​EXCLUSIV Transplantul din România, controlat în ultimii 10 ani de un singur om. Victor Zota a gestionat toate informațiile și activitățile privind traseul organelor de la donatori la primitori, dintr-o funcție înființată ilegal

Victor Zota este omul care a coordonat în ultimii 10 ani activitatea de transplant din România și a controlat "în exclusivitate" toate activitățile și informațiile privind traseul organelor de la donatori la primitori, informații care nu se regăsesc și la Agenția Națională de Transplant.

Coordonarea activității de transplant din România nu a fost făcută, "cel puțin din anul 2009", de către Agenția Națională de Transplant, "conform prevederilor legale în vigoare", arată raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății la Agenția Națională de Transplant.

Acest lucru s-a întâmplat începând din anul 2009, când Victor Zota a devenit "coordonator național de transplant" în cadrul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, o funcție "creată prima dată fără a avea vreo prevedere legală în acest sens, în anul 2009", potrivit documentului citat.

"La nicio activitate/proces stipulată în această procedură nu este prevăzut ca coordonatorul național să ia legătura și să anunțe Agenția Națională de Transplant asupra informațiilor primite și asupra deciziilor luate în vederea efectuării transplantului, infomațiile oprindu-se teoretic și practic la nivelul instituției Serviciul de Ambulanță București Ilfov, la coordonatorul național", arată documentul oficial al Ministerului Sănătății.



Aceste aspecte "ridică suspiciuni privind transparența trasabilității organelor alocate și transplantate", a constatat Corpul de Control al Ministerului Sănătății.

Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății la Agenția Națională de Transplant a fost obținut și pus la dispoziția presei de deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților.

În 2016, Vlad Voiculescu, pe atunci ministrul Sănătății, declara, după ce a trimis Corpul de Control la Agenția Națională de Transplant, că funcția de coordonator național de transplant a lui Victor Zota "nu există" din punct de vedere legal.

Victor Zota a fost directorul Agenției Naționale de Transplant în perioada 1 februarie 2006 - 14 august 2009 (instituția fusese înființată în 2005).



Pe 10 august 2009, Victor Zota a fost pus sub urmărire penală de procurorii DIICOT în dosarul de trafic de ovocite umane de la clinica Sabyc - primul astfel de caz din România. Zota a fost acuzat că, în calitate de președinte al Agenției Naționale de Transplant, a acreditat ilegal clinica Sabyc pentru activitatea de fertilizare in vitro.

Pe 16 septembrie 2009, Victor Zota devenea "coordonator național de transplant" în cadrul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, funcție creată "fără a avea vreo prevedere legală în acest sens".

Pe 21 octombrie 2014, Victor Zota a fost condamnat definitiv la 3 luni de închisoare cu suspendare în dosarul de trafic de ovocite umane de la clinica Sabyc.

Victor Zota a dispărut din funcția de "coordonator național de transplant", cu tot cu funcție, în decembrie 2018, după ce Sorina Pintea a semnat Ordinul 1558/2018, prin care a redat Agenției Naționale de Transplant coordonarea activităților de transplant, anulând coordonarea acesteia de către Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.

Victor Zota este însă în continuare "consilier IA coordonator" în cadrul Agenției Naționale de Transplant, funcție pe care o ocupă din 18 iunie 2012.

Întrebată de jurnaliști, într-o conferință de presă organizată pe 12 iunie la Ministerul Sănătății, de ce Victor Zota, condamnat într-un dosar de trafic de ovocite, lucrează în continuare în Agenția Națională de Transplant, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a afirmat că Zota are la ANT un "contract pe durată nedeterminată". Sorina Pintea a subliniat că Zota nu a fost angajat la ANT nici de ea, nici de actualul director al agenției, chirurgul Radu Zamfir.









Toate informațiile din transplant, de la identificarea donatorilor până la repartizarea organelor, controlate de Victor Zota





Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății arată că, potrivit "procedurii operaționale elaborate de Serviciul de Ambulanță București Ilfov în 3.04.2013 (după emiterea Ordinului de ministru 422/2013 și nominalizarea ca coordonator național) -procedura activităților naționale de transplant, transportul echipelor precum și a organelor prelevate în vederea efectuării procedurilor de transplant, atribuie coordonatorului național exclusivitatea privind:

primirea informației unui donator real;

contactarea coordonatorului intraspitalicesc;

stabilirea timpului în care trebuie începută prelevarea;

informarea șefilor de centre de transplant acreditate;

evaluarea oportunității deplasării echipelor de prelevare;

transmiterea detaliilor privind transportul către coordonatorul intraspitalicesc, respectiv a modului în care au fost repartizate organele și țesuturile prelevate și felul în care se vor deplasa acestea, împreună cu echipele în vederea efectuării transplantului."

