Vineri, 04 Martie 2022

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Ucrainenii cu părinți ce trăiesc în Rusia povestesc îndurerați cum aceștia nu îi cred când le relatează despre bombardamentele și războiul din Ucraina, preferând să asculte propaganda difuzată de canalele mass-media ale Kremlinului, relatează BBC.

Oleksandra Foto: Facebook

Oleksandra și cei 4 câini pe care i-a salvat se adăpostec în baia apartamentului ei din Harkiv, unul dintre cele mai puternic bombardate orașe ucrainene și unul dintre primele centre urbane în care forțele armate rusești au început să atace ținte civile.

„Când am auzit prima dată explozii am fugit din casă să îmi iau câinii din anexa de afară. Oamenii intrau în panică, își abandonau mașinile. Am fost atât de speriată”, relatează tânăra în vârstă de 25 de ani.

Ea spune că vorbește constant la telefon cu mama ei, o rezidentă a Moscovei, de când a început invazia rusească în Ucraina dar că, în pofida faptului că îi trimite videoclipuri cu bombardamentele din Harkiv, nu o poate convinge cu privire la pericolul în care se află.

„Nu am vrut să îmi speriu părinții dar am început să le spun direct că civili și copii mor. Dar chiar și așa mi-au spus să nu îmi fac griji, că probabil aceste lucruri se întâmplă doar din greșeală, că armata Rusiei nu ar ataca niciodată civili. Că ucrainenii își omor propriul popor”, povestea ea.

Nu este un lucru neobișnuit ca ucrainenii să aibă membri ai familiei care locuiesc în Rusia. Însă pentru unii ca Oleksandra este șocant să nu fie crezuți de propriile rude când le povestesc despre conflict.

Tânăra spune că mama ei doar îi repetă ce aude la posturile TV din Rusia.

„M-a speriat cu adevărat când mama mea a citat exact ce se spune la televiziunile din Rusia. Ele pur și simplu spală oamenii pe creier. Iar oamenii au încredere în ele. Părinții mei înțeleg că unele acțiuni militare au loc aici dar spun 'rușii au venit să vă elibereze. Nu vor distruge nimic, nu se vor atinge de voi. Ei atacă doar baze militare'”, povestește Oleksandra.

Pervîi Canal (FOTO: Screenshot)

În Rusia nu mai există televiziuni independente

Televiziunile ruse nu menționează nimic despre bombardamentele puternice îndreptate împotriva populației civile, repetând doar discursul oficial al armatei ruse despre „armele de mare precizie” care distrug ținte militare din Ucraina.

​De la începutul invaziei lui Putin în Ucraina, posturile tv rusești (care pot fi vizionate și în Republica Moldova) folosesc o terminologie specifică. Practic, cuvântul „război” este interzis și înlocuit cu „operaţiunea militară specială de eliberare”.

De asemenea, de fiecare dată în buletinele de ştiri sunt menţionate pretinsele scopuri ale acţiunilor armatei ruse pe teritoriul Ucrainei. Este şi cazul cunoscutului post rusesc „Pervîi Canal”, de asemenea, retransmis în Republica Moldova: „Acum să vorbim despre operaţiunea militară specială pentru apărarea republicilor Doneţk şi Lugansk”.

„Aceasta este desfăşurată de forţele militare ruse, după ordinul comandantului suprem. Încă un scop este demilitarizare şi denazificarea Ucrainei”, afirma unul dintre prezentatorii săi marțea aceasta.

Televiziunile din Rusia nu au difuzat nicio știre despre sutele de ruși care au protestat împotriva războiului și au fost arestați de forțele de ordine.

Știrea despre reținerea Yelenei Osipova, o activistă în vârstă despre care se spune că ar fi supraviețuit infamului asediu de la Leningrad, în timp ce protesta la Sankt Petersburg a făcut înconjorul presei internaționale. Însă pentru televiziunile din Rusia ea nu a fost de interes.

TV Rain (Dojdi TV în rusă), ultimul post TV independent din Rusia, și-a încetat joi transmisiunea după ce a fost interzis de Procuratura Generală a Federației Ruse pe motiv că ar fi difuzat „îndemnuri la activitate extremistă și la violență”.

Blocuri bombardate de ruși (FOTO: Twitter)

„Mama mea mi-a frânt inima”

Părinții Anastasiei, o corespondentă a BBC din Kiev, locuiesc într-un sat aflat la 20 de kilometri depărtare de Republica Populară Donețk, una dintre cele două regiuni separatiste din estul Ucrainei pe care președintele Vladimir Putin le-a folosit drept pretext pentru a-și lansa invazia.

Satul încă este sub controlul Ucrainei dar televiziunile de stat rusești sunt mereu la casa părinților Anastasei. Ei și-au reglat chiar ceasurile după ora de la Moscova în semn de nostalgie față de trecutul sovietic.

Așa că, atunci când sirenele au început să sune în Kiev pe 24 februarie, Anastasia și-a sunat imediat părinții, anticipând cum vor reacționa.

„Mama mea a fost prima persoană pe care am sunat-o când am sărit din pat dezorientată la ora 5 dimineața. Ea a fost surprinsă că am sunat-o și a părut foarte calmă, aproape degajată. Mai târziu am sunat-o din nou. I-am spus că sunt speriată”, relatează Anastasia.

„Ea mi-a spus 'Nu-ți fă griji. Ei (rușii) nu vor bombarda niciodată Kievul'”, continuă jurnalista, adăugând că atunci când i-a spus mamei sale că acest lucru se întâmplă deja și că există victime printre civili, ea i-a răspuns râzând că:

„Dar asta a trebuit să facem când Ucraina a atacat Donbasul!”.

„Pentru un moment nu am putut să respir. Să o aud pe mama mea spunând asta cu atâta cruzime mi-a frânt inima”, spune Anastasia.

Urmărește ultimele evoluții ale războiului din Ucraina pe HOTNEWS.RO.