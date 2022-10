RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 06 Octombrie 2022, 09:59

Rusia este în criză de mult timp, iar întreținerea armelor nucleare necesită fonduri mari, reînnoiri și testări periodice. Prin urmare, există suspiciuni că potențialul nuclear rusesc este, de fapt, un mit similar celui referitor la forțele armate ale Rusiei - consideră colonelul ucrainean Viktor Kevliuk, expert în cadrul Centrului pentru Strategii de Apărare de la Kiev, citat de Rador.

Siloz nuclear rusesc Foto: Kazak Sergei / TASS / Profimedia Images

Într-un interviu acordat ageniţei RBC-Ucraina, expertul a amintit de acordul încheiat la începutul anilor '90 între Rusia și Statele Unite (Programul Megatons to Megawatts, n.r.). Atunci, Federația Rusă s-a angajat să renunţe la o parte semnificativă a potențialului său nuclear, iar Statele Unite să cumpere uraniu slab îmbogăţit pentru a-l transforma ulterior în combustibil pentru centralele sale nucleare.

"Oare mai există în Rusia arme nucleare în stare bună de funcționare și gata de utilizare? Există opinii potrivit cărora tot ce a fost mai mult sau mai puţin pregătit pentru luptă a fost cumpărat, adus într-o stare de siguranță și este folosit pentru a genera electricitate..." - a explicat Kevliuk.

De asemenea, potrivit expertului militar ucrainean, întreținerea armelor nucleare necesită mulți bani. Racheta rusească "Satana", de exemplu, fabricată în Dnipro (Ucraina), din 2012, a rămas fără servicii de mentenanţă de calitate.

"Nu există certitudinea că acestea mai pot zbura undeva... Există suspiciuni că potențialul nuclear rusesc este un mit la fel ca în cazul forțelor lor armate. Adică există mult mai multe întrebări decât răspunsuri" - a subliniat expertul.

În plus, Kevliuk a remarcat că, după prăbușirea URSS, Rusia a reușit să implementeze doar câteva proiecte nucleare militare - Topol, Iars și submarinele Sineva și Bulava.

„Restul - prezentări frumoase, multă discuție și PR, dar nimeni nu a văzut vreun exemplar real care să poată demonstra ceva pe câmpul de luptă" - a adăugat Viktor Kevliuk

Amele nucleare tactice

Opțiunea care vorbește despre o posibilă utilizare a armelor nucleare în Ucraina a căpătat putere în ultimele zile. Putin "face fanfaronadă chiar acum", a declarat Iuri Fiodorov, un analist militar din Praga, pentru Reuters.

„Nu am văzut niciun indiciu sau activitate care să ne facă să credem că este în afara normalului. Nu am văzut o activitate care să iasă din sfera obișnuită pentru genul de activități desfășurate de aceste elemente ale forțelor strategice ale rușilor", a declarat reporterilor oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului.

"Dar ce se va întâmpla peste o săptămână sau o lună este greu de spus, când înțelege că războiul este pierdut", mai spune el.

Racheta balistica intercontinentala la o parada din Piata Rosie, Moscova Foto: Yuri Kadobnov / AFP / Profimedia Images

Deși niciun oficial rus nu a vorbit despre posibilitatea utilizării armelor nucleare, Kremlinul ar avea mai multe opțiuni pe masă, precum aruncarea de arme nucleare tactice din avioane sau tragerea cu rachete de pe uscat, nave sau submarine.

Armele nucleare tactice sunt cele folosite pe câmpul de luptă într-un scop "tactic" și nu au potențialul distructiv al bombelor nucleare mari capabile să distrugă orașe întregi și să cufunde lumea într-un scenariu de coșmar apocaliptic.

Câte arme nucleare are Rusia?

Rusia este cea mai mare putere nucleară din lume în funcție de numărul de focoase nucleare: are 5.977 de focoase nucleare, în timp ce Statele Unite au 5.428, potrivit Federației Oamenilor de Știință Americani (Federation of American Scientists).

Aceste cifre includ focoasele depozitate și cele casate, dar atât Moscova, cât și Washingtonul au suficientă putere de foc pentru a distruge lumea de mai multe ori.

Rusia are 1.458 de focoase nucleare strategice desfășurate - sau pregătite să tragă -, iar Statele Unite au 1.389 de focoase desfășurate, potrivit celor mai recente date declarate public. Aceste focoase se află pe rachete balistice intercontinentale, rachete balistice pe submarine și bombardiere strategice.

În ceea ce privește armele nucleare tactice, Rusia are un număr de aproximativ 10 ori mai mare decât cel al Statelor Unite. Aproximativ jumătate din cele 200 de arme nucleare tactice americane sunt desfășurate în baze din Europa.

Armele nucleare tactice americane au randamente reglabile de la 0,3 la 170 de kilotone (bomba atomică lansată asupra Hiroshimei a fost echivalentă cu aproximativ 15 kilotone de dinamită).