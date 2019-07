Decizia de numire a lui Vasile Ciurchea la conducerea CNAS a fost publicată în Monitorul Oficial

Decizia de numire a lui Vasile Ciurchea în funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a fost publicată marți seară în Monitorul Oficial. Ciurchea este anchetat de DNA într-un dosar ce vizează contractele privind sistemul informatic, cu prejudiciu de peste 16 milioane de euro. Premierul Viorica Dăncilă a declarat marți că "nu există nicio acuzație la adresa lui Ciurchea" atâta timp cât nu există o hotărâre judecătorească, ci doar o anchetă în curs. Vasile Ciurchea a fost propus la conducerea CNAS de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, iar decizia de numire a fost luată de premierul Viorica Dăncilă.





Vasile Ciurchea, anchetat de DNA într-un dosar ce vizează contractele privind sistemul informatic, cu prejudiciu de peste 16 milioane de euro

Vasile Ciurchea a mai condus Casa Națională de Asigurări de Sănătate în perioadele iunie 2014-martie 2016 și februarie 2007-ianuarie 2009. El este anchetat de DNA într-un dosar de corupție ce vizează contractele privind sistemul informatic, în care prejudiciul se ridică la peste 16 milioane de euro. Vasile Ciurchea a mai condus Casa Națională de Asigurări de Sănătate în perioadele iunie 2014-martie 2016 și februarie 2007-ianuarie 2009. El este anchetat de DNA într-un dosar de corupție ce vizează contractele privind sistemul informatic, în care prejudiciul se ridică la peste 16 milioane de euro.





Ciurchea a fost propus marți de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, pentru a conduce din nou CNAS. Ciurchea îl înlocuiește la conducerea Casei pe Răzvan Vulcănescu, numit președinte interimar în luna iunie. Răzvan Vulcănescu își va continua activitatea în conducerea CNAS ca vicepreședinte, funcție pe care o ocupa anterior numirii ca președinte interimar.





Vasile Ciurchea este cercetat de DNA, alături de alte persoane care dețin sau au deținut funcții de conducere în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, într-un dosar de corupție în care prejudiciul este estimat la peste 16 milioane de euro. Faptele cercetate de procurori vizează contractele încheiate privind sistemul informatic.



Vasile Ciurchea a demisionat de la conducerea Casei în martie 2016 tot în urma unui scandal legat de nefuncționarea sistemului cardului de sănătate, similar cu cel de acum.



Înainte de a fi numit la conducerea CNAS în 2007, Ciurchea a fost director la Agenţia Naţională de Programe din Ministerul Sănătăţii şi director general în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate.



Propunerea privind numirea lui Vasile Ciurchea pentru al doilea mandat la conducerea CNAS i-ar fi fost transmisă de Sorina Pintea premierului Viorica Dăncilă după ce ministrul Sănătății a anunțat luni că îl va demite marți pe Răzvan Vulcănescu, președintele interimar al CNAS, dacă acesta nu își dă demisia.



Viorica Dăncilă a cerut demisia sau demiterea lui Răzvan Vulcănescu încă de joia trecută, în urma crizei fără precedent a sistemului informatic al cardului național de sănătate, care nu funcționează de 3 săptămâni.



Dăncilă despre Ciurchea: E un profesionist, e foarte bine pregătit. Nu există nicio acuzație la adresa sa





Premierul Viorica Dăncilă a anunțat marți după-amiază că l-a numit pe Vasile Ciurchea la conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, înainte ca decizia să apară în Monitorul Oficial. Dăncilă a fost iritată de întrebările presei privind numirea lui Ciurchea în contextul în care acesta este anchetat de DNA într-un dosar ce vizează contractele privind sistemul informatic, cu prejudiciu de peste 16 milioane de euro. Dăncilă spune că "nu există nicio acuzație la adresa lui Ciurchea" atâta timp cât nu există o hotărâre judecătorească, ci doar o anchetă în curs.



"Am văzut aceste lucruri în spațiul public. Am considerat, atunci când a venit propunerea de la Sorina Pintea, că avem nevoie de un specialist. Există probleme la CNAS în acest moment, nu putem face experiențe, avem nevoie de un om care cunoaște sistemul, care este foarte bine pregătit. M-am uitat la aceste nereguli despre care vorbiți dumneavoastră. Nu a fost audiat, nu este nicio acuzație la adresa domnniei sale. Dacă vom constata că domnul Circhea a încălcat legea, atunci bineînțeles că vom lua măsuri", spune Viorica Dăncilă.



Viorica Dăncilă a adăugat că numirea lui Ciurchea este una "provizorie", iar în cazul în care "vor fi probleme", acesta va fi schimbat.



Despre ancheta de la DNA în care este vizat Ciurchea, Viorica Dăncilă spune că "este o anchetă în desfășurare. În urma acestei anchete avem certitudinea că este vinovat, că este vreo problemă? Este o directivă care spune că există prezumția de nevinovăție. Această directivă europeană trebuie să fie pentru toți. Atâta timp cât nu este judecat... atunci când va fi trimis în judecată, noi îl vom elibera din funcție. Dacă apar elemente noi că se face vinovat de un anumit aspect."



Dăncilă mai spune că "eu am avut dosar penal pe trădare, ce trebuia să fac, să îmi dau demisia? Atâta timp cât nu există o hotărâre judecătorească, nu pot să îl acuz eu. Va fi trimis în judecată, facem o schimbare. Este un profesionist, a lucrat în sistem, am căutat să numesc să numesc un profesionist."



"Pot exista plângeri pentru fiecare dintre noi. Trebuie să vedem dacă ele sunt fundamentate", consideră primul ministru.



"Eu sunt pentru justiție independentă, pentru statul de drept, dar și pentru respectarea drepturilor și libertăților oamenilor. Judecata e înfăptuită de judecător", mai spune Viorica Dăncilă.



Viorica Dăncilă a fost întrebată și dacă propunerea de numire a lui Ciurchea a venit din zona ALDE, în condițiile în care în spațiul public a circulat informația că acesta ar fi un apropiat al lui Călin Popescu Tăriceanu: "Nu am discutat cu domnia sa, nu îl cunosc. Nu îl cunosc pe domnul Ciurchea, nu știu de cine a fost apropiat sau nu a fost apropiat", a fost răspunsul premierului.





Sistemul cardului de sănătate nu funcționează de 23 de zile





Sistemul informatic al cardului de sănătate nu funcționează astăzi pentru a 23-a zi consecutiv, fiind cea mai gravă avarie de la darea sa în folosință. Sistemul informatic PIAS (Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate) a funcționat pentru scurt timp vineri după-amiază, însă acum este din nou nefuncțional.



CNAS a furnizat ultimele informații despre sistemul cardului de sănătate joia trecută, când anunțase că face teste finale pentru repornirea lui, iar ministrul Sorina Pintea spunea, joi seară, că speră ca sistemul să funcționeze până la începutul acestei săptămâni.



CNAS anunțase, joia trecută, că efectuează "testele finale pentru revenirea la modul de lucru uzual, online, al platformei PIAS", dar susținea că "starea de indisponibilitate nu înseamnă că sistemul informatic nu a funcționat în această perioadă".



"Este o avarie foarte gravă, chiar dacă ei evită să spună. Ei nu au avut curajul să spună. Tot sistemul e prăbușit" - declara săptămâna trecută Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, pentru HotNews.ro.