"În fapt activitățile de transplant au fost coordonate în exclusivitate de către un coordonator național - respectiv de către domnul dr. Victor Zota, medic specialist medicină de urgență angajat la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov cu normă întreagă și coordonator regional în cadrul Agenției Naționale de Transplant", se arată în document. Asta cu toate că "Activitatea de coordonare a activității de transplant trebuia să se desfășoare de către Agenția Națională de Transplant la nivel național prin verigile stipulate în actele normative în vigoare, respectiv prin coordonatorii regionali, coordonatorii intraspitalicești și KDP (Key Donation Person, adică persoana responsabilă cu identificarea potențialilor donatori aflați în moarte cerebrală, diagnosticarea morții cerebrale și menținerea în condiții fiziologice a potențialilor donatori) - aceste funcții având atribuții clar reglementate în Ordinul ministrului Sănătății nr. 183 din 10 martie 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului Științific al Agenției Naționale de Transplant - art. 30 și art. 31 respectiv art.3 alin.3 și 4 din Ordinul ministrului Sănătății nr. 1246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea și declararea potențialilor donatori de organe și/sau țesuturi și/sau celule aflați în moarte cerebrală."









Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății la Agenția Națională de Transplant a fost obținut și pus la dispoziția presei de deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, după ce a făcut o plângere administrativă împotriva Ministerului Sănătății. Instituția condusă de Sorina Pintea a refuzat, inițial, să îi pună la dispoziție raportul în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public. Emanuel Ungureanu a depus, în urmă cu două săptămâni, o plângere la Direcția Națională Anticorupție formulată pe baza raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătății la Agenția Națională de Transplant.





Controlul Corpului de control al Ministerului Sănătății la Agenția Națională de Transplant a avut loc în vara anului 2018, în urma unei decizii a ministrului Sorina Pintea, iar raportul a fost finalizat în decembrie anul trecut.







Concluziile raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătății după controlul la Agenția Națională de Transplant (Redăm integral mai jos fragmentul din document care face referire la Victor Zota și coordonarea activității de transplant din afara Agenției Naționale de Transplant):

"Cel puțin din anul 2009, coordonarea activității de transplant nu s-a făcut de către Agenția Națională de Transplant, conform prevederilor legale în vigoare, ci de către un coordonator național de transplant prin Serviciul de Ambulanța București-Ilfov. Acesta a gestionat de fapt toate activitățile și informațiile privind trasabilitatea organelor prelevate de la donator la primitor, informații care nu se regăsesc la Agenția Națională de Transplant."

"Potrivit art. 1 din Legea nr. 588/2004 și art.3 din O.M.S.P. nr. 183/2005, activitatea de transplant trebuia să fie coordonată de Agenția Națională de Transplant :

: art.1 din Legea nr. 588/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant:

'(1) Activitatea de transplant de organe, țesuturi și celule umane este organizată și controlată de Ministerul Sănătății, care este autoritatea responsabilă.

(2) Pentru exercitarea atribuțiilor în acest domeniu, se înființează Agenția Națională de Transplant, instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în subordinea Ministerului Sănătății, având următoarele scopuri:

a) coordonarea activității de prelevare, transport și alocare de grefoane pentru transplantul de organe;

b) coordonarea activității de prelevare, preparare, conservare, validare, alocare și transport pentru transplantul de țesuturi și celule umane pentru utilizare terapeutică pe teritoriul României;

c) reprezentarea în raport cu organismele internaționale similare.'

art.3 din O.M.S. nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului Științific al Agenției Naționale de Transplant precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant:

'Agenția Națională de Transplant are următoarele scopuri:

a) ccordonarea activității de prelevare, transport și alocare de organe de origine umană pentru transplantare la om;

b) coordonarea activității de prelevare, preparare, conservare, validare, alocare, stocare și transport pentru transplantul de țesuturi și celule umane pentru utilizare terapeutică pe teritoriul României;

c) elaborarea de proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice pe care le propune spre aprobare și legiferare Ministerul Sănătății;

d) reprezentarea în raporturile cu organismele internaționale similare.' "



"Agenția Națională de Transplant trebuia să își desfășoare activitatea cu oficii regionale de transplant conduse de coordonatori regionali care trebuiau să fie nominalizați prin ordin de ministru.

