Rusia l-a numit oficial pe generalul-locotenent Andrei Mordvicev în funcția de comandant al Districtului Militar Central, înlocuindu-l pe generalul-colonel Alexander Lapin, a anunțat vineri agenția de presă RBC, citată de Reuters.

Liderul cecen Ramzan Kadîrov și generalul-locotenent Andrei Mordvicev (dr.) în Mariupol în martie 2022 Foto: Press Office of the Head of the / TASS / Profimedia