INTERVIU Managerul unui spital din linia întâi explică ce se întâmplă la finalul zilei dacă rămân doze de vaccin nefolosite: Nu am aruncat nicio doză. Am făcut în permanență liste suplimentare cu colegi de la alte spitale, ambulanțieri, stomatologi sau farmaciști

Ce se întâmplă la finalul unei zile în cazul în care într-un spital din prima linie COVID-19 rămân doze de vaccin nefolosite? La Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, spital aflat în linia întâi COVID-19 încă de la debutul pandemiei în România, nu s-a aruncat nicio doză de vaccin, de la începutul campaniei de vaccinare, a explicat, într-un interviu acordat HotNews.ro, managerul spitalului, medicul pneumolog Cristian Oancea. Cristian Oancea și colegii săi ai reușit acest lucru respectând procedura din strategia națională de vaccinare: au avut în permanență liste suplimentare cu personal medical din afara spitalului - angajați ai altor spitale din oraș, ambulanțieri, farmaciști sau stomatologi - pe care i-au sunat și care, în următoarea jumătate de oră - o oră, au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara pentru a se vaccina.



De ce rămân doze de vaccin nefolosite la finalul zilei?





Cum se ajunge în situația ca la finalul zilei să rămână câteva doze de vaccin nefolosite? "De exemplu, pe o listă, când ai sute de oameni, unii dintre ei se pot răzgândi - mai află o veste, mai vorbesc cu un vecin, cu un prieten etc. De altfel, și alții, care nu voiau inițial, s-au răzgîndit în sens pozitiv și au spus că vor să se vaccineze. Cumva, numărul lor este tot acolo. Dacă mai sunt câteva doze care rămân - două, trei, patru, cinci - cum am făcut noi? Am făcut liste suplimentare cu alți colegi de la alte spitale, cărora le-am spus: 'Domnule, dacă ne mai rămân doze, țineți telefonul lângă voi, ca să veniți să vă vaccinăm și să nu pierdem nicio doză.' Și am luat colegi de la ambulanță, inclusiv ambulanțieri și șoferi care lucrează pe ambulanțele ce preiau pacienți COVID", a explicat medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș din Timișoara, pentru HotNews.ro.













Cristian Oancea este mândru de faptul că, până în acest moment, la spitalul pe care îl conduce nu s-a aruncat nicio doză de vaccin: "Noi nu am irosit nicio doză, le-am fructificat pe toate și așa vom face și în viitor. Acum îi avem de vaccinat, spre exemplu, pe colegii de la Institutul de Boli Cardiovasculare de lângă noi, precum și pe rezidenții care au venit la Boli infecțioase și la Pneumologie. Sunt în jur de 300 de persoane, asta înseamnă maximum două zile de vaccinare la noi. Din start, noi la aceste 300 de persoane mai facem însă o listă de 10-15 persoane pentru ca, în cazul în care rămân doze, ori colegi de la alte spitale, ori din mediul privat, ori farmaciști, ori stomatologi, să nu aruncăm nicio doză și nici să nu le întoarcem înapoi, pentru că, odată ce le diluăm, acel ser rezistă 5-6 ore la temperatura camerei."





"Nu putem să luăm fiecare om de pe stradă sau să dăm anunțuri pe Facebook"



Potrivit managerului Cristian Oancea, la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș din Timișoara există în permanență o listă suplimentară "cu alți colegi doritori, pe care, dacă îi sunăm, în jumătate de oră - o oră, vin la spital și primesc doza de seară".



Medicul Cristian Oancea mai spune că spitalul său nu face altceva decât să respecte strategia implementată la nivel național, "care a trecut prin Comisia de apărare a țării. Asta s-a stabilit, asta trebuie să facem. Nu putem să luăm fiecare om de pe stradă sau să dăm anunțuri pe Facebook sau pe alte canale de comunicare: Vino să te vaccinezi!"









În plus, subliniază medicul Cristian Oancea, pentru fiecare persoană vaccinată "trebuie să avem un istoric medical al acelui om, trebuie să avem un proces de farmacovigilență, trebuie să avem o anamneză medicală, trebuie să facem un triaj epidemiologic, să vedem dacă acel om are fenomen febril în acel moment, a avut reacții adverse în trecut, ce fel de reacții adverse a avut?"



"Heirupismul acesta, care ne este caracteristic în anumite părți... Trebuie să facem lucrurile fundamentat și serios, pentru a avea succes. Noi așa am făcut și așa vom face", este concluzia managerului spitalului din Timișoara.





