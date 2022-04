RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 26 Aprilie 2022, 22:43

Ionut Baias • HotNews.ro

Grupul rus Gazprom va suspenda livrările de gaze către Bulgaria începând de miercuri, a anunțat marți seară guvernul, invocând refuzul său de a se conforma noilor cerințe ale furnizorului, potrivit AFP.

Rusia si Bulgaria Foto: pixabay.com

"Astăzi, Bulgargas EAD a primit notificarea că livrările Gazprom Export vor fi suspendate începând cu 27 aprilie 2022", a precizat Ministerul Economiei într-un comunicat, în condițiile în care țara balcanică este puternic dependentă de gazul rusesc.

A fost oprită și livrarea de gaze în Polonia

Livrările de gaze rusești în temeiul contractului Yamal către Polonia au fost oprite, au informat postul privat de teleciziune Polsat News și site-ul Onet.pl, citând surse anonime, scrie Reuters.

PGNiG SA PGN.WA, care cumpără gaz de la Gazprom GAZP.MM în baza unui contract pe termen lung care expiră anul acesta, a refuzat să comenteze.

Fluxurile fizice de gaze prin conducta Yamal-Europe din Belarus până în Polonia au fost la zero kilowați-oră (kWh) la 16:00 CET (1400 GMT), în scădere de la 52.634.785 kWh/zi la primele ore ale zilei de marți, potrivit datelor European Network of Transmission System Operators for Gas.

Polonia a declarat în repetate rânduri că nu va fi de acord cu cererea Rusiei de a plăti în ruble gazul pe care îl cumpără de la Gazprom, conform noilor reguli anunțate de Rusia luna trecută.