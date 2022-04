INTERNATIONAL Marți, 26 Aprilie 2022, 18:54

HotNews.ro

Livrările de gaze rusești în temeiul contractului Yamal către Polonia au fost oprite, au informat postul privat de teleciziune Polsat News și site-ul Onet.pl, citând surse anonime, scrie Reuters.

Conducta Yamal Foto: Gazprom

PGNiG SA PGN.WA, care cumpără gaz de la Gazprom GAZP.MM în baza unui contract pe termen lung care expiră anul acesta, a refuzat să comenteze.

Fluxurile fizice de gaze prin conducta Yamal-Europe din Belarus până în Polonia au fost la zero kilowați-oră (kWh) la 16:00 CET (1400 GMT), în scădere de la 52.634.785 kWh/zi la primele ore ale zilei de marți, potrivit datelor European Network of Transmission System Operators for Gas.

Polonia a declarat în repetate rânduri că nu va fi de acord cu cererea Rusiei de a plăti în ruble gazul pe care îl cumpără de la Gazprom, conform noilor reguli anunțate de Rusia luna trecută.

Moscova a avertizat Europa că riscă să fie tăiată aprovizionarea cu gaz dacă nu plătește în ruble. În martie, a emis un decret prin care propunea cumpărătorilor de energie să deschidă conturi la Gazprombank pentru a efectua plăți în euro sau dolari, care vor fi apoi convertite în ruble.

Comisia Europeană a spus că companiile ar trebui să plătească în continuare moneda convenită în contractele lor cu Gazprom - din care 97% sunt în euro sau dolari.

Marți mai devreme, Polonia a anunțat o listă cu 50 de oligarhi și companii ruse, inclusiv Gazprom, care vor fi supuse sancțiunilor în temeiul unei legi adoptate la începutul acestei luni care le permite înghețarea activelor. Legea este separată de sancțiunile impuse în comun de țările UE.