"Eu nu am niciun acord! Nici cu PNL. Am un singur acord cu colegii mei din PSD, deoarece sunt preşedintele. Nu am făcut acord cu nimeni, nu a făcut nimeni niciun acord. Eu v-am spus că PSD va avea candidaţi, de obicei a avut în fiecare localitate. Nu e acord nici pentru primărie, nici pentru consiliul judeţean, nici pe Lună, nici pe NATO. Nu e niciun acord cu nimeni!", a răspuns Ciolacu.