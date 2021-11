Cine va fi propunerea de premier? PNL-PSD-UMR reiau negocierile azi de la ora 12

Desființarea SIIJ. Cum se face și ce se pune în loc

Din culisele negocierilor / Cum va arăta Guvernul PNL-PSD-UDMR / Ce nume de miniștri se pregătesc în PNL și PSD

Sâmbătă, ăn spatele ușilor închise liderii PSD, PNL și UDMR au trasat în linii mari, sâmbătă, împărțirea portofolilor din viitorul Guvern . Potrivit surselor HotNews.ro dacă vor da premierul, liberalii avea doar opt portofolii în timp ce social-democrații vor primi 10 ministere iar UDMR - trei. La negocierile cu scandal liberalii nu au reușit să obțină niciun minister cu bani - Dezvoltarea sau Transporturilor - așa cum își doreau. Potrivit surselor citate, toate cele trei formațiuni politice au deja pretendenții pentru portofoliile mult disputate din Guvern.





La discuții s-a decis suplimentarea portofoliilor din Guvern cu trei, astfel în loc de 18 ministere cîte sunt în prezent, noul Executiv va avea 21 în total. PNL a cedat ministerul Transporturilor și ministerul Finanțelor.





Pe ministerele cheie s-a bătut deja palma iar liberalii au deja doritori pentru aceste portofolii.





Ce se știe până acum:

PNL

Justiţie - Alina Gorghiu

Interne - Lucian Bode

Educație - Sorin Cîmpeanu

Energie - Virgil Popescu

Externe - Bogdan Aurescu

Fondurile Europene - Marcel Boloș / Cristian Bușoi

Digitalizare - Raluca Turcan

IMM și Turism - Robert Sighiartău

Social-democrații vor prelua ministere puternice ca: Finanțele, Transporturile și Munca. În interiorul PSD au fost vehiculate o serie de lideri doritori de a prelua ministerele obținute la negocieri.





Ce se știe până acum:

PSD

Secretariatul General al Guvernului - Mihai Busoic ??? (actualul președinte al Curții de Conturi)

Finanțelor - Adrian Câciu/ Leonardo Badea

Transporturi - Sorin Grindeanu

Munca - Marius Budăi

Sănătatea - Alexandru Rafila

Apărarea - Vasile Dîncu

Agricultura - Adrian Chesnoiu

Economie - Radu Popa

Cultură - Lucian Romașcanu

Tineret Familie - Gabriela Firea

Președintele UDMR, Kelemen Hunor a anunțat la finalul negocierilor Că Uniunea își păstrează cele trei ministere pe care le are și în acest moment.

Dezvoltare - Cseke Attila

Mediu - Tancsoz Barna

Sport - Eduard Novak

De asemenea, liderii celor trei formațiuni au convenit asupra sistemului prin rotație. Astfel, în cazul în care PNL va avea premierul, atunci PSD va primi 10 ministere, în timp ce PNL - 8 şi UDMR, 3. După un an și jumătate PSD va prelua şefia Guvernului și ăși va schimba numărul de portofolii. Astfel sub un premier PSD, PNL va avea 10 portofolii, PSD-8 și UDMR-3. Rotaţia premierilor, stabilită prin acordul politic, se va face la 1 iulie 2023.





De precizat ar fi că marele absent de la negocierile a fost președintele PNL, Florin Cîțu iar delegația PNL a fost condusă de Nicolae Ciucă.





pentru poziția de premier, a declarat sâmbătă seara, la finalul negocierilor cu PSD și UDMR, că s-a finalizat programul de guvernare și acordul politic în proporție de 99%. Ciucă spune că s-a luat și decizia desființării până la 31 martie a Secției SIIJ care va fi înlocuită însă de o altă structură., spune că Ministerele Dezvoltării, Mediului și Sportului rămân la formațiunea pe care o reprezintă.spune că dacă partidul său are primul-ministru, se egalizează numărul de ministere, iar dacă va veni PNL cu premierul, atunci PSD are mai multe ministere.Nicolae Ciucă a anunțat sâmbătă seara că s-a luat decizia desființării Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) , până în 31 martie.Stelian Ion a reacționat pe Facebook acuzând „monstruoasa coaliție PNL-PSD-UDMR” că „nu vrea să desființeze SIIJ” propunând în fapt o altă structură.„Am spus că prin lege se va desfiinţa SIIJ-ul şi atribuţiile şi competenţele trebuie date la o structură, mai mult nu am discutat”, a afirmat Kelemen Hunor.