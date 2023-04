RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 29 Aprilie 2023, 14:49

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Încercările Kremlinului de a-i prezenta pe copiii elitei rusești ca participanți egali în războiul împotriva Ucrainei alături de soldații obișnuiți au eșuat, cred experții cu care a vorbit The Moscow Times.

Nikolai, fiul lui Dmitri Peskov, în uniformă militară în Piața Roșie din Moscova Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

În schimb, aceste eforturi au stârnit mai multe întrebări decât răspunsuri, au spus aceștia.

Sâmbăta trecută, liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat că Nikolai Peskov, fiul purtătorului de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ar fi fost „până la genunchi în noroi și rahat" pe câmpul de luptă alături de mercenarii săi timp de aproape șase luni.

Dmitri Peskov a confirmat acest lucru pentru presa rusă câteva zile mai târziu, dar nu a oferit alte detalii.

Neconcordanțele din povestea lui Peskov Jr. care s-ar fi alăturat grupului Wagner s-ar putea întoarce împotriva Kremlinului, în timp ce încearcă să motiveze rușii obișnuiți să se înroleze pentru a lupta înaintea unui contraatac ucrainean.

Abbas Gallyamov, un expert independent și fost redactor de discursuri pentru Putin, a declarat că dezvăluirea referitoare la fiul unui înalt oficial de la Kremlin care a luptat în Ucraina nu a fost un accident.

Una dintre principalele nemulțumiri ale rușilor împotriva regimului este tendința acestuia de a transfera consecințele negative ale deciziilor sale asupra publicului, în timp ce oficialii se bucură de beneficii, a declarat Gallyamov pentru The Moscow Times.

„În situație de război, această nedreptate este percepută în mod deosebit de acut, deoarece nu este vorba despre venituri economice, ci despre viața însăși", a spus Gallyamov.

„De aceea, Kremlinul a lansat un proiect în care membrii elitei merg pe front și apar acolo ca „participanți la [operațiunea militară specială]"."

Kremlinul, speriat de contraofensiva ucraineană?

14 luni de război au lăsat forțele Rusiei puternic epuizate, spun experții, iar o contraofensivă ucraineană i-a dat un semnal Moscovei că e nevoie să își întărească efectivele.

În același timp, narațiunea Kremlinului despre război și reclamele privind înrolarea nu au reușit să convingă bărbații ruși să se alăture armatei.

Pentru a crește oportunitățile de a recruta recruți pentru armată, Kremlinul a pregătit discret legi pentru digitalizarea recrutării și mobilizării, care au fost rapid aprobate în Duma de Stat în această lună.

Vestea cp Peskov Jr. ar fi luptat în Ucraina se pare că a făcut parte din eforturile Kremlinului de a stimula înrolarea.

Peskov Junior nu voia să meargă în armată în septembrie

Dar Nikolai Peskov, în vârstă de 33 de ani, care a petrecut mai mulți ani la Londra și care a lucrat ulterior ca corespondent al postului de televiziune pro-Kremlin RT, a fost ținta unei farse telefonice în septembrie, în care părea reticent să se înroleze în armată.

În conversația telefonică transmisă în direct pe YouTube, un asociat al lui Alexei Navalnîi s-a prezentat lui Nikolai Peskov ca recrutor militar.

Peskov Jr. a refuzat cererea interlocutorului de a se prezenta la biroul de recrutare, promițând să „rezolve problema la un alt nivel", făcând probabil aluzie la influentul său tată.

Glumețul l-a sunat, de asemenea, pe Alexei Mishustin, fiul premierului rus Mihail Mishustin, care a spus că studiază la universitate și că „nu are încă dorința de a lupta".

În urma declarației lui Prigojin din această săptămână, Peskov Jr. a declarat tabloidului pro-Kremlin Komsomolskaia Pravda că plănuia deja să se alăture lui Wagner în ziua apelului telefonic glumeț.

„Am simțit că era datoria mea. Nu puteam să stau pe margine și să privesc cum atât prietenii, cât și alți oameni merg acolo", a spus el, susținând că a „realizat o ispravă" și chiar a primit o medalie pentru curaj.

