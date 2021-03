Marilen Pirtea (PNL) despre carantinarea Timişoarei: Prelungirea „dictată” de la Bucureşti ne face să ne întrebăm de ce mai e nevoie de părerea „provinciei”

„Carantinarea prelungită putea fi prevenită prin măsuri anterioare, luate responsabil. Carantina impusă timp de două săptămâni, în Timişoara si localităţile limitrofe, nu a avut rezultatele dorite, ba din contră, rata de infectare a crescut, iar în Timişoara a creat mari discrepanţe între mediul privat şi cel de stat, având ca „victime” colaterale, din nou, sectorul HoReCa şi sistemul de învăţământ.Prelungirea «dictată» de la Bucureşti, ca o formă de decizie tutelara «de la centru», ne face să ne întrebăm de ce mai e nevoie de parerea «provinciei»...oricare ar fi ea, dacă tot «centrul» decide. Oricare ar fi raţiunile, noi credem în rigoarea măsurilor de prevenţie, aplicate cu responsabilitate de autorităţi, nu în coerciţia carantinei, ca masură finală. Deciziile nu trebuie afectate prin ingerinţe şi partipriuri politice.De-a lungul acestei perioade dificile am venit cu soluţii pentru evitarea dezastrului din aceste domenii, soluţii neluate în calcul de administraţia locală, pentru ca acum, când era nevoie acută de asumarea unor decizii radicale, să ne aflăm în situaţia în care cel mai înalt reprezentant al municipalităţii se abţine de la vot. Am propus ajustarea TVA-ului pentru industria alimentară cu livrare de la 9 la 5%, o măsură menită să sprijine industria HoReCa, unul dintre cele mai afectate sectoare ale economiei în timpul pandemiei, am propus introducerea testelor rapide antigen SARS CoV-2 pentru clienţii restaurantelor dar şi pentru personalul din învăţământ, iar acum, după ridicarea restricţiilor, aflam că, totuşi, în localităţile din Timiş cu rata de infectare peste 6/1000 locuitori, cursurile se vor desfăşura tot on line.Efectele pandemiei din 2020, care se continuă în 2021, seamănă cu un cataclism economic prin consecinţele deosebit de ample pe care le poate produce, culminând cu o contracţie economică mai gravă decât cea din timpul crizei de acum zece ani. În faţa acestei situaţii nu trebuie să avem ca unică ,,armă de apărare” doar respectarea măsurilor de distanţare socială, de igienă, vaccinarea sau, în ultimă fază, carantina, ci şi o organizare administrativ-teritorială responsabilă, care să ia cele mai eficiente decizii, doar în folosul comunităţii”, a scris Marilen Pirtea duminică pe Facebook.