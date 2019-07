Viorica Dăncilă anunță că l-a numit pe Vasile Ciurchea la CNAS: E un profesionist, e foarte bine pregătit. Nu există nicio acuzație la adresa sa

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat marți că l-a numit pe Vasile Ciurchea la conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, chiar dacă decizia de numire nu a apărut încă în Monitorul Oficial. Dăncilă a fost iritată de întrebările presei privind numirea lui Ciurchea în contextul în care acesta este anchetat de DNA într-un dosar ce vizează contractele privind sistemul informatic, cu prejudiciu de peste 16 milioane de euro.







"Am văzut aceste lucruri în spațiul public. Am considerat, atunci când a venit propunerea de la Sorina Pintea, că avem nevoie de un specialist. Există probleme la CNAS, avem un om care cunoaște sistemul, care este foarte bine pregătit. M-am uitat la aceste nereguli despre care vorbiți dumneavoastră. Nu a fost audiat, nu este nicio acuzație la adresa domnniei sale. Dacă vom constata că domnul Circhea a încălcat legea, cu siguranță va fi schimbat", spune Viorica Dăncilă.







Viorica Dăncilă a adăugat că numirea lui Ciurchea este una "provizorie", iar în cazul în care "vor fi probleme", acesta va fi schimbat.





Despre ancheta de la DNA în care este vizat Ciurchea, Viorica Dăncilă spune că "este o anchetă în desfășurare. În urma acestei anchete avem certitudinea că este vinovat, că este vreo problemă? Este o directivă care spune că există prezumpția de nevinovăție. Această directivă europeană trebuie să fie pentru toți. Atâta timp cât nu este judecat... atunci când va fi trimis în judecată, noi îl vom elibera din funcție. Dacă apar elemente noi că se face vinovat de un anumit aspect."





Dăncilă mai spune că "eu am avut dosar penal pe trădare, ce trebuia să fac, să îmi dau demisia? Atâta timp cât nu există o hotărâre judecătorească, nu pot să îl acuz eu. Va fi trimis în judecată, facem o schimbare. Este un profesionist, a lucrat în sistem, am căutat să numesc să numesc un profesionist."



Viorica Dăncilă a fost întrebată și dacă propunerea de numire a lui Ciurchea a venit din zona ALDE, în condițiile în care în spațiul public a circulat informația că acesta ar fi un apropiat al lui Călin Popescu Tăriceanu: "Nu am discutat cu domnia sa, nu îl cunosc. Nu îl cunosc pe domnul Ciurchea, nu știu de cine a fost apropiat sau nu a fost apropiat", a fost răspunsul premierului.







Vasile Ciurchea, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în perioadele iunie 2014-martie 2016 și februarie 2007-ianuarie 2009, anchetat de DNA într-un dosar de corupție ce vizează contractele privind sistemul informatic, în care prejudiciul se ridică la peste 16 milioane de euro, este propunerea ministrului Sănătății, Sorina Pintea, pentru a conduce din nou CNAS. Ciurchea ar urma să îi ia locul lui Răzvan Vulcănescu, demis marți de Viorica Dăncilă, iar propunerea i-ar fi fost deja trimisă premierului, potrivit unor surse citate de Mediafax.



Președintele interimar al CNAS, Răzvan Teohari Vulcănescu, a fost demis marți de premierul Viorica Dăncilă. Viorica Dăncilă a dispus şi trimiterea la CNAS a Corpului de control, pentru verificări.



Vasile Ciurchea este cercetat de DNA, alături de alte persoane care dețin sau au deținut funcții de conducere în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, într-un dosar de corupție în care prejudiciul este estimat la peste 16 milioane de euro. Faptele cercetate de procurori vizează contractele încheiate privind sistemul informatic.



Vasile Ciurchea a demisionat de la conducerea Casei în martie 2016 tot în urma unui scandal legat de nefuncționarea sistemului cardului de sănătate, similar cu cel de acum.



Înainte de a fi numit la conducerea CNAS în 2007, Ciurchea a fost director la Agenţia Naţională de Programe din Ministerul Sănătăţii şi director general în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate.



Propunerea privind numirea lui Vasile Ciurchea pentru al doilea mandat la conducerea CNAS i-ar fi fost transmisă de Sorina Pintea premierului Viorica Dăncilă după ce ministrul Sănătății a anunțat luni că îl va demite marți pe Răzvan Vulcănescu, președintele interimar al CNAS, dacă acesta nu își dă demisia.













Citește și: