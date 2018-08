Raed Arafat despre moartea bărbatului care a participat la protestul diasporei: "Cel mai probabil, a fost un episod medical separat, care nu are corelare cu ce a fost pe 10 august. Autopsia ne va spune cauza decesului"

"​Cel mai probabil, a fost un episod medical separat, care nu are corelare cu ceea ce a fost pe 10 august", a declarat, marți, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, despre decesul bărbatului din Turnu Măgurele care a participat la protestul din 10 august și a murit, în noaptea de 19 spre 20 august, la Spitalul din Alexandria. Raed Arafat a admis, însă, că "astea sunt datele pe care le am acum", însă cauza exactă a decesului va fi cunoscută în urma autopsiei: "Autopsia poate arăta altceva". Raed Arafat a mai susținut, la audierile de marți din Comisia de Apărare a Camerei Deputaților, care au ca temă violențele din 10 august, că bărbatul a ajuns la spital, cu vârsături, la 4 zile după protest, ceea ce, în opinia sa, arată că "este puțin probabil" ca starea sa să aibă legătură cu substanțele inhalate în Piața Victoriei.





Raed Arafat susține că, în fișele protestatarilor care au cerut în acea seară primul ajutor de la echipajele SMURD aflate în Piața Victoriei, "s-a trecut acolo că au fost expuși gazelor", însă, în cazul bărbatului care a murit câteva zile mai târziu, "s-au trecut epistaxisul și hipertensiunea".





Șeful DSU a mai arătat că după 4 zile de la protest, pacientul, "cunoscut cu probleme cardiace și digestive", s-a simțit rău și a ajuns la Spitalul din Turnu Măgurele, iar ulterior a fost transferat la Spitalul din Alexandria, la Terapie Intensivă, unde "a avut încă un puseu de sângerare și a decedat".





"Faptul că vărsăturile au apărut la 4 zile după arată că este puțin probabil (să existe o legătură cu substanțele inhalate la protest - n.red.)", susține Raed Arafat.





"Corelarea dintre substanțe (de la protest - n.red.) și starea pacientului, la acest moment, nu pot să o găsesc. Autopsia ne va spune cauza decesului. Dacă se găsește o corelare, va fi găsită de medicii care fac autopsia", afirmă Arafat.



"Cel mai probabil, a fost un alt episod medical separat, care nu are corelare cu ceea ce a fost pe 10 august. Ceea ce iese de la autopsie poate să arate altceva, dar astea sunt datele pe care le am acum", a încheiat Raed Arafat.









Dosar penal după moartea bărbatului







Bărbatul în vârstă de 68 de ani din Turnu Măgurele care a murit în noaptea de 19 spre 20 august, la Spitalul din Alexandria, ar fi leșinat după ce a inhalat gaze lacrimogene la mitingul din Piața Victoriei, susțin surse locale, citate de corespondentul Mediafax. Bărbatul ar fi suferit o puternică hemoragie nazală și bucală, iar de atunci starea sa de sănătate s-a înrăutăţit, susțin sursele citate.





Reamintim că poliţiştii din Teleorman au deschis dosar penal după ce reprezentanții Spitalului Județean de Urgență din Alexandria i-au sesizat în legătură cu decesul unui bărbat în vârstă de 68 de ani, care s-a simţit rău după ce a participat la protestul diasporei din 10 august din Piața Victoriei și a murit la spitalul din Alexandria. Cauza decesului bărbatului va fi stabilită cu exactitate în urma efectuării necropsiei. (Pe larg aici).





"Un bărbat în vârstă de 68 de ani, din Turnu Măgurele, ar fi decedat în noaptea de 19 spre 20 august. În această (luni- n.red.) dimineaţă, colegii noştri au deschis un dosar penal. S-a dispus efectuarea necropsiei pentru a se stabili cauza decesului. Cercetările se efectuează sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria", a declarat luni purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Teleorman, Teodora Dragole.





La rândul său, directorul medical al Spitalului Alexandria, Valentina Roibu, a declarat, pentru Mediafax, că reprezentanții unității sanitare au solicitat deschiderea unei anchete pentru a nu exista vreo suspiciune: "Am solicitat Serviciul de Medicină Legală şi Poliţia pentru a ridica orice suspiciune, să vedem ce a fost. Nu am avut de la aparţinători nicio solicitare, iar aparţinătorii nu ne-au declarat nouă nimic."



