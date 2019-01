Epidemie de gripă declarată oficial în România. Sorina Pintea: "Inspectoratele școlare pot lua decizia suspendării cursurilor în școlile sau clasele unde absenteismul depășește 20%"

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a subliniat că aceste măsuri au fost recomandate public de Ministerul Sănătății încă din data de 17 ianuarie, iar diferența, după declararea epidemiei, este că ele vor trebui respectate.



Refacerea urgentă a stocurilor de antivirale de către spitalele care internează cazuri de infecții respiratorii acute.

Instituirea terapiei antivirale imediat după internare la toți pacienții care prezintă tablou clinic compatibil cu gripa – febra și tuse, respectiv cu gripa severa (SARI) - febra, tuse și dispnee, cu debut în ultimele 10 zile, fără a aștepta rezultatul de laborator!

Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactul pacienților internați: inițial pacienți din același salon și personalul care îi ingrijește, chiar dacă au fost vaccinați cu minimum 2 săptămâni înainte.

Medicul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balş din Capitală, a subliniat, în conferința de presă comună cu ministrul Sănătății, că igiena personala este cea mai importantă, spălatul pe mâini cu apă și săpun și purtarea măștilor fiind esențială: "Unitățile sanitare știu ce au de făcut. Problema este igiena personală - apa și săpunul sunt sfinte, nu dezinfectanții. Nu strămutăm în mână. Este bine să purtăm și masca de protecție. Nu se poartă sub nas, pentru că prin nas veți contamina ce e în jur. Nu uitați că trebuie să ne spălam în nas, atunci când ne spălăm pe față. Ceea ce învățam la grădiniță trebuie să punem acum în practică."





Adrian Streinu Cercel a lansat, de asemenea, un apel ca oamenii să nu meargă cu copiii la mall și în zone agomerate: "Dacă tot vine vacanța și îi scoateți din colectivitate, nu vă mai duceti copiii la mall."







Adriana Pistol, directorul Institutului Național de Sănătate Publică, spune că "Nu putem să estimăm de pe acum cât va dura această perioadă. În momentul în care numărul de cazuri va scădea, vom declara încetarea epidemiei. Ceea ce este particular pentru acest sezon este că gripa a venit mai devreme decât o așteptam, de obicei gripa în România era în perioada februarie-martie. Nu putem spune dacă valul de gripă va dura până în februarie-martie sau se va termina mai devreme, dacă a început mai devreme."





"Nu se pune problema unei carantine, carantina este o măsură pentru situații extreme. Putem spune că trăim o situație normală, cu o circulație intensă a virusului gripal. Carantina este o măsură adoptată extrem de rar și de obicei este decisă de Organizația Mondială a Sănătății", mai spune Adriana Pistol.







Ministrul Sănătății a subliniat de mai multe ori, în ultimele zile, că "suntem în plin sezon gripal, ca în fiecare an în această perioadă. Am avut două săptămâni cu caracter epidemic. Conform specialiștilor, suntem în pragul unei epidemii. În fiecare an, în această perioadă are loc o circulație a virusului gripal. Eu nu cred că trebuie să facem din asta un caz special", spunea ministrul Sănătății, adăugând că cel mai bun lucru care se poate face în această situație este respectarea recomandărilor specialiștilor în acest caz. Sorina Pintea a subliniat că "nu este o surpriză că în fiecare iarnă avem gripă".