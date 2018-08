Spitalul din Alexandria despre bărbatul care a murit după ce a participat la protestul diasporei: Pacientul a fost internat cu hemoragie digestivă şi sindrom anemic sever

Departamentul pentru Situații de Urgență anunțase, anterior, că I.G. suferea de boli cronice, precum hipertensiune arterială. Potrivit DSU, acesta s-a prezentat, în seara protestului, la una dintre ambulanțele SMURD aflate la fața locului, acuzând epistaxis (o sângerare la nivelul nasului) și a refuzat transportul la spital, sub semnătură, după ce i s-a acordat primul ajutor.



Precizările Departamentului pentru Situații de Urgență:



"Precizare referitoare la pacientul G. I., decedat în cursul nopții de 19 către 20 august 2018 la Spitalul din Alexandria:



În urma informațiilor conținute în documentele de la intervenția echipajelor medicale de urgență și prim ajutor calificat din Piața Victoriei în noaptea de 10 august 2018, s-a constatat că pacientul s-a prezentat la una dintre ambulanțele SMURD aflate la fața locului, acuzând Epistaxis (sângerare la nivelul nasului).



Pacientul a declarat echipajelor de urgență că suferea de boli cronice, precum hipertensiune arterială, iar la momentul examenului clinic, pacientul era conștient, cooperant, cu tensiunea arterială mărită (161/126), și oxigenare în limite normale (97%).



În urma acordării primului ajutor, i s-a propus pacientului transportul la spital, acesta refuzându-l sub semnătură."



Reamintim că poliţiştii din Teleorman au deschis dosar penal după ce reprezentanții Spitalului Județean de Urgență din Alexandria i-au sesizat în legătură cu decesul unui bărbat în vârstă de 68 de ani, care s-a simţit rău după ce a participat la protestul diasporei din 10 august din Piața Victoriei și a murit la spitalul din Alexandria. Cauza decesului bărbatului va fi stabilită cu exactitate în urma efectuării necropsiei.Bărbatul ar fi leșinat după ce a inhalat gaze lacrimogene la mitingul din Piața Victoriei, susțin surse locale, citate de corespondentul Mediafax. Bărbatul ar fi suferit o puternică hemoragie nazală și bucală, iar de atunci starea sa de sănătate s-a înrăutăţit, susțin sursele citate."Un bărbat în vârstă de 68 de ani, din Turnu Măgurele, ar fi decedat în noaptea de 19 spre 20 august. În această (luni- n.red.) dimineaţă, colegii noştri au deschis un dosar penal. S-a dispus efectuarea necropsiei pentru a se stabili cauza decesului. Cercetările se efectuează sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Teleorman, Teodora Dragole, citată de Mediafax.La rândul său, directorul medical al Spitalului Alexandria, Valentina Roibu, a declarat, pentru Mediafax, că reprezentanții unității sanitare au solicitat deschiderea unei anchete pentru a nu exista vreo suspiciune: "Am solicitat Serviciul de Medicină Legală şi Poliţia pentru a ridica orice suspiciune, să vedem ce a fost. Nu am avut de la aparţinători nicio solicitare, iar aparţinătorii nu ne-au declarat nouă nimic."Medicul Valentina Roibu a precizat că "Pacientul s-a prezentat la camera de gardă a Spitalului Turnu Măgurele, de acolo, cu vărsături, cu sângerare, cu melenă hematemeză, a fost trimis către spitalul nostru. A fost internat în Serviciul de Terapie Intensivă, unde i s-au făcut toate cele, cu tratament maximal, respectând tot protocolul. În data de 19, a prezentat stop cardio-respirator, care nu a răspuns la manevrele de resuscitare şi s-a declarat decesul. Pacientul era într-o stare destul de critică."