Numărul pacienților cu COVID-19 este în creștere după sărbători

În plus, subliniază Cristian Oancea, ne așteaptă o perioadă în care, cel mai probabil, numărul cazurilor de COVID-19 va fi în creștere, după sărbători: "Acum, Serviciul Județean de Ambulanță ne-a anunțat că numărul de pacienți este în creștere, după ce am avut o perioadă de acalmie de o săptămână - o săptămână și jumătate. Trebuie să ne chemăm colegii, inclusiv pe cei din mediul privat - că sunt medici, că sunt asistenți, că sunt registratori - dacă mai rămân doze, trebuie să îi chemăm să îi vaccinăm, pentru că este păcat pentru fiecare doză aruncată, iar ei intră în contact cu oameni despre care nu știu, de multe ori, dacă sunt infectați sau nu. Plus mai sunt farmaciștii, sunt atâția farmaciști care vor să fie vaccinați. Sau îi poți chema pe colegii de la Direcția de Sănătate Publică, pentru că ei fac anchete epidemiologice, au fost la pacienți acasă, au fost în vamă, au fost în triaj etc. Avem pe cine vaccina, avem grupe cu risc medical foarte multe."



Nu este exclus ca în această primăvară să ne confruntăm cu cel de-al treilea val al pandemiei, despre care nu știm în acest moment "cu ce tuplini și cât de agresive", avertizează medicul Cristian Oancea: "Noi trebuie să ne ținem riguros de planul de vaccinare, trebuie să îl accelerăm într-adevăr, pentru că valul 3 vine. După ce s-a întâmplat de Crăciun și Revelion ne așteptăm la o ușoară creștere a incidenței, plus că, spre exemplu, gripa spaniolă a avut 4 cicluri de revenire. Noi acum ne așteptăm în februarie-martie la al treilea ciclu, nu știm cu ce tuplini și cât de agresive. De aceea noi trebuie să vaccinăm serios și cât de mult putem, dar să vaccinăm într-un mod organizat, iar procesul de farmacovigilență să fie foarte bine respectat: raportarea reacțiilor adverse, anamneza pacienților, istoricul lor de alergii, datele acestea."

Vlad Voiculescu: Cazul Găești, un fake news bazat pe declarațiile bombastice ale managerului



HotNews.ro a reușit să obțină, miercuri dimineață, prima reacție a ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, în scandalul momentului - cazul managerului Spitalului din Găești, dr. Laurențiu Belușică, care declarase ieri că oricine dorește acest lucru poate fi vaccinat împotriva COVID-19 cu dozele de vaccin rămase nefolosite la spital. Vlad Voiculescu a explicat însă astăzi, pentru HotNews.ro, că managerul spitalului din Găești "a declarat asta, dar a făcut altceva, a făcut ceea ce trebuia. Nu a chemat oameni de pe stradă la vaccinare, ci tot personal medical, din categoria înscrisă în etapa I de vaccinare. Este un fake news bazat pe declarațiile lui bombastice. Declarațiile lui nu au nicio legătură cu faptele lui, care sunt conforme."









"Cei de la DSP au încercat să afle care este situația. Ce am înțeles eu de la DSP este că au vaccinat doar medici și personal medical, ceea ce este absolut conform cu legea. Eu cred așa: omul nu a greșit cu nimic, pentru că a vaccinat doar medici și personal medical. A respectat toate regulile și a fost dinamic, ceea ce este ok. Dacă ar fi vaccinat familii sau alte persoane care sunt în categoria III, atunci, practic, ar fi luat dreptul cuiva din categoria I, dintre medici și personalul medical, care sunt cei mai expuși", a declarat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, pentru HotNews.ro.



Ministrul Sănătății mai spune că, deși declarațiile făcute pe parcursul zilei de ieri de medicul Laurențiu Belușică se bat cap în cap, "El a declarat asta, dar a făcut altceva, a făcut ceea ce trebuia. Nu a chemat oameni de pe stradă la vaccinare, ci tot personal medical, din categoria înscrisă în etapa I de vaccinare."



"Este un fake news bazat pe declarațiile lui bombastice (ceea ce a apărut ieri în presă - n.red.). Declarațiile lui nu au nicio legătură cu faptele lui, care sunt conforme. Declarațiile domnului doctor dau de înțeles altceva decât ceea ce s-a întâmplat în realitate, iar ceea ce s-a întâmplat în realitate este conform cu strategia de vaccinare", este concluzia ministrului Sănătății.



Valeriu Gheorghiță: Dacă rămân doze nefolosite, este chemat la vaccinare tot personal medical



Declarațiile lui Vlad Voiculescu pentru HotNews.ro arată, practic, că la spitalul din Găești s-a respectat procedura din strategia națională de vaccinare, descrisă ieri și de coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghiță, într-o conferință de presă: Valeriu Gheorghiță a explicat ieri că, în momentul în care rămân doze nefolosite în a doua parte a unei zile, reprezentanții spitalului cheamă la vaccinare tot personal medical, programat la vaccinare în zilele care urmează.











87 de doze de vaccin împotriva COVID-19 au rămas nefolosite și au fost aruncate până în acest moment, de la debutul campaniei de vaccinare, a mai precizat ieri medicul Valeriu Gheorghiță.