Propagandiștii au luat repede inițiativa

Propagandiștii ruși au sărit rapid să vorbească despre povestea presupusului serviciu militar al lui Peskov Jr.

Șefa RT, Margarita Simonian, a declarat că știa de mult timp despre serviciul lui Peskov Jr. în Wagner, deoarece tatăl său i-a povestit personal despre acest lucru în timpul unei cine amicale, dar a cerut să nu facă publică informația. Dar în declarația sa, ea s-a referit la Peskov Jr. ca fiind „Sasha", a remarcat un jurnalist rus de la BBC.

Iar Vladimir Soloviov, un prezentator al postului de televiziune de stat Rossiya-1, a publicat un interviu cu Peskov Jr. în zona de luptă care ar fi fost filmat iarna, pe front.

„Numele lui a apărut de curând, luptă în Wagner, a devenit foarte faimos. Dar ce altă alegere are? Este nepotul unui mareșal legendar, fiul unui celebru oficial al statului rus. Acesta este Nikolai Dmitrievici Peskov", a declarat Soloviov.

Experții se îndoiesc că Peskov Junior a ajuns pe front

Prigojin susține că fiul lui Peskov a petrecut aproape șase luni luptând în Ucraina ca parte a unui echipaj al unui lansator de rachete, dar a servit sub un alt nume, folosind „documente false" pentru a-și ascunde identitatea.

„El [Dmitri Peskov] a venit la mine spunându-mi: "De ce nu-l luați, ca simplu artilerist". Și tipul a servit ca oricine altcineva. Doar un simplu artilerist, băgat până la genunchi în noroi și rahat, manevrând un Uragan [lansator de rachete]", a declarat Prigojin, adăugând că Peskov Sr. „a avut cândva reputația de a fi un liberal total".

Cu toate acestea, experți independenți au exprimat îndoieli că fiul lui Peskov a ajuns vreodată în prima linie a frontului.

Analistul militar independent și fondatorul Conflict Intelligence Team, Ruslan Leviev, a declarat că sistemele de lansatoare de rachete Uragan sunt în mod normal poziționate la zeci de kilometri distanță de câmpul de luptă.

„Aceste [sisteme] se află suficient de departe de linia frontului (au o rază de tragere de până la 35 de kilometri), riscurile sunt minime și nu înțeleg de ce se menționează 'până la genunchi în noroi'", a scris Leviev pe Twitter.

A vândut mașina în timp ce se afla pe front?

În plus, afirmația privind șederea prelungită a lui Peskov Jr. pe front pare inconsecventă cu faptul că, în toamna și iarna 2022-2023, Tesla Model X pe care o deține a fost surprinsă în mod repetat încălcând limitele de viteză în Moscova, ceea ce a dus la mai multe amenzi.

Iar la 28 martie, în timp ce Peskov Jr. ar fi fost pe front, mașina sa a fost vândută unui bărbat din regiunea Tver din nord-vestul Rusiei, a relatat postul de știri independent Sota.

„Este foarte neîndemânatic făcut. Este clar că au vrut să arate că și copiii elitei sunt implicați în operațiunea [militară]. Dar există întrebări cu privire la modul în care se face, pentru că a trecut mai mult de un an de la începutul războiului. Iar reacțiile la acest lucru sunt neclare", a declarat un fost oficial guvernamental de rang înalt pentru The Moscow Times, sub rezerva anonimatului.

„Dacă ar fi fost făcută în mod curat, ar fi fost eficientă. Dar, din moment ce au existat multe dezvăluiri despre faptul că a fost un fals, iar Peskov Jr. nu a fost de fapt niciodată în Ucraina, efectul real a fost în schimb negativ", a declarat Gallyamov pentru The Moscow Times.

„Poporul rus este obișnuit cu faptul că autoritățile construiesc în mod constant sate Potemkin, așa că, de îndată ce apar dezmințiri rezonabile, oamenii le cred cu ușurință", a spus el.

Urmărește ultimele evoluții din a 430-a zi a războiului din Ucraina LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.