Conform organigramei aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr.183 din 10 martie 2005, se stabilea că Agenția Națională de Transplant are 6 oficii regionale de transplant:

în Timișoara - cu oficiul care funcționează pe lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara

în Cluj - cu oficiul care funcționează pe lângă Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj Napoca

în Târgu Mureș - cu oficiul care funcționează pe lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență

în Iași - cu oficiul care funcționează pe lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon

în Constanța - cu un oficiu regional care nu este și nu a fost funcțional vreodată.

în București - cu oficiul care funcționează pe lângă Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, în discordanță totală cu celelalte oficii regionale care funcționează pe lângă spitale clinice, cu activitate medicală și științifică în domeniul transplantului, coordonatorul regional trebuind a fi cu cea mai mare experiență clinică, organizatorică și științifică dovedită în domeniul transplantului."

"Stabilirea oficiului București pe lângă Serviciul de Ambulanță București Ilfov s-a făcut prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 534/20.05.2005 privind acreditarea unităților care pot efectua activități de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare și transplant care la art. 10 stipulează că: 'Se acreditează Serviciul de Ambulanță al Municipiului București pentru activitatea de coordonare de transplant.' "



"De asemenea, precizăm că, pentru prima dată, în 6.07.2018 prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 872 a fost nominalizat coordonatorul regional de transplant pentru regiunea Cluj, până la acea dată niciodată un coordonator regional nu a mai fost nominalizat prin ordin de ministru așa cum este prevăzut la art. 127 din Ordinul ministrului Sănătății nr.183/2005."

"Activitatea de coordonare a activității de transplant trebuia să se desfășoare de către Agenția Națională de Transplant la nivel național prin verigile stipulate în actele normative în vigoare, respectiv prin coordonatorii regionali, coordonatorii intraspitalicești și KDP (Key Donation Person, adică persoana responsabilă cu identificarea potențialilor donatori aflați în moarte cerebrală, diagnosticarea morții cerebrale și menținerea în condiții fiziologice a potențialilor donatori) - aceste funcții având atribuții clar reglementate în Ordinul ministrului Sănătății nr. 183 din 10 martie 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului Științific al Agenției Naționale de Transplant - art. 30 și art. 31 respectiv art.3 alin.3 și 4 din Ordinul ministrului Sănătății nr. 1246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea și declararea potențialilor donatori de organe și/sau țesuturi și/sau celule aflați în moarte cerebrală. În fapt activitățile de transplant au fost coordonate în exclusivitate de către un coordonator național - respectiv de către domnul dr. Victor Zota, medic specialist medicină de urgență angajat la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov cu normă întreagă și coordonator regional în cadrul Agenției Naționale de Transplant încadrat fiind pe statul de funcții în cadrul oficiului București tot cu normă întreagă - încălcându-se prevederile Legii nr. 53/2003 R, Codul muncii, art. 135, alin (1), prevederi care stipulează că: 'Salariații au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.' "



"În conformitate cu Legea nr. 588/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, coordonarea națională a activității de transplant este atribuția Agenției Naționale de Transplant. Drept urmare, funcția de coordonator național nu a fost și nu este prevăzută în Ordinul ministrului Sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului Științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant și nici nu a avut și nu are reglementate distinct atribuții."

"Cum a apărut funcția de coordonator național de transplant. Funcția de coordonator național de transplant a fost creată prima dată fără a avea vreo prevedere legală în acest sens, în anul 2009 la nivelul Agenției Naționale de Transplant. Directorul executiv de la acea dată, dr. Dan Adrian Luscalov, a transmis către Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și Direcția de Sănătate Publică București adrese de nominalizare a domnului dr. Victor Zota în funcția de 'Coordonator al Programului Național de Transplant de Organe, Țesuturi și Celule de Origine Umană - PN 4, pentru Centrul Universitar București - Serviciul de Ambulanță al Municipiului București, începând cu data de 16 septembrie 2009' - adresele ANT nr. 621 din 16.09.2009."



