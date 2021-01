INTERVIU Beatrice Mahler, medic cooptat în campania de promovare a vaccinării: Angajații spitalelor care refuză vaccinarea sunt de regulă personal auxiliar, fără pregătire medicală, nu medici și asistente

Angajații spitalelor care refuză vaccinarea împotriva COVID-19 sunt de regulă personal auxiliar, adică angajați fără pregătire medicală și care "au anumite temeri legate de vaccin fără să aibă dovezi medicale", în timp ce la medici și asistente sunt mai puține probleme de acest fel, explică, într-un interviu acordat HotNews.ro, medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, spital suport COVID. Beatrice Mahler este unul dintre medicii cooptați în campania de promovare a vaccinării împotriva COVID-19 realizată de autorități.







"S-a întâmplat ca persoane care s-au programat, care au solicitat vaccinare, să se răzgândească înainte de a li se administra vaccinul"

Pornind de la subiectul intens dezbătut în ultimele zile - ce se întâmplă cu dozele de vaccin anti-COVID-19 rămase nefolosite la finalul unei zile? - managerul celui mai mare spital de boli pulmonare din România a mărturisit că "și noi am fost în această situație, în care am rămas cu doze suplimentare de vaccin, și am vaccinat tot personal din Institutul Marius Nasta, care nu reprezintă personal medical, dar sunt tot angajați ai institutului, care pot să beneficieze de vaccinare în aceste condiții, după prioritizarea personalului medico-sanitar."













Peste 60% din personalul Institutului Marius Nasta s-a vaccinat până acum

Institutul Marius Nasta a reușit să vaccineze, până în acest moment, peste 60% din personal, potrivit managerului Beatrice Mahler: "Suntem la peste 60% din personal vaccinat. Dintre cei care au trecut prin boală, o mică parte s-au vaccinat, unii dintre ei au anticorpi în acest moment și au vrut să mai lase puțin timp. Acum suntem în prima etapă de vaccinare la Institutul Marius Nasta, vom avea și o a doua etapă, de rapel, și atunci vom vaccina și mai mulți angajați care au trecut deja prin boală."









Beatrice Mahler admite că "există într-adevăr o problemă cu programarea la vaccinare. La Institutul Marius Nasta, inițial, 95% din personal a vrut să se vaccineze, iar acum obiectivul este să ajungem cu vaccinarea undeva la 70% din personal, ceea ce pentru mine ridică niște semne de întrebare."





"În general, refuzurile vin de la personalul auxiliar, nu de la medici și asistente"

Managerul Institutului Marius Nasta subliniază însă că, în general, "nu sunt probleme la medici și nici la asistente - aici, cei care nu s-au vaccinat au avut niște motive, fie că au trecut prin boală și vor să mai lase puțin timp, fie că au niște afecțiuni - dar în general refuzurile vin de la personalul auxiliar, oameni care nu au pregătire medicală, oameni care au anumite temeri legate de vaccin fără să aibă dovezi medicale."





Beatrice Mahler, medic primar pneumolog și managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, în campania de promovare a vaccinării:













Până în acest moment, la Institutul Marius Nasta, doar 3 doze de vaccin nu au putut fi folosite. "Din acest motiv am spus că trebuie să trecem la vaccinarea absolut tuturor angajaților care doresc să se vaccineze, pentru că nu vreau să mai avem astfel de situații. Oamenii nu pot fi obligați să se vaccineze, însă este păcat să nu folosim aceste doze pentru cei care își doresc acest lucru", este concluzia medicului Beatrice Mahler.





Vlad Voiculescu: În etapa I se vaccinează personal medical





Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a explicat, miercuri, pentru HotNews.ro - pornind de la cazul managerului Spitalului din Găești, Laurențiu Belușică, care declarase că oricine dorește acest lucru poate fi vaccinat împotriva COVID-19 cu dozele de vaccin rămase nefolosite la spital - că etapa I de vaccinare se adresează exclusiv personalului medical și angajaților din spitale, iar această regulă trebuie respectată.











Ce prevede stragegia națională de vaccinare în cazul dozelor de vaccin rămase nefolosite







Declarațiile lui Vlad Voiculescu pentru HotNews.ro arată, practic, că la spitalul din Găești s-a respectat procedura din strategia națională de vaccinare, descrisă și de coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghiță, într-o conferință de presă care a avut loc marți: Valeriu Gheorghiță a explicat că, în momentul în care rămân doze nefolosite în a doua parte a unei zile, reprezentanții spitalului cheamă la vaccinare tot personal medical, programat la vaccinare în zilele care urmează.









Beatrice Mahler spune că se încearcă pe cât posibil ca în fiecare zi să fie folosite toate dozele de vaccin, dar, cu toate acestea, există cazuri când persoane programate la vaccinare se răzgândesc chiar în ziua respectivă și există riscul ca doza de vaccin astfel rămasă să se piardă: "Încercăm pe cât posibil să programăm la vaccinare un număr de persoane compatibil cu numărul de doze de vaccin. S-a întâmplat însă să avem situații în care persoane care s-au programat, care au solicitat vaccinare, s-au răzgândit înainte de a li se administra vaccinul - am avut zilnic astfel de situații, una-două persoane. Dar este suficient cât să dea peste cap și să existe riscul să fii nevoit să renunți la acele doze. Și atunci, trebuie să găsești o soluție, este păcat ca acele doze să se piardă."Despre cazul de la Găești, Vlad Voiculescu a precizat că "Cei de la DSP au încercat să afle care este situația. Ce am înțeles eu de la DSP este că au vaccinat doar medici și personal medical, ceea ce este absolut conform cu legea. Eu cred așa: omul nu a greșit cu nimic, pentru că a vaccinat doar medici și personal medical. A respectat toate regulile și a fost dinamic, ceea ce este ok. Dacă ar fi vaccinat familii sau alte persoane care sunt în categoria III, atunci, practic, ar fi luat dreptul cuiva din categoria I, dintre medici și personalul medical, care sunt cei mai expuși", a declarat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, pentru HotNews.ro.87 de doze de vaccin împotriva COVID-19 au rămas nefolosite și au fost aruncate până în acest moment, de la debutul campaniei de vaccinare, a mai precizat marți medicul Valeriu Gheorghiță.