Medicul Valentina Roibu a precizat că "Pacientul s-a prezentat la camera de gardă a Spitalului Turnu Măgurele, de acolo, cu vărsături, cu sângerare, cu melenă hematemeză, a fost trimis către spitalul nostru. A fost internat în Serviciul de Terapie Intensivă, unde i s-au făcut toate cele, cu tratament maximal, respectând tot protocolul. În data de 19, a prezentat stop cardio-respirator, care nu a răspuns la manevrele de resuscitare şi s-a declarat decesul. Pacientul era într-o stare destul de critică."









Spitalul din Alexandria: Pacientul a fost internat cu hemoragie digestivă şi sindrom anemic sever



Bărbatul în vârstă de 68 de ani din Turnu Măgurele care a murit la Spitalul Județean de Urgență din Alexandria și se simțise rău după ce a participat, pe 10 august, la mitingul diasporei din Piața Victoriei, a ajuns la spitalul din Alexandria prin transfer de la spitalul din Turnu Măgurele, cu "hemoragie digestivă superioară (...) şi sindrom anemic sever", a anunțat luni unitatea medicală, într-un comunicat. El a fost diagnosticat cu ulcere multiple sângerânde şi internat la Terapie Intensivă, "unde a beneficiat de tratament specific pacientului critic", arată reprezentanții spitalului. Cauza decesului bărbatului urmează să fie stabilită în urma efectuării necropsiei.



"La Spitalul Judeţean s-a prezentat în data de 15 august, prin transfer, un pacient de 68 de ani cu hemoragie digestivă superioară exprimată prin malenă şi sindrom anemic sever. Investigaţiile au confirmat diagnosticul de ulcere multiple sângerânde şi a fost internat la Terapie Intensivă unde a beneficiat de tratament specific pacientului critic", a arătat Spitalul Judeţean din Alexandria.



Directorul medical al Spitalului Alexandria, Valentina Roibu, a precizat că reprezentanţii unităţii sanitare au solicitat deschiderea unei anchete, pentru a nu exista vreo suspiciune în acest caz: "Am solicitat Serviciul de Medicină Legală şi Poliţia pentru a ridica orice suspiciune, să vedem ce a fost. Nu am avut de la aparţinători nicio solicitare, iar aparţinătorii nu ne-au declarat nouă nimic."



Directorul medical al spitalului din Alexandria mai spune că starea pacientului era una degradată: "Pacientul s-a prezentat la camera de gardă a Spitalului Turnu Măgurele, de acolo, cu vărsături, cu sângerare, cu melenă hematemeză, a fost trimis către spitalul nostru. A fost internat în Serviciul de Terapie Intensivă, unde i s-au făcut toate cele, cu tratament maximal, respectând tot protocolul. În data de 19, a prezentat stop cardio-respirator, care nu a răspuns la manevrele de resuscitare şi s-a declarat decesul. Pacientul era într-o stare destul de critică."



Spitalul de Urgență din Alexandria anunțase inițial, luni dimineață, că pacientul mort avea 62 de ani. În comunicatul dat publicității luni după-amiază, spitalul arăta că vârsta bărbatului era de 68 de ani.





Departamentul pentru Situații de Urgență: Bărbatul suferea de boli cronice și hipertensiune



Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat, luni, că bărbatul suferea de boli cronice, precum hipertensiune arterială. Potrivit DSU, acesta s-a prezentat, în seara protestului, la una dintre ambulanțele SMURD aflate la fața locului, acuzând epistaxis (o sângerare la nivelul nasului) și a refuzat transportul la spital, sub semnătură, după ce i s-a acordat primul ajutor.



Precizările Departamentului pentru Situații de Urgență:



"Precizare referitoare la pacientul G. I., decedat în cursul nopții de 19 către 20 august 2018 la Spitalul din Alexandria:



În urma informațiilor conținute în documentele de la intervenția echipajelor medicale de urgență și prim ajutor calificat din Piața Victoriei în noaptea de 10 august 2018, s-a constatat că pacientul s-a prezentat la una dintre ambulanțele SMURD aflate la fața locului, acuzând Epistaxis (sângerare la nivelul nasului).



Pacientul a declarat echipajelor de urgență că suferea de boli cronice, precum hipertensiune arterială, iar la momentul examenului clinic, pacientul era conștient, cooperant, cu tensiunea arterială mărită (161/126), și oxigenare în limite normale (97%).



În urma acordării primului ajutor, i s-a propus pacientului transportul la spital, acesta refuzându-l sub semnătură."