Cum se vede epidemia de gripă prin ochii unui medic: Sute de pacienți iau zilnic cu asalt camerele de gardă ale spitalelor, cu toate că ar putea fi consultați de medicul de familie. Unii dintre ei vin cu 3-4 aparținători

Sorina Pintea: "Nu trebuie să creăm isterie, este un virus sezonier, favorizat de perioada rece"





În România este, oficial, începând de miercuri, epidemie de gripă, după ce s-au înregistrat 3 săptămâni epidemice consecutiv şi 54 de decese din cauza bolii. Anunţul a fost făcut miercuri dimineaţă de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.













Citește și:

Întredin București în ultimele două-trei săptămâni, cu toate că o mare parte dintre ei nu reprezentau urgențe medicale și puteau fi consultați de medicii de familie, a declarat, pentru HotNews.ro, medicul Cătălin Apostolescu, purtătorul de cuvânt al Institutului "Matei Balș".Medicul admite că,și atrage atenția că. Acești aparținători, deși sănătoși, riscă să contracteze o infecție în orele petrecute pe holul spitalului, printre pacienții bolnavi. "Noi am încercat să limităm și să spunem: intră doar pacientul. Iar la copiii mici intră pacientul cu un singur părinte. Dar noi vorbim, noi auzim", spune medicul Cătălin Apostolescu. El admite că spitalele nu au spațiu și nu au soluții pentru această problemă.care în general necesită și internarea. Ce nu înțelege românul, că e epidemie de gripă, că nu e epidemie de gripă, este că camera de urgență a unui spital are rolul să rezolve urgențele, nu este cameră de consultații de după-amiază sau de noapte sau de weekend. Din păcate, românii așa s-au învățat: mai degrabă se duc la urgență, unde așteaptă 4-6 ore, decât să se ducă la medicul de familie, la care eventual sunt programați", a explicat medicul Cătălin Apostolescu pentru HotNews.ro.Potrivit medicului, "- pacientul, când are o suferință care nu este o urgență, care nu apărut în mod subit, în urma unui accident - se prezintă la medicul de familie. În momentul în care medicul de familie constată că boala este mai gravă, el îl trimite mai departe"."Doctorii sunt ultimii la care se gândește lumea zilele astea. Orice epidemie, așa cum este definită, presupune, într-adevăr, din partea personalului medical un efort deosebit, care trebuie să vadă mult mai mulți pacienți în același interval de timp", încheie medicul Cătălin Apostolescu.(20 în ultima săptămână) și(dintre care 372 în ultima săptămână) s-au înregistrat în România în acest sezon, potrivit celui mai nou bilanț dat publicității de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.acute (gripă clinică, infecții virale ale căilor respiratorii superioare și pneumonii) a fost în ultima săptămână de, cu 53.4% mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeași săptămână a sezonului precedent (87.492) si cu 14.2% mai mare decât în săptămâna anterioară (117.576)."Nu trebuie să creăm isterie, este un virus sezonier, favorizat de perioada rece", a afirmat miercuri dimineață Sorina Pintea. Ministrul Sănătății a subliniat de mai multe ori, în ultimele zile, că "suntem în plin sezon gripal, ca în fiecare an în această perioadă. În fiecare an, în această perioadă are loc o circulație mai intensă a virusului gripal. Eu nu cred că trebuie să facem din asta un caz special", spunea ministrul Sănătății, adăugând că cel mai bun lucru care se poate face în această situație este respectarea recomandărilor specialiștilor în acest caz. Sorina Pintea a subliniat că "nu este o surpriză că în fiecare iarnă avem gripă".Specialiştii Institutului de Sănătate Publică spun că "nu putem afirma, în acest moment, că ne confruntam cu un sezon gripal mai sever faţă de sezonul precedent, ci că s-a înregistrat un număr mai mare de cazuri şi de decese mai devreme faţă de sezonul precedent."