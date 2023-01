RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 04 Ianuarie 2023, 17:38

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Generalul Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, susține că Kievul plănuiește o nouă ofensivă împotriva forțelor ruse în primăvară și că invadatorii vor avea parte de o lună „fierbinte” în acest anotimp, relatează The New Voice of Ukraine.

Generalul-maior Kirilo Budanov, șeful Serviciului de informații al apărării din Ucraina Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Budanov a declarat că se așteaptă ca luptele să se încingă cel mai mult în luna martie, susținând că Ucraina face planuri pentru o ofensivă militară în primăvară.

„Aceasta va fi perioada când vom asista la eliberarea mai multor teritorii și vom provoca și mai multe înfrângeri finale Federației Ruse. Acest lucru se va întâmpla în întreaga Ucraină, din Crimeea în Donbas”, a declarat el în cadrul unui interviu publicat de ABC News miercuri.

„Obiectivul nostru, pe care îl vom atinge, este întoarcerea la granițele din 1991, recunoscute de toate țările comunității și de dreptul internațional”, a mai afirmat acesta, reiterând afirmații făcute în acest sens în ultimele luni de președintele Volodimir Zelenski.

Ca întotdeauna, orice declarații publice privind eventuale ofensive militare trebuie privite cu scepticism, factorul surpriză fiind cel care a ajutat forțele ucrainene să obțină o victorie zdrobitoare în timpul ofensivei din Harkov în luna septembrie.

Generalul ucrainean spune că Rusia „a ajuns de râsul lumii”

Budanov a vorbit în interviu și despre viitorul Rusiei, afirmând că există mai multe scenarii plauzibile în contextul în care regimul lui Vladimir Putin „a ajuns de râsul întregii lumi”.

„Rusia nu mai este o amenințare pentru lume, doar un basm”, a mai spus generalul ucrainean, adăugând însă că singura problemă care rămâne este arsenalul nuclear al Moscovei „în mâinile unui regim scăpat de sub control”.

„O țară teroristă care vântură bâta nucleară către toată lumea și vituperează amenințări nu este un regim care are dreptul etic sau politic să controleze arme de distrugere în masă”, a afirmat acesta.

Comentariile lui Budanov vin după ce săptămâna trecută acesta a declarat într-un interviu acordat jurnaliștilor de la BBC că momentan situația de pe front stagnează și că „nu s-a dezvoltat deloc” în ultimele luni în contexul luptelor intense duse în jurul orașului Bahmut din Donețk.

În altă parte a frontului, trupele rusești par să fie în defensivă, iar ritmul operațiunilor terestre ucrainene de-a lungul întregii linii de front de 1.000 de kilometri a încetinit odată cu debutul iernii.

