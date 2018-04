Asociația de Transplant Pulmonar despre primul transplant din România: "Îngrijorarea noastră este legată de evoluția pacientului. Cine îl monitorizează? Cine stabilește tratamentul?"

“Am aflat ca nu s-a facut nicio modificare cadrului legal... Se face iarasi "pe genunchi"...Inainte de orice era necesar sa se faca:- centre regionale de evaluare si monitorizare post-transplant;- modificarea legii transplantului pentru eficienta alocarii organelor si pentru transparentizare;- modificarea ordinului 50 prin care pacientii transplantati la Viena pot merge in continuare la controale si tratament.Ingrijorarea noastra majora este in legatura cu evolutia pacientului dupa operatie:Cine il monitorizeaza ? Cine stabileste tratamentul imunosupresor si dozajul ? Daca apar complicatii cum va fi tratat/monitorizat ? ( de ex., eu am stat in terapie 3 saptamani, unde, impreuna cu medicii experimentati de acolo, m-am luptat cu o bacterie cu care probabil m-am dus acolo din tara). Medicii nostrii pneumologi nu au experienta necesara.. cei care s-au pregatit cat de cat la Viena au fost scosi din ecuatie; desi si ei asteapta cadrul legal pentru a aceste centre de monitorizare..Cati pacienti vor fi salvati prin transplant pulmonar anul acesta ? Au un plan ??Deci, asa cum au inceput transplantul pulmonar acum, autoritatile noastre "vor reusi" sa condamne atat potentialii 5 pacienti care pot fi salvati anul acesta la AKH, cat si pacientii transplantati cu complicatii, care nu mai pot merge la monitorizare la Viena. (dau tot exemplul meu: am fost salvat de 2 ori la Viena cu tratamente care nu se fac in tara: in 2015 am facut tratament cu rituximab si in 2016 fotofereza).”Primul transplant de plămân din România a fost efectuat miercuri dimineață la Spitalul Sfânta Maria din București, anunță unitatea medicală, într-un comunicat. “Pacientul care a fost supus intervenției se afla de un an pe lista de așteptare a Spitalului Clinic ‘Sfânta Maria’. Pacientul a suportat bine operația extrem de complexă. Se află, conform procedurilor, în monitorizare pe secția de Anestezie și Terapie Intensivă. Vom reveni cu detalii despre evoluția stării de sănătate a pacientului”, a anunțat managerul spitalului, Narcis Copcă.Spitalul Sf. Maria și managerul acestuia, Narcis Copcă, au intrat în atenția opiniei publice în anul 2016, când un raport al Corpului de Control al ministrului Sănătății realizat în timpul mandatului lui Vlad Voiculescu a arătat nereguli în acreditarea pentru transplantul de plamani a Spitalului Sfânta Maria. Ulterior, Narcis Copca a depus o plângere penală la Parchet împotriva ministrului Sănătății de la acea vreme, Vlad Voiculescu, pe care l-a acuzat că refuză să finanțeze transplanturile de plămân.