Generalul Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații al armatei ucrainene, afirmă că soarta războiului se întoarce împotriva Rusiei și că a venit „vremea răzbunării”, relatează The New Voice of Ukraine.

Generalul Kirilo Budanov Foto: president.gov.ua

Budanov afirmă de asemenea că rușii au început să își dea seama că armata lor nu este atât de puternică pe cât credeau și că încep să realizeze că nu vor putea păstra controlul asupra teritoriilor ucrainene cucerite.

„A venit vremea răzbunării”, a mai spus el, adăugând că armata rusă „nu este a doua cea mai bună din lume, nici măcar a patra”.

„Soarta războiului se întoarce împotriva lor”, a subliniat el.

Comentariile sale vin în contextul în care armata ucraineană a anunțat joi după-masa că a lovit din nou podul Antonovskiy de peste Nipru, vital pentru aprovizionarea forțelor rusești din regiunea Herson aflată în sudul Ucrainei.

Tot joi, președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care mărește cu 137.000 numărul de cadre militare ale forțelor armate ruse acesta urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie.

Kirilo Budanov spune că apărarea rușilor din Crimeea „nu prea funcționează”

În urmă cu o zi șeful spionajului militar al Ucrainei afirma că ofensiva militară a Rusiei încetinește din cauza oboselii morale și fizice în rândul soldaților și a bazei de resurse „epuizate” a Moscovei.

Într-unul dintre cele mai clare comentarii făcute până acum de un oficial ucrainean privind rolul forțelor armate ale Kievului în exploziile din Crimeea, el a afirmat că sistemele rusești de apărare antiaeriană din peninsula anexată ilegal în 2014 de către Rusia „nu prea funcționează”

„Crimeea... este apărată de cele mai bune sisteme de apărare antiaeriană ale Rusiei. Nu prea funcționează și nu sunt capabili să apere teritoriul capturat de la Ucraina”, a declarat generalul ucrainean.

Kirilo Budanov este cel care avertiza pe 13 mai, cu mai bine de o lună și jumătate înainte ca rușii să își anunțe retragerea de pe Insula Șerpilor, că Ucraina nu va renunța niciodată la aceasta și că va lupta pentru ea „cât de mult timp este nevoie”.

Serviciul de Securitate al Ucrainei, principala agenție de informații a Kievului, anunța pe 8 august că a dejucat o tentativă de asasinare a lui Budanov.

