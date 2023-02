Rușii au încercat o ofensivă în zona Vuhledar, dar ar fi suferit o lovitură puternică: Au pierdut probabil zeci de vehicule blindate și tancuri în timpul unui atac eșuat. Din dronă, ucrainenii au urmărit desfășurarea ostilităților și apoi i-au luat la țintă cu grenade pe cei care au scăpat exploziilor inițiale.

În apropierea oraşului Vuhledar, aflat sub controlul armatei ucrainene şi situat la o intersecție strategică între liniile frontului de est şi de sud, s-au înregistrat unele dintre cele mai sângeroase lupte ale războiului, în timp ce trupele ruse îşi continuă asaltul pe frontul din estul Ucrainei, potrivit Ministerului Britanic al Apărării.

„Trupele ruse probabil au fugit şi au abandonat cel puţin 30 de vehicule blindate în mare parte intacte, într-un singur incident, după un asalt eşuat", afirmă Ministerul britanic al Apărării.

Pe rețelele de socializare circulă numeroase clipuri video cu tancuri și blindate care explodează, cel mai probabil după ce trec peste mine puse de ucraineni. În explozii sunt prinși și militarii care atacau pe jos.

