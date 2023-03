RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 30 Martie 2023, 14:25

În jur de 6.000 de mercenari ai grupării Wagner luptă în orașul Bahmut, din estul Ucrainei, în regiunea Donețk, a declarat președintele Statului Major interarme al SUA, generalul Mark Milley, conform The New Voice of Ukraine.

Soldați ucraineni la Bahmut Foto: LIBKOS / AP / Profimedia

„Ei desfășoară operațiuni de luptă în acest moment, în principal în Bahmut", a declarat Milley în fața Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților din SUA, alături de secretarul american al apărării, Lloyd Austin.

„Este vorba probabil de aproximativ 6.000 de mercenari și poate încă 20.000 sau 30.000 de recruți pe care îi primesc, mulți dintre ei provenind din închisori. Ucrainenii le provoacă o mulțime de morți și distrugeri acestor indivizi", a spus Milley.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Grupului de Est al Forțelor Armate Ucrainene, Serhiy Cherevatyi, a declarat că grupul Wagner din Rusia nu este capabil să asigure în mod independent operațiuni ofensive în Bahmut și este nevoit să ceară sprijinul armatei ruse. El a precizat că armata rusă încearcă să captureze Bahmut de nouă luni.

Armata ucraineană continuă lupta pentru Bahmut

Cu toate acestea, armata ucraineană continuă să stabilizeze situația de pe front. Intensitatea asalturilor rusești și a atacurilor de artilerie a scăzut simțitor în mai multe zone, au anunțat reprezentanții armatei. În urmă cu câteva zile au apărut imagini cu tancuri ucrainene care operează în orașul Bahmut, aflat în prima linie a frontului, ceea ce întărește afirmațiile unor experți militari potrivit cărora, forțele de invazie rusești duc lipsă de armament antitanc.

Unii comentatori militari au afirmat că aceste semne indică faptul că „ofensiva de iarnă" rusă a atins „punctul culminant" - punctul în care partea atacatoare nu mai are resursele sau forța de a continua atacul. Experții militari, atât ucraineni, cât și străini, au declarat că ofensiva de primăvară ar putea fi decisivă în determinarea rezultatului războiului.

Miercuri dimineață, ministerul britanic al apărării a spus că luptele continuă în Bahmut, dar atacurile rusești sunt încă la un nivel redus față de ultimele săptămâni.

„Una dintre principalele realizări ale recentelor operațiuni ucrainene a fost probabil respingerea luptătorilor ruși din Grupul Wagner de pe ruta 0506. Acest drum de țară minor a devenit o linie de aprovizionare critică pentru apărătorii ucraineni. Anterior, Wagner se afla la câteva sute de metri de acest traseu”, au afirmat experții militari britanici.

