Teama de coronavirus în România. Mai multe persoane, plasate în carantină sau izolate la domiciliu / Un italian, care a fost în România în februarie, a fost diagnosticat cu coronavirus

Persoanele care vin din Italia sau care au venit recent din zonele afectate de coronavirus sunt plasate în carantină sau sunt izolate la domiciliu în contextul epidemiei de coronavirus care a atins Europa. Aproximativ 4.000 de locuri de carantină pentru persoanele care ar putea fi infectate cu coronavirus există în România.

Astfel, potrivit bilanțului prezentat luni de către ministrul interimar al Sănătăţii, Victor Costache, până în seara zilei de 24 februarie erau izolate la domiciliu aproximativ 1.000 de persoane.

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat că este vorba despre "4.172 de locuri în 125 de locaţii, aflate în 121 de localităţi din 40 de judeţe".

UPDATE 17.15: Managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, a anunţat marţi că a instituit măsuri de carantină în contextul epidemiei de gripă şi a precizat că a fost înregistrat un consum extrem de mare de măşti de protecţie în luna februarie.





"În primele trei săptămâni s-au consumat 13 mii de măşti, ceea ce depăşeşte cu mult consumul unei luni obişnuite, unde avem aproximativ 10 mii de bucăţi utilizate. De ieri am instituit măsuri de carantină în Institutul 'Marius Nasta' pentru aparţinători, pentru că cea mai mare problemă în acest moment este epidemia de gripă, care este prezentă şi care produce victime. Stocurile sunt mult diminuate şi, din păcate, solicitările pe care le-am făcut către producători nu răspund nici pe departe nevoilor pe care le are institutul în acest moment. Ni s-au promis 2.000 de măşti, care vor trebui să ajungă, sperăm noi, în cursul zilei de mâine. (..) Este interzis accesul vizitatorilor în spital. De ieri. De ce de ieri? Pentru că am constatat că este o utilizare crescută a produselor de protecţie şi trebuie să gestionăm cu mare grijă produsele pe care le avem şi să ne protejăm pacienţii. Este foarte important să nu ajungem în situaţia în care să nu avem aceste produse, pentru că în acel moment nu ne putem proteja pacienţii pe care îi avem internaţi. În luna februarie, consumul de măşti a fost extrem de mare", a declarat managerul la Parlament.





Potrivit acesteia, în prezent sunt distribuite pe secţii aproximativ 2.000 de măşti. Mahler a menţionat că unitatea medicală dispune de 16.000 de halate, dezinfectanţi, săpun, însă măştile "sunt cea mai mare problemă în acest moment".





UPDATE 17.00: Un bărbat de 71 de ani, cu reşedinţa în oraşul Cattolica (regiunea Emilia Romagna), recent întors din România, a fost diagnosticat cu coronavirus. El se află în acest moment internat la spitalul din Rimini, secţia de boli infecţioase, dar starea sănătăţii lui nu este gravă.

Ministerul Afacerilor Externe face demersuri, prin intermediul Ambasadei României la Roma, pentru a afla mai multe informații cu privire la italianul diagnosticat cu coronavirus, care a fost în vizită în România.





UPDATE 15.50: Peste 30 de persoane din judeţul Harghita, care au călătorit în Italia, sunt izolate la domiciliu, cu recomandarea fermă să nu primească vizitatori şi să nu părăsească domiciliu. (Agerpres)





Potrivit şefei Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Harghita, dr. Tar Gyöngyi, persoanele respective nu erau bolnave la data izolării, sunt monitorizate în fiecare zi şi sunt în continuare sănătoase.





"La momentul actual avem peste 30 de oameni izolaţi la domiciliu, dar încă nu avem nicio persoană carantinată. Toţi sunt izolaţi pentru 14 zile, cu recomandări ferme să nu părăsească domiciliul şi să nu primească vizitatori. Dar situaţia este în evoluţie, se poate schimba de la o oră la alta. De menţionat, la data izolării persoanele nu erau bolnave, deci nu este cazul să facem panică", a precizat dr. Tar Gyöngyi.

UPDATE 14.50: Directorul Spitalului Județean Bacău, Adrian Popa, este izolat acasă, împreună cu familia, începând de marți, după ce s-a întors în urmă cu două zile din Italia, relatează Mediafax.

„În urma revenirii dintr-o vizita efectuată în Italia, duminică 23 februarie, directorul SJU Bacău, Adrian Popa, s-a plasat - conform procedurilor in vigoare - în izolare voluntară la domiciliu, începând cu ziua de marți 25 februarie, pentru o perioadă de 14 zile. Alături de acesta, au optat pentru izolarea voluntară la domiciliu și membrii familiei sale", a anunțat Mirela Romaneț, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Bacău.

