Azi ​încep negocierile PNL - PSD - UDMR pentru formarea noii majorităţi

Luni seara, Biroul Politic Naţional al PNL a decis cu majoritate absolută de voturi începerea negocierilor cu PSD pentru coagularea unei majorităţi care "să asigure României stabilitatea necesară pentru a fi depăşită criza politică şi sanitară". "A rămâne la guvernare nu e un scop în sine pentru PNL, ci este o necesitate pentru ducerea la îndeplinire a tuturor obiectivelor asumate în programul de guvernare. Negocierile vor avea loc începând de mâine, cu o fişă de parcurs clară, legată de obiectivele din programul de guvernare al PNL", au informat liberalii.PNL a precizat că sunt câteva principii pe care le va susţine, nefiind negociabile: formarea unei majorităţi în jurul formaţiunii, cu premier liberal, PNRR - un proiect naţional, asumat de România şi aprobat de Comisia Europeană, stabilitatea macroeconomică a României, cu respectarea traiectoriei deficitului bugetar asumat faţă de CE, nicio taxă mărită, iar statul va fi un partener onest al mediului de afaceri, continuarea reformelor pe tema salarizării, a pensiilor, precum şi reforma administrativă, realizarea reformelor asumate pe tema justiţiei şi închiderea MCV, reforma statului şi menţinerea parcursului european şi euroatlantic şi a Parteneriatului strategic cu SUA.Liberalii au mai spus că orice majoritate va trebui să respecte parteneriatul PNL cu preşedintele Klaus Iohannis. "Respectarea parteneriatului cu preşedintele României este o solicitare absolut necesară pentru ca aceste discuţii să poată avea rezultate concrete", au subliniat liberalii.Anterior, în cursul zilei de luni, şi Consiliul Politic Naţional al PSD a decis începerea negocierilor cu PNL, UDMR şi minorităţi pentru alcătuirea unui guvern."Vor fi patru echipe de negociere, o echipă la nivel politic din care va face parte preşedintele partidului, cei doi prim-vicepreşedinţi, preşedintele Consiliului Naţional, secretarul general al partidului şi vicepreşedintele Mihai Tudose, o echipă care va lucra pe un acord politic, coordonată de secretarul general al PSD, Paul Stănescu, o echipă care va lucra pe programul de guvernare, coordonată de mine şi o echipă pentru revizuirea Constituţiei, coordonată de senatorul PSD Robert Cazanciuc", a afirmat prim-vicepreşedintele social-democrat Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă, la sediul PSD.El a adăugat că PSD este deschis să negocieze "pentru urgenta rezolvare a problemelor românilor", iar în şedinţa CPN toate discuţiile s-au concentrat pe priorităţile de guvernare şi nu au fost discuţii despre funcţiile politice."O să vă spun câteva dintre măsurile pe care PSD le vede pe termen scurt. Pentru gestionarea pandemiei - testare extinsă şi vaccinare, restabilirea încrederii în autorităţi prin aducerea de urgenţă în prima linie a specialiştilor în sănătate, măsuri legislative pentru combaterea pandemiei, susţinerea campaniei de vaccinare printr-o abordare onestă faţă de populaţie. Calupul legat de măsurile pentru preţurile la utilităţi - plafonarea preţurilor, compensarea facturilor la energie electrică şi gaz pentru consumatorii casnici, dar şi pentru IMM-uri (...), asigurarea subvenţiei la gigacalorie la un nivel echilibrat, astfel încât să se asigure aceeaşi pondere în factura finală cu cea avută în decembrie 2020", a arătat acesta.În domeniul Educaţiei, Grindeanu a menţionat printre măsuri asigurarea prin toate mijloacele a posibilităţii desfăşurării cursurilor în regim fizic, ceea ce înseamnă testare, operaţionalizarea sistemului de predare hibrid, descentralizarea reală a deciziilor privind închiderea unităţilor de învăţământ la nivelul consiliului de administraţie al şcolii, cu avizul autorităţilor de sănătate publică şi consultarea tuturor factorilor implicaţi."Despre pensii şi alocaţii - aplicarea imediată a Legii 127/2019 cu indexarea de la 1 decembrie a pensiilor cu 11% şi creşterea indemnizaţiei sociale minime cu 200 de lei, la 1.000 de lei pe lună, creşterea alocaţiilor pentru copii de la 1 decembrie la nivelul stabilit prin Legea 14/2020. Salariul minim - de la 1 ianuarie creşterea lui pentru studii generale de la 2.550 de lei la 2.600 de lei. (...) Am cerut execuţia bugetară, astfel încât tot ce am spus se susţine bugetar", a declarat social-democratul.Tot luni, Consiliul Reprezentanţilor Unionali al UDMR a decis ca Uniunea să înceapă negocierile pentru formarea "unei mari coaliţii" cu PNL şi PSD, susţinută de grupul parlamentar al minorităţilor naţionale."Luni ne-am consultat cu preşedinţii organizaţiilor judeţene, iar în cadrul şedinţei online a Consiliului Reprezentanţilor Unionali (CRU) am decis să continuăm guvernarea, iar UDMR să înceapă negocierile pentru formarea unei mari coaliţii între PNL-PSD-UDMR, susţinută de grupul parlamentar al minorităţilor naţionale", a scris preşedintele Uniunii, Kelemen Hunor, pe pagina sa de Facebook.Liderul UDMR consideră că "această coaliţie are sens doar dacă se pot face reforme pentru revizuirea Constituţiei - introducerea republicii parlamentare poate fi un astfel de obiectiv important"."Totodată, Uniunea militează ca reforma constituţională să asigure condiţiile reale pentru înfăptuirea unei justiţii independente", a precizat Kelemen Hunor.