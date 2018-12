​DOCUMENT Unul din 3 spitale din România are risc seismic. Lista clădirilor care se pot prăbuși în cazul unui cutremur puternic

Vezi​137 de spitale din România, situate în București și în 15 județe, funcționează în clădiri cu risc seismic, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ca răspuns la o interpelare pe această temă formulată de deputatul PSD Ioan Dârzu. Potrivit documentului, 37 de spitale din România funcționează în clădiri cu risc seismic ridicat (clasa I și a II-a), ceea ce înseamnă pericol iminent de prăbușire în cazul unui cutremur puternic, similar celui din 1977. În România sunt, în total, 375 de spitale publice, potrivit datelor oficiale de pe site-ul Guvernului, ceea ce înseamnă că aproximativ unul din 3 spitale din țara noastră are risc seismic.







Pe lista spitalelor cu risc seismic figurează inclusiv spitale cunoscute din București, precum Spitalul Colțea, Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș, Maternitățile Bucur, Giulești și Filantropia și Spitalul Colentina.





O parte dintre spitalele din România (58) se află în subordinea Ministerului Sănătății (lista poate fi consultată aici) , iar majoritatea se află în subordinea autorităților locale.









Lista spitalelor încadrate în clasa I de risc seismic:













Lista spitalelor încadrate în clasa a II-a de risc seismic:















Lista spitalelor încadrate în clasa a III-a de risc seismic:















Pe listă figurează și numeroase spitale neexpertizate tehnic, despre care nu se știe dacă au risc seismic și, în cazul în care ar avea, în ce clasă de risc seismic s-ar încadra:













1. Spitalul Clinic Colțea din București2. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș, Pavilionul A1 din București3. Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu" din București4. Spitalul Județean de Urgență Brăila (corp B)5. Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani, Secția Boli Infecțioase și Secția Dermato-Venerologie, Secția Obstetrică-Ginecologie, Secția Pediatrie, Secția Darabani, Secția Săveni6. Spitalul Municipal Mangalia7. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" din Iași - Pavilionul administrativ8. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" din Iași - Pavilioanele 1-69. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași - Secția Pașcanu10. Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iași11. Spitalul de Pneumoftiziologie din Bisericani (judetul Neamț)12. Spitalul Orășenesc Panciu1. Maternitatea Bucur din București, corp A și corp B2. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. dr. Panait Sârbu" (Maternitatea Giulești) - pavilion A și B și corp laborator3. Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" din București, corp A,B,C,D și E4. Spitalul Clinic Colentina din București - Secția Medicală A, Boli profesionale, camera de gardă și ambulatoriu5. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular "Foișor" din București - corp A, B și C6. Centrul de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia" din București - corp A, B, C și D7. Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie "Sf. Luca" din București - clădire garaj și atelier tâmplărie8. Spitalul Județean de Urgență Buzău9. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" din Constanța10. Spitalul Clinic Județean din Craiova11. Spitalul Județean de Urgență din Pitești - corpurile A, C, D și E12. Spitalul Județean Giurgiu13. Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași14. Spitalul Penitenciar Poarta Albă - laborator (Județul Constanța)15. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva) din Iași - pavilioanele 3 și 416. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Iași - Secția Clunet17. Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin - Pavilion TBC și Pavilion "Grecescu"18. Spitalul General Căi Ferate Drobeta Turnu Severin19. Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț (Pavilion Interne, Pavilion Oncologie și Pavilion Dermato-Venerice)20. Spitalul Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" din Focșani21. Spitalul Județean de Urgență Vaslui - Pavilion TBC22. Spitalul Municipal din Vaslui23. Spitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" din Bărlad - corp principal și sanatoriu TBC24. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni25. Spitalul N.N. Săveanu Vidra1. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia din București - corp A, B, C și ambulatoriu2. Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos"3. Spitalul Județean de Urgență din Pitești - corpurile B,F,G,H și I4. Spitalul de Pediatrie din Pitești5. Spitalul Municipal din Câmpulung6. Spitalul Municipal din Curtea de Argeș7. Spitalul Județean de Urgență din Brăila - corp A8. Spitalul de Recuperare Brădet9. Spitalul de Pneumoftiziologie din Brăila - pavilionul A,B și C10. Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani, Secția Obstetrică-Ginecologie11. Spitalul de Boli Cronice Smeeni (județul Buzău)12. Spitalul Ecomed Vintilă Vodă (județul Buzău)13. Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Gafencu" din Constanța14. Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol15. Spitalul Orășenesc din Cernavodă16. Spitalul Penitenciar Poarta Albă - secțiile 2 și 317. Spitalul Județean Craiova - clădire policlinică18. Spitalul din Amărăștii de Jos (județul Dolj)19. Spitalul din Dăbuleni20. Spitalul Leamna - pavilion C1 și C2 (județul Dolj)21. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" din Craiova, secția TBC22. Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova23. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva" din Iași - pavilion 2 și 724. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Iași - pavilion 125. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" - corp A26. Spitalul Municipal din Orșova27. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" din Roman28. Spitalul Municipal Caracal - Secția de Psihiatrie29. Spitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman din Bârlad - corp principalLista spitalelor încadrate în clasa a IV-a de risc seismic poate fi consultată în documentul atașat. (Click aici) 1. Spitalul Municipal din Dorohoi2. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat3. Spitalul de Recuperare "Sfântul Gheorghe" din Botoșani4. Spitalul de Pneumoftiziologie din Botoșani5. Spitalul de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Sapoca6. Spitalul Municipal Oltenița7. Spitalul Orășenesc Lehliu-Gară8. Spitalul de Psihiatrie Săpunari9. Secția Clinică de Psihiatrie și Secția de Dermato-Venerologie a Spitalului din Constanța10. Spitalul de Ftiziologie, Secția Pneumologie TBC și Secția TBC osteoarticular din Agigea11. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanța12. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Constanța13. Spitalul Clinic Căi Ferate Port din Constanța14. Spitalul Municipal din Medgidia15. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și și Balneologie Eforie Nord16. Centrul Multifuncțional Băneasa (Camera de gardă)17. Spitalul Județean de Urgență Alexandria - secția Oncologie, recuperare și dermato-venerice, boli infecțioase18. Spitalul de Psihiatrie Poroschia (Județul Teleorman)19. Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci (Teleorman)20. Spitalul Municipal Turnu Măgurele21. Spitalul Caritas Roșiorii de Vede22. Spitalul Orășenesc Zimnicea23. Spitalul Orășenesc Videle24. Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de VedeRomânia ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile alocate sănătății, raportat la Produsul Intern Brut, dar și la cheltuielile cu sănătatea pe cap de locuitor, arată raportul "Health at a Glance: Europe 2018" publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). România alocă sănătății 5,1% din PIB, cel mai mic procent din UE și mai puțin decât țări europene din afara Uniunii, precum Albania (6,8%), Macedonia (6,1%) sau Muntenegru (5,9%).).De asemenea, potrivit raportului "Starea de sănătate în UE. Profilul sănătății în 2017", publicat de Comisia Europeană, România ocupă ultimul loc în UE la cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor, iar sistemul sanitar din România este caracterizat prin finanțare scăzută și utilizarea ineficientă a resurselor publice.