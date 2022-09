„Rezistența armata în viitor” Luni, 05 Septembrie 2022, 21:45

Ionut Baias • HotNews.ro

Mihail Hodorkovski, omul de afaceri rus aflat în exil, i-a îndemnat pe rușii aflați încă în țară să lanseze un val de "sabotaj" împotriva structurilor de stat, cu scopul de a împiedica războiul lui Vladimir Putin în Ucraina și de a-i destabiliza guvernul, scrie The Guardian.

Mihail Hodorkovski Foto: Agerpres

Hodorkovski, care a petrecut un deceniu în închisoare între 2003 și 2013 și care în prezent locuiește la Londra, a declarat că invazia lui Putin a schimbat complet agenda opoziției politice din Rusia și a afirmat că "rezistența armată" ar putea juca un rol la un moment dat în viitor.

"Trebuie să le explicăm oamenilor ce pot face, să îi convingem că ar trebui să o facă și, de asemenea, să îi ajutăm pe oameni dacă, ca urmare, ajung într-o situație periculoasă", a declarat Hodorkovski pentru The Guardian.

El a spus că acțiunile potențiale ar trebui să depindă de toleranța la risc a fiecărei persoane și ar putea varia de la pictarea de graffiti anti-război pe străzi până la sabotarea livrărilor feroviare legate de război sau incendierea birourilor de recrutare.

"Dar suntem foarte clar împotriva metodelor teroriste care dăunează oamenilor neînarmați", a spus el, criticând uciderea lui Dariei Dugina, fiica unui ideolog imperialist rus, luna trecută, care a fost revendicată fără nicio dovadă de un grup de partizani ruși necunoscut până acum.

Hodorkovski a vorbit în primul său interviu despre noua sa carte, The Russia Conundrum, care va fi lansată la sfârșitul acestei săptămâni. În parte memorii și în parte analiză a anilor de mandat ai lui Putin, cartea prezintă un model pentru statele occidentale cu privire la modul în care trebuie să se comporte cu Moscova.

Hodorkovski are una dintre cele mai remarcabile povești personale din Rusia post-sovietică, ridicându-se de la începuturile economice în Liga Tineretului Comunist în timpul reformelor lui Mihail Gorbaciov de la sfârșitul anilor 1980 și devenind cel mai bogat om de afaceri din Rusia prin președinția companiei petroliere Yukos.

În carte, Hodorkovski descrie primele sale întâlniri cu Putin, de la care a plecat convins că noul președinte rus era un aliat ideologic. "Tehnica lui este să se uite la tine și să oglindească ceea ce spui... Este un cameleon care îi lasă pe toți să creadă că este de partea lor", scrie el.

Privind înapoi, el recunoaște că l-a interpretat complet greșit pe Putin. "Nu am fost suficient de ager pentru a-l vedea. El are acea abilitate profesională a KGB-ului de a se adapta la interlocutorul său, dar are și un talent personal pentru asta ... Pe atunci, nu se simțea stabil în poziția sa și nu voia să-și creeze dușmani care să se unească împotriva lui. Bineînțeles că nu a avut niciodată opinii liberale", spune el.