Potrivit sursei citate, managerul spitalului băcăuan, pe timpul vizitei nu s-a aflat într-o zonă de carantină sau de risc de contaminare cu coronavirus.

Timp de 14 zile, atribuțiile lui Popa sunt preluate de către directorul medical al spitalului.

UPDATE 14.05: Sătenii din orașul Borșa, județul Maramureș, golesc magazinele de făină, zahăr și ulei, de teama coronavirusului. Zeci de oameni au revenit aici din Lombardia, Italia, și sunt în carantină 14 zile, potrivit Mediafax.

„Au venit borșeni acasă din Italia, dar nu într-un număr impresionant, am identificat în jur de 50 de persoane, nu mai multe ca de obicei. Din acestea jumătate sunt din zona Lodi/ Lombardia, unde au fost cazuri mai multe de coronavirus, restul din Treviso și Bolzano, unde nu au fost probleme. Toate persoanele sunt plasate în carantină la domiciliu pe 14 zile, sunt monitorizate de medici, nu au apărut simptome. Dar am constatat puțină agitație la centrele comerciale, cumpără locuitorii mai în vârstă făină, zahăr și ulei, se gândesc că dacă cumva se întâmplă ceva. Este vorba de persoane în vârstă care au trecut prin perioade de foamete în anii '50", a spus Timiș.

Potrivit lui Sorin Timiș, în Borșa a fost amenajat și un spațiu într-o clădire a spitalului din oraș unde pot fi găzduite în carantină, în cazul în care situația o va impune, 45 de persoane.

Marți, o tânăra de 29 de ani din Râmnicu Sărat, care s-a întors în țară în urmă cu 7 zile din zona Veneto, a mers la Spitalul Județean de Urgență Buzău, având febră, dureri musculare și tuse.

„Vom aplica procedurile instituite de către DSP, izolarea pacientei sau trimiterea acesteia la Institutul Matei Balș din Capitală”, au anunțat reprezentanții spitalului din Buzău.

De asemenea, primarul din Drobeta Turnu Severin şi alţi 12 funcţionari din Primărie sunt izolaţi acasă după ce au revenit în țară dintr-o delegaţie din Milano.

Potrivit reprezentanţilor Prefecturii Mehedinţi, funcţionarii Primăriei au fost într-o delegaţie la Milano, în perioada 15-19 februarie.

Ca urmare a alertei de coronavirus, Direcţia de Sănătate Publică Mehedinţi a dispus ca atât primarul oraşului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu, cât şi ceilalţi 12 funcţionari publici să fie izolaţi acasă şi monitorizaţi.

Un italian în vârstă de 30 de ani, sosit la Sibiu cu o cursă aeriană din Viena și internat cu febră la Boli Infecțioase, este în stare stabilă, cu evoluție favorabilă, au transmis, marți, medicii Spitalului de Urgență Sibiu.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Decebal Todăriță, a transmis, marți, că italianul internat luni cu sindrom febril este în stare mai bună.

„Bărbatul este în momentul de față asimptomatic, stabil, cu o evoluție favorabilă față de starea din momentul în care a fost adus în cadrul Secției Boli Infecțioase. Bărbatului i se efectuează testele uzuale de gripă și este atent monitorizat în cadrul secției, unde se află sub izolare”, a spus Todăriță.

Probele pentru analize specifice inclusiv pentru coronavirus au fost transmise la Spitalul Clinic din Timișoara și se așteaptă rezultatele.

Trei chinezi care au intrat în România venind dinspre Shanghai și au intrat în izolare voluntară au fost văzuți într-un magazin din Rosnov, județul Neamț. Cei trei sunt cercetați penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ a fost sesizată, luni seara, de către Prefectura Neamț despre faptul că trei persoane din Republica Chineză, care, teoretic se aflau în izolare voluntară la domiciliu, în realitate au fost văzuți în timp ce își desfăşurau activitatea la o firmă din oraşul Roznov.

„În urma verificărilor efectuate în colaborare cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Neamț a reieșit că cele trei persoane, cu vârste cuprinse între 25 și 32 de ani, se aflau sub monitorizarea acestora. Totodată, precizăm faptul că, la data de 12 februarie, cei în cauză ar fi pătruns pe teritoriul României, prin punctul de trecere al frontierei Aeroport Henry Coandă, punctul de plecare fiind China – Shanghai”, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Dimitrie Mocanu.

O tabără şcolară şi o cabană de vânătoare au fost identificate de autorităţile din Argeş ca spaţii ce pot fi utilizate pentru izolarea persoanelor care vin din zone afectate de noul coronavirus.

Prefectul Emanuel Soare a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, că ambele spaţii se află pe teritoriul comunei Nucşoara din nordul judeţului.

