemii sau accidente colective şi dezastre, acolo unde va fi nevoie de ele"."Fiind construite pe structura unui TIR, fiecare din aceste unităţi mobile poate fi deplasată oriunde în ţară, crescând astfel capacitatea de Terapie Intensivă acolo unde va fi cea mai mare nevoie, fie că este vorba de un spital fizic sau mobil (de tipul spitalelor de campanie ROL) şi oferind îngrijire la cele mai înalte standarde pacienţilor în stare critică. Fiecare din unităţile mobile de Terapie Intensivă sunt dotate cu 12 paturi având, alături de gaze medicale, toate echipamentele necesare unei astfel de secţii, respectiv ventilatoare, monitoare şi injectomate", potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență.În momentul în care există o creștere a numărului de pacienți COVID-19 într-o anumită localitate, "Ministerul Sănătății, împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență, analizează situația evoluției numărului de cazuri și stabilește necesarul suplimentar de paturi de Terapie Intensivă. Și atunci, Ministerul Sănătății, împreună cu DSU, discută cu managerii de spitale pentru a vedea unde există disponibilitatea și posibilitatea de a amplasa în curte un astfel de TIR ATI. Așa s-a întâmplat la noi (la Institutul Marius Nasta - n.red.), a venit domnul ministru Tătaru să îmi spună că e nevoie, la nivel de București, de paturi de ATI, și ar fi bine ca un astfel de TIR să fie adus la Institutul Marius Nasta, iar eu, ca manager, să fac tot ceea ce ține de mine pentru ca acest lucru să se întâmple. Dar solicitarea nu am făcut-o eu. La nivelul spitalului, eu internez pe numărul de paturi pe care îl am. Dar nevoia la nivelul localității se stabilește de către Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență. Iar spitalul acceptă, pentru că este normal să construiești și să fii alături de nevoia pe care o au locuitorii, să susții un asemenea demers. Iar în funcție de ce TIR-uri au la dispoziție, se prioritizează unde este nevoie de ele", a explicat, pentru HotNews.ro, Beatrice Mahler, medic pneumolog și managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București.În ceea ce privește mentenanța, spitalul solicită Departamentului pentru Situații de Urgență să asigure mentenanța unității mobile, iar mentenanța aparatelor din interiorul unității mobile - în cazul în care este folosită aparatura cu care este dotată unitatea mobilă, și nu cea a spitalului, atunci asigurarea mentenanței revine DSU. În cazul în care se ia decizia de a fi folosită aparatură care aparține spitalului, spre exemplu ventilatoare, asigurarea mentenanței revine spitalului.Compania Medist SRL este cea care a livrat ventilatoarele de la unitatea mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul Victor Babeș. Ventilatoarele "nu au prezentat probleme tehnice și funcționau în parametri normali", potrivit cercetărilor preliminare, a informat astăzi compania, într-un comunicat.Oficialii Medist au precizat pentru HotNews.ro și că "ventilatoarele au fost livrate anul trecut către beneficiarul final, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la sediul acestuia din Mizil. Medist este furnizor de echipamente medicale de imagistica si Point of Care, printre care și ventilatoarele Zoll."G4 Media a scris că Medist SRL asigura mentenanța instalației de oxigen - inclusiv a ventilatoarelor - din TIR-ul ATI de la spitalul Victor Babeș, iar compania este deținută de fosta soție și de fiul fostului ministru PNL al Finanțelor Sebastian Vlădescu.Toate unitățile mobile de Terapie Intensivă, TIR-urile folosite la spitale COVID, sunt verificate din două în două luni și au toate avizele în ordine, l-a asigurat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.Toate unitățile mobile de Terapie Intensivă - TIR-uri dotate cu aparatură ATI - folosite la spitale COVID-19 din țară sunt conectate la instalația de oxigen a spitalului, au precizat reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență, la solicitarea HotNews.ro. TIR-urile au și sursă proprie de oxigen - butelii de oxigen - dar aceasta poate fi folosită pe perioadă foarte scurtă de timp. Un TIR ATI care stă, spre exemplu, o lună în curtea unui spital trebuie conectat la instalația de oxigen a spitalului.Unitatea de Terapie Intensivă pentru pacienții COVID-19 unde ieri au murit 3 pacienți în urma unei defecțiuni care a dus la oprirea instalației de oxigen fusese instalată în curtea Spitalului Victor Babeș din București sâmbătă, cu doar două zile înaintea tragediei. Inițial, Raed Arafat anunțase că TIR-ul a mai fost folosit, anterior, la Pitești și nu a mai avut probleme în trecut. În cele din urmă, Departamentul pentru Situații de Urgență a revenit asupra acestei informații, admițând că TIR-ul ATI a mai fost folosit la Spitalul Județean din Ploiești, unde s-au mai înregistrat probleme tehnice."Tot timpul am avut probleme cu TIR-ul ATI. În vara anului trecut, a scăzut presiunea oxigenului, erau pacienţi în TIR. Nu erau toţi foarte grav, unii puteau respira. Din fericire, am găsit atunci loc pe secţia de Terapie Intensivă din spital şi i-am dus acolo. Nu au fost pierderi de vieţi”, a declarat pentru News.ro un medic din Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti.El mai spune că scăderea oxigenului a fost de departe cea mai serioasă problemă, însă nu a fost singura. În august anul trecut, instalaţia de climatizare a TIR-ului a cedat, făcând ca unitatea mobilă să fie nefuncţională. Se întâmpla pe 23 august, la puţin peste o lună după ce TR-ul fusese adus la Ploieşti. Mai mult de două săptămâni, TIR-ul a fost neutilizat. În 8 septembrie, autorităţile din judeţ au anunţat că instalaţia de climatizare a fost repusă în funcţiune. "Vara nu răceşte, iarna nu încălzeşte. (...) Unităţile de acest tip sunt făcute pentru evacuare. Ţii bolnavii o zi, două, apoi îi duci în spital", a precizat medicul.Departamentul pentru Situații de Urgență, a explicat că, de la momentul punerii în funcțiune a celor 5 unități mobile, au existat defecțiuni la sistemul de climatizare, iar pentru a le rezolva, un TIR a fost trimis în Turcia, la producător. Pentru alte 3 unități mobile, firma producătoare a trimis specialiști în țară, atunci când au existat defecțiuni. Toate unitățile mobile sunt în garanție, iar pentru ca ele să funcționeze în condiții optime la temperaturi extreme de iarnă, cu valori negative, firma producatoare a instalat panouri suplimentare de izolație, pe "burta" fiecărui TIR. La nivelul altui TIR a fost semnalată o situație de infiltrare a apei, cauzată de averse abundente. Această situație a apărut ca urmare a executării unor manevre nepotrivite la momentul colantării acestuia, de către o firmă specializată în acest sens. Problema a fost rezolvată în scurt timp de specialiștii firmei producătoare, fiind vorba despre fisuri la garniturile de îmbinare ale elementelor din cadrul tavanului camerelor laterale, a precizat DSU.La momentul incidentului de luni, un reprezentant al firmei distribuitoare a ventilatoarelor - Medist SRL - se afla în curtea spitalului, dar a refuzat să intre în TIR-ul ATI, de teamă că în interior erau tratați pacienți COVID, iar în final a plecat, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență. Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a îndemnat luni, într-o conferință de presă, să se aștepte rezultatele anchetei oficiale și să nu se arunce vina pe acest angajat.