"Prin decizia internă nr. 347/27.12.2010 managerul Serviciului de Ambulanță București Ilfov a decis, cităm:

'art. 1. Se desemnează domnul Zota Victor ca și coordonator național de transplant al Programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană.

art. 2. Sarcinile de serviciu, în calitate de coordonator național al Programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană sunt cele prevăzute la art. 28 Cap. 1 din normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate aprobate prin O.M.S. nr. 264/2010.' "



"Prima prevedere legislativă privind coordonarea națională a SABIF a fost în 30 decembrie 2010 prin emiterea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1591/1110 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012 - secțiunea 5 Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, lit. e - când SABIF a fost nominalizată pentru prima dată ca coordonator național al activităților de transplant în cadrul subprogramului de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, această prevedere legislativă fiind în contradicție cu prevederile art. 1 din Legea nr. 588/2004 și art.3 din O.M.S.P. nr. 183/2005, prevederi care îi reglementează această atribuție Agenției Naționale de Transplant."

"Cităm din Ordinul ministrului Sănătății nr. 1591/1110 din 30 decembrie 2010 secțiunea 5 Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană punctul 5.1. Subprogramul de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, Unități care derulează subprogramul, litera e:

'e) Serviciul de ambulanță București-Ilfov al municipiului București și al județului Ilfov - realizează coordonarea la nivel național a activităților de transplant.' "



"Coordonarea la nivel național de către Serviciul de Ambulanță București Ilfov a fost legiferată și prin:

Ordin al ministrului Sănătății nr. 422/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013-2014;

Ordin al ministrului Sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016;

Ordin al ministrului Sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018."



Raportul Corpului de Control subliniază faptul că "prevederea din Ordinul ministrului Sănătății nr. 1591/1110, Ordinul ministrului Sănătății nr. 422/2013, Ordinul ministrului Sănătății nr. 386/2015 și Ordinul ministrului Sănătății nr. 377/2017 privind nominalizarea Serviciului de Ambulanță București Ilfov ca coordonator național excede prevederilor Legii nr. 588/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant unde coordonator național este Agenția Națională de Transplant, încălcându-se astfel prevederile art. 77 și 78 din Legea nr. 24/2000 republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Cap. VIII Norme cu privire la ordinele, instrucțiunile și celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor și ai altor organe ale administrației publice centrale de specialitate sau de autoritățile administrative autonome."

Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății arată, de asemenea, că, potrivit "procedurii operaționale elaborate de Serviciul de Ambulanță București Ilfov în 3.04.2013 (după emiterea Ordinului de ministru 422/2013 și nominalizarea ca coordonator național) -procedura activităților naționale de transplant, transportul echipelor precum și a organelor prelevate în vederea efectuării procedurilor de transplant, atribuie coordonatorului național exclusivitatea privind:

primirea informației unui donator real;

contactarea coordonatorului intraspitalicesc;

stabilirea timpului în care trebuie începută prelevarea;

informarea șefilor de centre de transplant acreditate;

evaluarea oportunității deplasării echipelor de prelevare;

transmiterea detaliilor privind transportul către coordonatorul intraspitalicesc, respectiv a modului în care au fost repartizate organele și țesuturile prelevate și felul în care se vor deplasa acestea, împreună cu echipele în vederea efectuării transplantului."



"La nicio activitate/proces stipulată în această procedură nu este prevăzuit ca coordonatorul național să ia legătura și să anunțe Agenția Națională de Transplant asupra informațiilor primite și asupra deciziilor luate în vederea efectuării transplantului, infomațiile oprindu-se teoretic și practic la nivelul instituțiie Serviciul de Ambulanță București Ilfov, la coordonatorul național. Această situație s-a perpetuat și prin procedurile operaționale de coordonare a activităților de transplant elaborate de Agenția Națională de Transplant pentru oficiile regionale și prin procedurile elaborate de unitățile sanitare acreditate și transmise Agenției Naționale de Transplant (așa cum am prezentat mai sus în cadrul raportului). De asemenea, procedural, potrivit procedurilor operaționale elaborate la nivelul unităților acreditate pentru activitatea de transplant, coordonatorul național de transplant trebuia să anunțe telefonic directorul și coordonatorul de anestezie și terapie intensivă a unui Centru de Transplant despre existența unui donator în moarte cerebrală împreună cu o succintă caracterizare medicală a donatorului (grup sanguin, sexul, cauza decesului, talie, greutate, tipul de intubație) pentru ca apoi, în urma unei ședințe ad-hoc la nivelul respectivului centru, să se stabilească pacientul prioritar care va primi organul prelevat."