"La nivelul judeţului Argeş am identificat două astfel de locaţii care pot să fie utilizate pentru această eventualitate şi ele sunt reprezentate de centrul de agrement din Nucşoara, un centru care îndeplineşte toate condiţiile (...), are zece locuri şi, de asemenea, în acelaşi areal geografic avem cabana de vânătoare Bahna, unde sunt şapte locuri. În această perioadă suntem în discuţii pentru a identifica şi alte locaţii, astfel încât să extindem această capacitate de cazare la nivelul judeţului, în eventualitatea în care, pe viitor, ar putea apărea astfel de situaţii şi în perioada următoare vom comunica şi celelalte locaţii pe care le-am identificat", a declarat prefectul, potrivit Agerpres.

El a precizat că spaţiile respective trebuie să îndeplinească o serie de criterii, în principal să fie în zone izolate şi să asigure condiţii minime de locuire.

Pe de altă parte, directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Argeş, Sorina Honţaru, a afirmat că nu trebuie să fie făcută publică lista spaţiilor unde ar urma să fie izolate persoanele care vin din zone afectate de noul coronavirus, pentru a nu se ajunge la reacţii ostile ale localnicilor.

Trei persoane din Sadova, care au venit din zona Lodi - Italia pe cale terestră şi nu au declarat acest lucru, au fost plasate în carantină, iar alte zeci de persoane care au venit din Italia şi din China au primit recomandarea să stea acasă, în autoizolare, a declarat, şefa Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Dolj, Ludmila Prunariu.

"Dintre persoanele care au ajuns pe cale terestră în localităţi din judeţul Dolj, cele trei persoane din Sadova n-au declarat iniţial, la intrarea în ţară, că vin din această regiune. Discutând cu medicul de familie, aşa cum este procedura, s-a aflat că ei de fapt au fost în acea regiune, în zona Lodi, n-au spus exact unde şi cum, nu din cele 11 localităţi unde este carantină", a spus directorul DSP Dolj.

Ludmila Prunariu a spus că, potrivit procedurii, persoanele care vin din regiunea în care au fost şi cei din Sadova trebuie să intre în carantină.

"Sunt persoane sănătoase, care nu au niciun fel de simptomatologie şi care vor sta 14 zile în carantină", a adăugat Prunariu.

Întrebată dacă cele trei persoane vor fi sancţionate, şefa DSP Dolj a răspuns că poliţiştii sunt cei care vor lua măsuri, în funcţie de constatări, şi a sfătuit populaţia să declare adevărul.

Printre persoanele aflate în autoizolare la domiciliu, în judeţul Dolj, sunt patru persoane care au venit din China (trei români şi un cetăţean chinez), 26 de persoane care au venit din Italia şi au ajuns în România înainte de instalarea carantinei, precum şi câteva zeci de persoane care au ajuns cu avionul pe aeroportul din Craiova, în noaptea de luni spre marţi. Persoanele nu prezintă niciun fel de simptomatologie care să fie semnificativă pentru coronavirus, a precizat directorul DSP Dolj.

Referitor la persoanele care au venit din Italia în noaptea de luni spre marţi, cu avionul, pe Aeroportul Internaţional Craiova, pentru 94 dintre acestea, DSP Dolj a recomandat izolarea la domiciliu. Dintre cei 94 de pasageri pentru care s-a recomandat autoizolarea, majoritatea sunt din judeţul Dolj, iar alţi câţiva sunt din judeţele Gorj şi Olt, potrivit prefectului judeţului Dolj, Narcis Purcărescu.

Numărul bistriţenilor întorşi în ultimele 48 de ore din ţări în care s-a semnalat prezenţa noului tip de coronavirus, fiind izolaţi la domiciliu timp de 14 zile, sub monitorizarea Direcţiei de Sănătate Publică, a ajuns la 16, potrivit unei informări remise, marţi, de Instituţia Prefectului Bistriţa-Năsăud.

"Din cele şapte persoane care ieri (luni n.r.) se aflau sub monitorizare la domiciliu de către reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud, o persoană a ieşit de sub perioada de monitorizare. Alte zece persoane se află în acest moment sub monitorizare la domiciliu, având un total de 16 cazuri în monitorizare", se menţionează în informare.





LIVETEXT:Managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, a explicat că riscul ca italianul diagnosticat cu coronavirus să fi fost contagios în perioada în care s-a aflat în România este foarte mic, având în vedere că boala s-a manifestat la două zile după ce a plecat din țară.11 profesori din Corabia, județul Olt, care au revenit în țară luni, după ce au fost la Carnavalul de la Veneția, au fost izolați la domiciu. Aceștia vor fi monitorizați timp de 14 zile și vor primi concediu medical.Rezultatul analizei pentru determinarea coronavirusului este negativ în cazul italianului luat de pe Aeroport și internat la Secția de Boli Infecțioase din Sibiu, din cauza febrei.