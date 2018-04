Vlad Mixich pe Facebook: "Procedura de transplantare a unui om nu are voie să devină subiect politic"

Un ieșean în vârstă de 37 de ani, beneficiarul primului transplant pulmonar din România



"Vă rog mult... nu faceți asta! Cea mai importantă e sănătatea omului care are astăzi și în săptămânile următoare nevoie de șansă, de mâinile sigure ale medicilor și de condițiile maximale care îi pot fi oferite", subliniază Vlad Mixich.“Trebuie să spun asta, clar și răspicat, chiar dacă-i voi supăra pe mulți și unii nu vor înțelege.NU! Procedura de transplantare a unui om NU are voie să devină subiect politic. Politicienii trebuie să se abțină de la comentarii, indiferent că sunt de la PSD, PNL, USR sau noua mișcare politică RO100/ROÎmpreună. Sper că o vor face, deși tare mă tem că unora nu le va păsa, iar ceilalți nu vor putea cuprinde complexitatea și delicatețea unui astfel de eveniment.Succesul sau insuccesul unei proceduri chirurgicale punctuale NU trebuie să ajungă combustibil politic, nici pre-, nici post-operator.Da, e obligatoriu să vorbim TARE despre corupția sistemului, despre lipsa de reguli, despre cinismul unor medici care-și folosesc poziția pentru a parveni politic sau financiar. Dar avem 11 luni pe an și mii de prilejuri să facem asta.Riscurile unei interventii medicale sunt foarte greu de apreciat și ai nevoie de multă carte, experiență și înțelepciune în spate pentru a o face corect. De multe ori, nici marii medici nu o pot face sau greșesc. Doar în România, țara pricepuților-în-toate, asta se poate.NU, speram să nu trăiesc ziua în care procedura chirurgicală care poate salva/sau nu viața unui om cu nume și prenume să devină muniție politică.E atât de crud, atât de cinic, atât de brutal să arunci în mijlocul iarmarocului politic ața de care astăzi atârnă viața unui pacient care are nume, speranțe, frici... care poate astăzi nu se va mai trezi sau, dimpotrivă, va avea parte de un fel de înviere.Vă rog mult... NU faceți asta!Cea mai importantă e sănătatea omului care are astăzi și în săptămânile următoare nevoie de șansă, de mâinile sigure ale medicilor și de condițiile maximale care îi pot fi oferite.”Primul transplant pulmonar din România a fost efectuat miercuri dimineață la Spitalul Sfânta Maria din București. “Pacientul care a fost supus intervenției se afla de un an pe lista de așteptare a Spitalului Clinic ‘Sfânta Maria’. Pacientul a suportat bine operația extrem de complexă. Se află, conform procedurilor, în monitorizare pe secția de Anestezie și Terapie Intensivă. Vom reveni cu detalii despre evoluția stării de sănătate a pacientului”, a anunțat managerul spitalului, Narcis Copcă.Mugurel Amariţei, un ieșean în vârstă de 37 de ani, diagnosticat în anul 2011 cu multiple afecţiuni pulmonare și care a trăit în ultimii 3 ani conectat la aparatul de oxigen, este beneficiarul primului transplant pulmonar din România , efectuat miercuri dimineață la Spitalul Sfânta Maria din București, potrivit Ziarul de Iași. Pacientul depusese în anul 2015 cerere de finanţare pentru transplant în străinătate, iar Direcţia de Sănătate Publică Iaşi i-a trimis dosarul către trei clinici din afara țării.Clinica AKH din Viena a fost singura care a răspuns, refuzând însă cazul lui Mugurel Amariței deoarece pe lista de aşteptare se mai aflau încă patru pacienţi din România.Mugurel Amariței se afla de un an pe lista de aşteptare a Spitalului Sfânta Maria.