"Acest aspect ridică suspiciuni privind transparența trasabilității organelor alocate și transplantate."

Pe 10 august 2009, Victor Zota a fost pus sub urmărire penală de procurorii DIICOT pentru fals în înscrisuri în dosarul de trafic de ovocite umane de la clinica Sabyc - primul astfel de caz din România. Victor Zota a fost acuzat de procurorii DIICOT că, în calitate de președinte al Agenției Naționale de Transplant, a acreditat ilegal clinica Sabyc pentru activitatea de fertilizare in vitro.









Pe 16 septembrie 2009, Victor Zota devenea "coordonator național de transplant" în cadrul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, funcție creată "fără a avea vreo prevedere legală în acest sens".

Contactat în luna martie de HotNews.ro, Victor Zota, fost președinte al Agenției de Transplant și fost coordonator național de transplant, a spus că nu vrea să comenteze în niciun fel raportul Corpului de control al Ministerului Sănătății și plângerea înaintată către DIICOT, motivând: "Eu nu am văzut raportul Corpului de control și nu știu despre ce e vorba. Nu vreau să comentez pentru că eu nu am văzut raportul, nu știu ce scrie acolo și nu am ce să comentez dacă nu l-am văzut." Întrebat de HotNews.ro ce explicație a primit în momentul în care ministrul Sorina Pintea a luat decizia scoaterii coordonării activității de transplant de la Serviciul de Ambulanță, Victor Zota a răspuns: "Nu m-a scos nimeni, nu. Nu mai e serviciul (coordonarea activității de transplant - n.red.) la Ambulanță, e Agenția de Transplant implicată."









Citește și:





Victor Zota este omul care a deținut timp de 10 ani funcția de coordonator național de transplant în cadrul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, o funcție "creată prima dată fără a avea vreo prevedere legală în acest sens, în anul 2009". În calitate de "coordonator național de transplant", Victor Zota, este concluzia raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătății.Corpul de Control al Ministerului Sănătății a constatat, de asemenea, că ", în anul 2009 la nivelul Agenției Naționale de Transplant. Directorul executiv de la acea dată, dr. Dan Adrian Luscalov, a transmis către Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și Direcția de Sănătate Publică București adrese de nominalizare a domnului dr. Victor Zota în funcția de 'Coordonator al Programului Național de Transplant de Organe, Țesuturi și Celule de Origine Umană - PN 4, pentru Centrul Universitar București - Serviciul de Ambulanță al Municipiului București, începând cu data de 16 septembrie 2009' - adresele ANT nr. 621 din 16.09.2009"., infomațiile oprindu-se teoretic și practic la nivelul instituției Serviciul de Ambulanță București Ilfov, la coordonatorul național. (...) De asemenea, procedural, potrivit procedurilor operaționale elaborate la nivelul unităților acreditate pentru activitatea de transplant, coordonatorul național de transplant trebuia să anunțe telefonic directorul și coordonatorul de anestezie și terapie intensivă a unui Centru de Transplant despre existența unui donator în moarte cerebrală împreună cu o succintă caracterizare medicală a donatorului (grup sanguin, sexul, cauza decesului, talie, greutate, tipul de intubație) pentru ca apoi, în urma unei ședințe ad-hoc la nivelul respectivului centru, să se stabilească pacientul prioritar care va primi organul prelevat. Acest aspect ridică suspiciuni privind transparența trasabilității organelor alocate și transplantate", este una dintre concluziile raportului Corpului de control al Ministerului Sănătății.Victor Zota a fost directorul Agenției Naționale de Transplant în perioada 1 februarie 2006 - 14 august 2009 (instituția fusese înființată în 2005).De-a lungul anilor, Zota a fost condamnat cu suspendare într-un dosar de trafic cu ovule instrumentat de DIICOT (dosarul privind clinica Sabyc) și a devenit, în ciuda condamnării, "coordonator național de transplant", o funcție despre care Vlad Voiculescu a afirmat public, ca ministru al Sănătății, că "nu există în legislație".Pe 18 iunie 2012, Victor Zota este reangajat în cadrul Agenției Naționale de Transplant, în calitate de "consilier gradul IA în structura compartimentului Oficiului regional București": "Domnul Victor Zota era și este angajatul ANT fiind încadrat prin decizia directorului executiv nr. 2/18.06.2012 în statul de funcții, în calitate de consilier gradul IA în structura compartimentului Oficiului regional București" - informație care apare în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății la Agenția Națională de Transplant.Pe 21 octombrie 2014, Victor Zota a fost condamnat definitiv la 3 luni de închisoare cu suspendare în dosarul de trafic de ovule umane de la clinica Sabyc.În ciuda condamnării, Zota a rămas atât coordonator național de transplant în cadrul Serviciului de Ambulanță București Ilfov, cât și inspector în cadrul Agenției Naționale de Transplant.În perioada 2010 - 2017, prin mai multe Ordine succesive ale Ministerului Sănătății, semnate în mandatele a 5 miniștri diferiți - Cseke Attila, Eugen Nicolăescu, Nicolae Bănicioiu, Vlad Voiculescu și Florian Bodog - a fost delegată coordonarea a activităților de transplant de la Agenția Națională de Transplant la Serviciul de Ambulanță Bucureşti - Ilfov. Dacă în cazul primelor 3 ordine era vorba despre delegarea "coordonării naționale" a activității de transplant, în ultimele două a dispărut "națională", rămânând doar "cooredonarea activității de transplant".Pe 4 septembrie, deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, a depus la Direcția Națională Anticorupție o plângere pentru "abuz în serviciu împotriva persoanelor din cadrul Ministerului Sănătății care au inițiat și avizat Ordinele de ministru prin care s-a delegat coordonarea națională a activităților de transplant la Serviciul de Ambulanță Bucureşti - Ilfov". Emanuel Ungureanu a precizat că plângerea nu îi vizează pe miniștri, ci pe "persoanele care au inițiat și avizat" aceste acte normative.Victor Zota a dispărut din funcția de "coordonator național de transplant", cu tot cu funcție, în decembrie 2018, după ce Sorina Pintea a semnat Ordinul 1558/2018, prin care a redat Agenției Naționale de Transplant coordonarea activităților de transplant, anulând coordonarea acesteia de către Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.Victor Zota este însă în continuare "consilier IA coordonator" în cadrul Agenției Naționale de Transplant, funcție pe care o ocupă din 18 iunie 2012.Întrebată de jurnaliști, într-o conferință de presă organizată pe 12 iunie anul acesta la Ministerul Sănătății, de ce Victor Zota, care are o condamnare într-un dosar de trafic de ovocite, lucrează în continuare în Agenția Națională de Transplant, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a afirmat că Zota are la ANT un "contract pe durată nedeterminată". Sorina Pintea a subliniat că Victor Zota nu a fost angajat la ANT nici de ea, nici de actualul director al agenției, medicul chirurg Radu Zamfir.Numele lui Victor Zota apare și într-o plângere depusă în septembrie anul trecut la DIICOT de Anca Baculea Mureșan, fost director al Agenției Naționale de Transplant. În plângerea respectivă, Anca Baculea acuza faptul că datele din Registrul Național de Transplant - care, potrivit legii, asigură monitorizarea permanentă a activității de transplant în România - ar fi ajuns să fie controlate complet din afara Agenției Naționale de Transplant, prin intermediul unei firme IT apropiate de Victor Zota. Firma Online Services S.R.L., la care Anca Baculea Mureșan făcea referire în plângerea sa, se află de 13 ani în preajma Agenției Naționale de Transplant - primul contract de prestări servicii cu Online Services a fost încheiat de ANT în 2006, când Victor Zota a venit la conducerea Agenției. Din acel moment, contractele cu Online Services au fost reînnoite anual, până în 2018, potrivit plângerii depuse de Anca Baculea Mureșan la DIICOT.HotNews.ro a publicat în exclusivitate, în luna martie, plângerea depusă la DIICOT de Anca Baculea Mureșan. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a confirmat, la acea vreme, pentru HotNews.ro, că neregulile reclamate de Anca Baculea Mureșan la DIICOT în legătură cu firma Online Services S.R.L. au fost constatate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății, în urma controlului efectuat în vara anului trecut: "Ce s-a trimis la DIICOT este ca efect al controlului Corpului de Control. Urmare a raportului Corpului de Control, s-a făcut această plângere", a declarat ministrul Sănătății, pentru HotNews.ro.Între timp, plângerea depusă de Anca Baculea Mureșan, fost director al Agenției Naționale de Transplant, a fost clasată de DIICOT.