​VIDEO Consiliul Național al PSD a dat undă verde negocierilor cu PNL și UDMR. Ce condiții pun social-democrații / Grindeanu: Cîțu nu va fi premier într-un guvern din care PSD face parte

Consiliul Național al PSD a votat, luni, în unanimitate, să demareze negocierile pentru formarea unui guvern cu PNL-UDMR şi minorităţi. Oficial social-democraţii au o serie de condiții-măsuri pe care vor să le introducă în viitorul program de guvernare. Neoficial, potrivit surselor HotNews.ro PSD vrea să modifice Constituția de la o republică semi-prezidențială la o republică parlamentară. Reamintim PSD și PNL au avut mai multe întâlniri de tatonare pentru formarea unui Guvern majoritar PNL-PSD-UDMR.

Sorin Grindeanu i-a transmis și un mesaj lui Florin Cîțu: nu va fi premier într-un guvern din care PSD va face parte. El i-a amintit liderului PNL că a fost demis printr-o moțiune de cenzură depusă de social-democrați. Grindeanu nu a exclus totuși ca viitorul prim-ministru să fie un liberal.







"Știți că noi am inițiat și am votat o moțiune de cenzură prin care Florin Cîțu a plecat din funcția de premier. E un lucru de la care nu facem rabat. Florin Cîțu nu poate să mai fie premier într-un guvern în care are în componență PSD. Noi am sancționat deja capacitatea dlui Cîțu de a conduce un guvern. PSD consideră că etapa Florin Cîțu premier a fost depășită de ceva vreme", a declarat Grindeanu.







Prim-vicepreședintele PSD a explicat că pentru negocierile dintre PSD, PNL și UDMR se vor forma patru comisii iar într-una dintre acestea se va discuta despre revizuirea Constituției.





Potrivit surselor HotNews.ro PSD vrea să modifice Constituția de la o republică semi-prezidențială la o republică parlamentară. În acest sens social-democrații pledează pentru menținerea UDMR la guvernare pentru că numai așa ar exista numărul necesar de voturi de modificare a Constituției. Reamintim că pentru modificarea Constituției este nevoie de votul a două treimi dintre parlamentari.





Întrebat de jurnaliști dacă s-a discutat despre modificarea Constituției care să prevadă schimbarea formei de guvernământ și trecerea de la republică semi-prezidențială la republica parlamentară, Sorin Grindeanu a spus: „Nu s-a discutat astăzi nici o secundă despre așa ceva. S-a discutat că România are nevoie de o reașezare din punct de vedere constituțional (…) E normal să avem o discuție să vedem dacă această Constituție mai corespunde exigențelor României de azi”.

















Lista condițiilor PSD neoficială și oficială:



creșterea numărului de ministere în Guvern de la 18 câte sunt în prezent la 20



10 ministere pentru PSD printre care Finanțe, Sănătate, Muncă, secretariatul general al Guvernului



modificarea Constituției de la republică semi-prezidenţială la republică parlamentară

testare extinsă și vaccinare

aducerea în prima linie a specialiștilor în sănătate

indexarea de la 1 decembrie a pensiilor cu 11%

dublarea alocațiilor



creșterea salariului minim în două trepte de anul viitor

asigurarea subvenției la gicacalorie la un nivel echilibrat astfel încât să se asigure aceeași pondere avută în luna decembrie 2020

asigurarea prin toate mjloacele desfășurării cursurilor în regim fizic, testarea elevilor

descentralizarea reală a deciziilor privind închiderea școlilor – la nivel Consiliului de Administrație al Școlilor